РПЦ устала от себя самой - просит звать полным именем

СМИ обязаны упоминать церковь полностью и избегать аббревиатуры РПЦ.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал представителей средств массовой информации не использовать аббревиатуру "РПЦ" в заголовках.Легойда отметил, что СМИ должны упоминать название Церкви полностью. Если ситуация требует сокращения, то предпочтительнее называть её "Русская церковь".

РПЦ, одурев от кайфа слияния с диктатурой, решила ни в чём себе не отказывать.Сегодня она покрикивает на СМИ и напрямую даёт им указания. Отныне журналистам в РФ будет запрещено употреблять аббревиатуру "РПЦ", так как самой РПЦ не нравится, когда её называют РПЦ.

В этих трёх буквах, по мнению церковных чиновников, "не звучит должного благоговения", которое граждане обязаны испытывать к концерну ряженых, обнаглевших шарлатанов.РПЦ желает, чтобы сама аббревиатура "РПЦ" была запрещена и забыта, а всякое упоминание об этой конторе звучало и писалось "в полноте имени ея" — или, в крайнем случае, как "Русская церковь".

Да, попы ощутили свою важность для Кремля.Действительно, население настолько отупело и обезмыслилось, что мошенники из РПЦ сегодня лучше всех умеют управлять его поведением.

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



