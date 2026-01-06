Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Удары по Венесуэле: как это повлияет на теневой флот России

Вадим Денисенко
6 января 2026, 06:10
75
Венесуэла, Иран и Украина - единственный шанс Трампа сохранить большинство в Конгрессе.
Путин, Мадуро
Путин и Мадуро / Коллаж: Главред, фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump,t.me/news_kremlin

Очень важно, что венесуэльская нефть играет большую роль для так называемого теневого флота.

В свое время Роснефть (Сечин) вложила большие средства в венесуэльскую нефтяную отрасль (собственно, теневая передача части нефтяной отрасли россиянам, было платой за сохранение режима Мадуро).

Сейчас россияне смешивают российскую нефть с венесуэльской, которая также продается в режиме теневого флота и продают ее в районе Индонезии и не только, как нефть третьих стран.

видео дня

Если Трампу удастся блиц-криг со сменой режима Мадуро, это может усложнить работу российского теневого флота. Не остановит, конечно, но усложнит финансовые и логистические цепочки.

Плюс, при таких обстоятельствах Венесуэла станет еще одной точкой давления на Роснефть. Пока здесь сложно давать прогнозы, но определенный период времени - это точно будет больно для Сечина.

Также стоит обратить внимание на то, что после Сирии и 12-дневной войны в Иране все сателлиты России понимают: максимум, что может Россия - это предоставить дачу в Подмосковье. А тут и этого может не быть, если Мадуро отправят в Минск.

Что касается Украины. О нас точно не забудут. Просто на небольшой промежуток времени мы отойдем на периферию. Венесуэла, Иран и Украина - единственный шанс Трампа сохранить большинство в Конгрессе.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Венесуэла Николас Мадуро Вадим Денисенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы сверхдержава": США не исключают силовой сценарий присоединения Гренландии

"Мы сверхдержава": США не исключают силовой сценарий присоединения Гренландии

06:57Мир
Градус напряжения растет: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

Градус напряжения растет: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

02:07Фронт
США могут скоро взять Гренландию под свой контроль – названы сроки

США могут скоро взять Гренландию под свой контроль – названы сроки

23:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Никаких "алло" и "да": эксперт назвал 5 ошибок в телефонном разговоре

Никаких "алло" и "да": эксперт назвал 5 ошибок в телефонном разговоре

Китайский гороскоп на завтра 6 января: Змеям - стресс, Козлам - уныние

Китайский гороскоп на завтра 6 января: Змеям - стресс, Козлам - уныние

Конец трудным временам: жизнь трёх знаков зодиака наладится после 5 января

Конец трудным временам: жизнь трёх знаков зодиака наладится после 5 января

Последние новости

06:57

"Мы сверхдержава": США не исключают силовой сценарий присоединения Гренландии

06:10

Удары по Венесуэле: как это повлияет на теневой флот Россиимнение

05:58

"Поехали со мной": раскрыто неожиданные детали бегства Повалий и Януковича

05:17

Опасный кофе: какой способ приготовления постепенно "убивает" ваше сердце

04:30

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

04:09

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот касается хозяина лапкойВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медсестры за 75 секунд

03:51

Многие хозяйки даже не догадываются: что сделать, чтобы тесто быстро "подросло"

03:18

Украинцам рассказали, какие устройства запрещено включать после появления света

Реклама
02:38

Сколько времени кошки помнят своих хозяев: мифы и факты

02:07

Градус напряжения растет: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

01:59

Николь Кидман после развода заподозрили в романе с голливудской звездой

01:30

Дочь Михаэля Шумахера растрогала редким фото с отцом

00:50

Морозы приближаются: садовод объяснил, как создать "тепловой щит" для садаВидео

00:39

"Мы вместе": Павленко из Go_A заинтриговала признанием о личной жизни

05 января, понедельник
23:54

США могут скоро взять Гренландию под свой контроль – названы сроки

22:48

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек опять вместе на экране: трейлер новинкиВидео

22:47

Известная певица показала, как ее дочь прощается с папой-военным перед поездкой на фронтВидео

22:20

Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

22:01

Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

Реклама
21:40

Без света трижды в сутки: свежий график отключений для Днепропетровщины на 6 январяФото

21:32

У берегов Мексики заметили американскую "убийцу подлодок": что задумали в США

21:27

Больше не будут потеть зимой: чем натереть окна, чтобы избавиться от проблемы

21:16

Россия нанесла массированные удары по американским заводам - в МИД сделали заявление

21:12

Новогодняя романтика: Мария Кравец поделилась редким фото с бойфрендом

21:12

Экстренные отключения отменены: график отключений для Киева и области на 6 январяФото

20:33

Масштабный блэкаут в России возможен только при одном условии - раскрыт сценарий

20:33

"Страшная свинья": Христина Соловий резко раскритиковала себя в отношениях

20:33

Ракеты вместо переговоров: Зеленский резко отреагировал на атаку РФ по УкраинеВидео

20:21

Три знака зодиака резко поменяют судьбу: у кого будет шанс изменить жизнь

20:06

Хозяйки советуют насыпать корицу в раковину: это решит распространенную проблему

20:01

Сомнительная экономия: почему выключать отопление, когда вас нет дома - плохое решение

19:44

Во Львове посреди ночи женщина напала на ветерана, который вернулся из плена

19:41

Революция в "Динамо": Костюк назвал игроков, которые заменят ветеранов в основе

19:22

Россияне устанавливают ПЗРК на "Шахеды": Игнат сказал, как Украина противостоит врагу

19:21

Сокровище под Черниговом раскрыло главный секрет элит Киевской Руси – что там нашлиВидео

19:10

РФ готовит массированный удар: оккупанты накопили около 900 дроновмнение

19:05

45-летняя звезда "Домика на счастье" дала редкий комментарий о свадьбе

19:04

Почему желтеют листья у комнатных растений: причины, о которых многие не догадываются

18:55

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

Реклама
18:47

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

18:43

Решение уже принято: названа сумма и временные рамки большого транша от ЕС

18:29

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

18:18

В Украине готовят масштабные изменения для военных - новый министр представит план

18:11

В Киеве призывают жителей не купаться в водоемах на Крещение – детали

18:10

Украинцев предупредили о серьезной опасности: названа дата, когда налетит мощный шторм

17:34

Операция "Труба 2.0": россияне использовали газопровод для прорыва в крупный городВидео

17:08

Украинский вратарь претендует на звание лучшего в мире в 2025 году – кто он

17:07

Опасные периоды ждут украинцев: названы даты жестких магнитных бурь

16:59

Сварится за 10 минут: как сообразительные хозяйки ускоряют приготовление картофеля

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять