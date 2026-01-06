Укр
Что задумал Трамп с Мадуро

Игорь Эйдман
6 января 2026, 08:10
Трамп умеет только провозглашать свои хотелки.
Главное, чтобы не заметили санитары.

Трамп заявил, что управляет Венесуэлой. Красиво звучит, только венесуэльцы этого не знают. А ещё он управляет Вселенной — но втайне от санитаров.

Чавесистский режим на месте, все его институты тоже. Новая президентка протестует против действий американцев.

видео дня

ЦРУ и военные показали высший класс, захватив Мадуро. Но воспользоваться этой удачей Трамп вряд ли сумеет. Он органически неспособен проводить какой-то долгосрочный политический курс, реализовывать последовательный ряд мер по достижению поставленных целей.

Он умеет только провозглашать свои хотелки. И думает, что дальше они должны реализовать себя сами. "Венесуэла наша!" А дальше-то что? Он ждёт, что чавесисты будут ему служить? Но их хозяин — в Кремле.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

