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Рождественское перемирие от Орбана: что за этим стоит

Владимир Фесенко
23 декабря 2024, 20:35
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Почему Орбан так упорно продвигает идею "рождественского перемирия"?
орбан, путин
"Мирные инициативы" Орбана – это его самопиар / Колаж: Главред, фото Getty Images

Учитывая его теплые отношения с Трампом и Путиным, не может ли быть это согласованная позиция, как Кремля, так и команды Трампа?

"Мирные инициативы" Орбана – это его самопиар, и попытка искусственно поднять свой политический вес, представить себя в роли большого и влиятельного международного игрока, заодно продвинуть себя в роли потенциального посредника в будущих мирных переговорах. Заканчивается председательствование Венгрии в Евросоюзе. Орбан начинал это председательствование со скандальных псевдо мирных инициатив, и заканчивает очередными громкими псевдо мирными инициативами.

Вряд ли это согласовано с Трампом. Если бы это была инициатива Трампа, то он выдвигал ее от своего имени. Трамп не склонен делится славой. Он должен быть главным и монопольным миротворцем, а не отдавать эту роль Орбану. Косвенно это подтверждает и комментарий Майкла Волтца, который не отрицал эту инициативу, но сделал оговорку, что эта инициатива может иметь значение, если бы это было первым шагом к завершению боев. Но очевидно, что Орбан своей инициативой пытается подстраиваться под Трампа, который призывал Россию и Украину немедленно прекратить военные действия.

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А вот определенная координация действий Орбана с Путиным вполне возможна. И если это так, то действия Орбана являются подлой провокацией. Внешне его инициатива очень напоминает действия Медведчука семь лет назад. В 2016-2017 гг. Кремль примерно на год заблокировал обмен пленными. И после этого на арену выходит Медведчук со своими предложениями про обмен пленными, которые были согласованы с Москвой. В итоге лавры миротворцев получают Кремль и Медведчук, а Украина предстает в невыгодном свете. Нечто подобное происходит и сейчас. Смысл действий Орбана, помимо самопиара, состоит в том, чтобы показать, что Киев против даже временного прекращения огня. И таким образом Орбан хочет подставить Зеленского перед Трампом. Именно в этом подлость и провокативность действий Орбана.

Для обмена пленными не нужен посредник. Между РФ и Украиной уже более двух лет действует механизм обмена пленными. Несколько раз он временно блокировался Кремлем, но затем вновь возобновлялся, особенно после Курской наступательной операции ВСУ. И для обменов пленными не нужен Орбан. Он нужен только для того, чтобы создать скандал и спровоцировать обвинения в адрес Украины, в том числе для того, чтобы воздействовать на общественное мнение Украины.

Что касается "рождественского перемирия", то надо понимать, что не может быть прекращения огня в одностороннем порядке. И не может быть прекращения огня только в результате политических заявлений. Украина имеет богатый и в основном печальный опыт десятков различных "перемирий", в том числе и "рождественских", в рамках Минских соглашений. Как правило, они были очень короткими, и быстро нарушались противоположной стороной. Но даже об этих перемириях надо было специально договариваться, согласовывать время их начала, продолжительность, процедуру контроля. А то, что предлагает Орбан – это банальная имитация перемирия с пропагандистскими целями.

Обратите внимания, что Путин, комментируя вопрос о предложении Орбана относительно "рождественского перемирия", сказал, что он мог "подумать" об этом предложении. Он не дал прямого положительного ответа. Весьма вероятно, что с участием Орбана и Путина могла быть разыграна многоходовка. В случае, если бы, например, Украина согласилась на такое перемирие, то Путин формально также мог дать согласие, но при этом выдвинул бы свои уже известные требования – сначала Украина должна отдать Херсон и Запорожье, и так далее. В итоге Украина показала бы слабость, а Путин продолжал диктовать свои условия. Суть всей этой провокации - склонить Украину к перемирию на условиях односторонних уступок только Украины. При этом мы видим, что Путин не собирается прекращать военные действия даже временно. Он об этом прямо сказал во время своей "Прямой линии".

И поскольку Орбан своими псевдо мирными инициативами подыгрывает Путину, да еще и в провокационной форме, то он категорически не устраивает Украину в роли посредника. Не устраивает он в такой роли и наших европейских партнеров. Орбан не может выступать в роли нейтрального посредника, он будет инструментом в руках Путина. И это также весомый аргумент, почему Украина не собирается подыгрывать Орбану в его псевдо мирных инициативах.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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