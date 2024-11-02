Рост цен или дефицит: в России начинается настоящая инфляция

Начинается рост цен на всю еду, по всему фронту.

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В России дорожают продукты / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Couleur, УНИАН

В последние месяцы в РФ сильно подорожали куры, яйца, сливочное масло и картошка. Сейчас на очереди молоко. Его производители объявили, что нынешние цены не адекватны, надо их поднять процентов на 50. Если не поднимут, молоко просто пропадет из магазинов.

Думаю, мы видим, как настоящая инфляция в процентов 30 пытается сейчас вырваться из рамок официальной - около 8 процентов.

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Государственные органы пытаются этому помешать административными методами, но эта борьба с политической точки зрения заранее проиграна. Если у них получится, начнется дефицит молока. Если нет - цены так или иначе вырастут.

Мне кажется важным вот еще какой момент: начинается рост цен на всю еду, по всему фронту. Отдельные ценовые кризисы сливаются в один большой. И нет никаких предпосылок для замедления этого процесса.

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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