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Судьба КНДР и расчеты картошкой: как новые санкции ЕС ударят по Беларуси

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

12 июня 2021, 11:02

Лукашенко не беспокоят никакие санкции, в т. ч. и угроза отключения от SWIFT, ведь белорусский Ким Чен Ын все равно будет сидеть у власти, а общество будет страдать.

Лукашенко безразлична угроза отключения Беларуси от системы SWIFT
Никакие европейские санкции не заставят Лукашенко освободить Романа Протасевича / Reuters

Европарламент призвал Евросоюз расширить санкции против Беларуси, в частности, отключить ее от системы SWIFT. Более жесткого наказания для СБ европейские парламентарии потребовали из-за принудительной посадки самолета и задержания основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Впрочем, для Лукашенко и его режима новые санкции, которые планирует ввести Евросоюз, не имеют значения, в том числе им безразлично, если государство отключат от SWIFT. Ведь лично для Лукашенко все это не несет никакой угрозы.

Читайте такжеОтключение от SWIFT: Европарламент одобрил жесткий документ по БеларусиОднозначно можно сказать, что многовекторность белорусской внешней политики завершена, и Беларусь входит в режим тесной интеграции с путинской Россией. По сути, это будет означать поглощение белорусской экономики Российской: вся торговля Беларуси теперь будет идти через Россию, Лукашенко будет вынужден отдать всю белорусскую промышленность РФ, которая в конечном итоге и будет осуществлять все торгово-расчетные операции с внешним миром.

А Лукашенко будет отводиться роль генерал-губернатора, не более.

Если вдруг Лукашенко откажется передавать белорусскую экономику россиянам (хотя, в принципе, у него нет других вариантов), Беларусь превратится в Северную Корею. То есть это будет полностью закрытая страна, которая в своем развитии вернется к XIX веку. Белорусское население Лукашенко переведет на картофель, сало и огурцы, а те белорусы, которые не будут соглашаться с таким положением дел, будут вынуждены уехать из страны.

Для России, если она будет вынуждена еще больше интегрироваться с Беларусью, это будет иметь сомнительную выгоду. Ведь, взваливши на себя еще и Беларусь, она будет еще больше истощаться, постоянно выделяя субсидии на очередную подконтрольную территорию. Хотя, конечно, при этом РФ заберет себе все крупные белорусские предприятия: либо они станут частью российских предприятий, либо у них появятся российские собственники, которые будут продавать продукцию и проводить расчеты через Россию.

Читайте такжеВ России заявили о надежде на встречу Байдена и Путина и предупредили об опасности отключения SWIFTВпрочем, и Россия не сможет полностью компенсировать Беларуси все потери от санкций, ведь и против нее продолжают действовать существенные ограничения Запада.

Белорусскому государству в случае введения расширенных санкций будет несладко. Основными торговыми партнерами Беларуси сегодня являются Россия, Украина, Китай, Германия и Польша. Соответственно, если сейчас для нее закроются европейский и украинский рынки для сбыта белорусской продукции останется только российский, азиатский рынки и, возможно, еще африканский. Потери при этом будут очень ощутимы. По крайней мере Лукашенко больше будет не в состоянии тратить огромные средства из госбюджета на бюрократический и силовой аппарат, армию и чиновников. Или же, если он не захочет урезать эти расходы, в Беларуси останутся одни чиновники, военнослужащие и силовики. В таком случае не исключаю, что Лукашенко придется перейти на продовольственные расчеты с населением, возможно, картофелем и огурцами.

Подчеркиваю, лично Лукашенко эти санкции не напугают, как и любые другие. Белорусский Ким Чен Ын будет сидеть себе у власти, а общество будет страдать.

К тому же, жесткие санкции и усиленное давление Запада на Беларусь не заставят Лукашенко освободить Протасевича. Единственное окно возможностей для освобождения Протасевича связано, как ни странно, с Путиным. Именно он может сыграть роль посредника и поспособствовать этому освобождению.

Существует определенная вероятность, что если Путин и Байден сумеют поладить и договориться об определенной нормализации отношений между прочим, они смогут договориться и об освобождении Протасевича. Со стороны Путина это будет классный ход и широкий жест – поспособствовать освобождению заключенного оппозиционера.

По словам дипломатов, с которыми мне приходилось общаться, модель отношений Путина и Лукашенко очень похожа на модель отношений Китая и Северной Кореи, где есть плохой Китай и еще хуже Северная Корея. То же и в случае Беларуси и России, а точнее Путина и Лукашенко, где последний выглядит большим злом. И, поспособствовав освобождению Протасевича, Путин точно выглядит меньшим злом на фоне белорусского "батьки". Поэтому такая карта вполне может быть разыграна.

Сам Лукашенко, несмотря на любые санкции, не пойдет на освобождение Протасевича. Для него это принципиальный вопрос и персональное оскорбление. Протасевич попортил ему изрядно нервы, и ради его задержания Лукашенко поставил крест на нормализации отношений с Западом, которая постепенно проходила. Если бы не это задержание прошло бы два-три года, и все встало бы на свои места в отношениях Беларуси и Запада. Но теперь это уже невозможно.

Таким образом, у Европы и Запада в целом нет никаких механизмов, которые были бы способны повлиять на Лукашенко и заставить его освободить Протасевича. Этот вопрос может решиться только через Путина.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра Democracy House, специально для Главреда

Беларусь SWIFT Александр Лукашенко Роман Протасевич Россия Санкции против Беларуси санкции Евросоюза
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