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Россию ждут более зажигательные атаки украинских дронов

Олег Жданов
17 мая 2024, 20:15
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Атака украинских дронов 17 мая по порту в Новороссийске и Туапсинскому НПЗ была осуществлена исключительно беспилотниками украинского производства.
Атака 17 мая показала, что украинские дроны способны пробивать российскую ПВО, отметил Жданов
России нужно готовиться к регулярным массовым атакам украинских беспилотников, считает Жданов / Telegram Крымский ветер, Telegram Astra

Атака украинских беспилотников на военные и промышленные объекты врага в Севастополе, а также российских Новороссийске и Туапсе 17 мая была беспрецедентной: до сих пор Украина не осуществляла столь массовых запусков дронов по противнику одновременно. По некоторым данным, около 40 беспилотников ударили по одному из объектов, а в сумме за одну атаку их было применено больше сотни.

Мы действовали по следующему принципу: чем больше дронов, тем меньше вероятность, что их собьет ПВО противника. Нашей задачей было перегрузить ПВО россиян, блокировать ее работу, чтобы основная масса дронов достигла своей цели. Эта атака продемонстрировала, что мы можем пробивать российскую систему ПВО и способны осуществить массированный налет беспилотников. В любом случае, те дроны, которые достигли цели, создали очаг пожара и разрушили объект, взорвавшись там, где мы хотели.

Пока что сложно оценить эффективность атаки украинских дронов 17 мая – нужно дождаться сообщений нашей разведки о результатах. Если хотя бы 50% БПЛА, достигли своей цели, это был эффективный удар.

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Взять хотя бы атаку на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Этот удар не был первым, мы били по нему в январе 2024-го. В результате той атаки НПЗ приостановил работу, сумев возобновить ее только несколько дней назад, в мае. И едва Туапсинский НПЗ заработал, по нему снова ударили украинские дроны. То есть мы дождались, когда завод отремонтируют, когда он заработает, и в очередной раз взорвали. Теперь опять на ремонт.

А ведь у Российской Федерации очень большие проблемы с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, потому что оборудование на них в основном импортное, а сама РФ не производит установки, которые осуществляют перегонку нефти и разделение ее на тяжелые и легкие продукты. Таким образом, покупка новых установок или ремонт старых потребует, во-первых, больших капиталовложений со стороны России, а, во-вторых, больших усилий в плане преодоления санкций. Но и это не самое главное.

Главное – это то, что все нефтеперерабатывающие заводы, которые находятся в Краснодарском крае, Ростовской области, в общем, в южном регионе России, работают на фронт. Прежде всего, эти заводы поставляют топливо для российских войск, которые воюют на территории Украины. Поэтому для нас крайне важно, чтобы не было НПЗ и баз хранения, чтобы был дефицит топлива. В таких условиях, если топлива не будет хватать на заправках, это вызовет социальное недовольство и, возможно, какие-то протесты. С другой стороны, в условиях дефицит топлива могут быть введены лимиты на заправку техники на оккупированных территориях.

Так что для России удары по НПЗ очень болезненны.

Следует также отметить, что, учитывая запрет Запада бить его оружием по территории России, можно сделать вывод, что массированная атака 17 мая была осуществлена исключительно дронами украинского производства. К сожалению, Запад запрет не снимал. А Россия очень ждет, чтобы в ее руках оказались доказательства применения западного вооружения по ее территории, дабы попытаться втянуть в войну страны Запада. Но мы не нарушаем это правило и бьем исключительно оружием собственного производства.

Как бы там ни было, России нужно готовиться к регулярным массовым атакам украинских беспилотников. Производство дронов Украиной налажено, и теперь задача его масштабировать.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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война в Украине беспилотники НПЗ Олег Жданов атака дронов
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