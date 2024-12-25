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Рождественский террор: что устроил Путин?

Александр Коваленко
25 декабря 2024, 19:10
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РОВ применили для удара по Украине комбинированную тактику, в ходе которой было использовано несколько типов ракет.
ракета, Путин
Ракетный удар 25 декабря и Путин/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Совершенно не сомневался в том, что на Рождество российские оккупанты осуществят очередной акт террора. И, вполне предсказуемо, они так и сделали, нанеся по территории Украины, в ночь на 25 декабря, массированный комбинированный ракетный удар.

Предыдущий массированный ракетный удар РОВ нанесли по территории Украины в ночь на 13 декабря, когда было запущено 94 ракеты (сбито 83) разного типа и 193 дрона (как ударных, так и приманок).

Основной целью удара на 13 декабря, опять-таки, вполне предсказуемо была энергетическая система, а основная волны ракетных ударов была направлена на западные области Украины. При этом в траектории полётов ракет Х-101/555 было заложено обхождение Киевской области, над которой вероятность сбивания намного выше.

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Тогда, в статье "Россия нанесла новый массированный удар по Украине: чего можно ожидать в ближайшее время и стоит ли опасаться "Орешника" я отмечал, что следующий массированный удар следует ожидать на Рождество.

Во-первых, это было обусловлено полутора-двухнедельным периодом подготовки такого удара, а во-вторых – фетишем российских оккупантов на террористические удары в канун или на знаменательные даты и празднования. Период с 23 по 26 декабря как раз попадал как под первое условие, так и под второе. Поэтому, зажигая рождественскую свечу, было понимание того, что ночью возможен ракетный удар.

Ракетный удар.

РОВ применили для удара по Украине комбинированную тактику, в ходе которой было использовано несколько типов ракет, пуски которых предварял налёт дронов-камикадзе, задача которых больше заключалась в рассредоточении и истощении средств ПВО, что должно было повысить эффективность ракетной компоненты.

В ходе удара в ночь на 25 декабря было применено:

KN-23 - 2 баллистические ракеты;

5В55/48Н6ДМ (С-300/С-400) - 10 ед;

3М14 КРМБ "Калибр" - 12;

Х-101/555/55СМ – 50;

Х-59/69 - 4 ед;

Shahed -136/Гербера/Пародия -106 ед;

Сбито силами ПВО было:

- 55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, 3М14 "Калибр";

- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

- 54 ударных и приманок Shahed -136/Гербера/Пародия, а 52 были локационно потеряны.

Эпицентрами ударов РОВ стали Харьков, Днепр, а так же центральные области Украины и Ивано-Франковская область. Большая часть результативных ударов РОВ пришлись по городам и областям, в которых нет возможности перехватывать ракеты сложной траектории полёта. В первую очередь речь идёт о Харькове.

Удары были направлены на объекты энергосистемы – ТЭЦ, котельные, подстанции и т.д. То есть, оккупанты не изменили своей основной задаче – террору гражданского населения посредством лишения их света и тепла. Особенно с учётом рождественских и приближающихся новогодних празднований.

Что тут скажешь… Морально изуродованное обличие россиян для многих раскрылось уже давно, всеми своими зловонными и отталкивающими чертами, возможно, очередной акт террора против простых украинцев в эту ночь, всё же изменит мировоззрение и взгляды тех, кто бредит миром с оккупантами.

Следующий удар, менее массированный, нежели нынешний, но аналогично многочисленной комбинированной компонентой, может быть осуществлён оккупантами накануне и непосредственно на Новый год. Необходимый для этого ресурс у них имеется в наличие, а сроки вполне позволяют подготовить очередной акт террора в течение недели. Хотя, в этом промежутке не исключено применение ограниченных БК в рамках доразведывательной деятельности РОВ.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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