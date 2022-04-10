Россию погубит ее же тупость: почему пока не стоит ждать прекращения войны в Украине

План Путина предполагал создание новых "народных республик", а потом – дефективной новороссии / Фото Reuters

Тупость российских вояк не нуждается в доказательствах. Достаточно того, что они наступали и отступали через Чернобыльскую зону, а еще и додумались копать окопы в самой зараженной ее части – Рыжем лесу, который даже животные обходят стороной.

При этом никаких сомнений, что пораженных лучевой болезнью военнослужащих РФ просто похоронят заживо в каком-то госпитале в Беларуси и спишут на боевые потери. Российское общество так и не узнает, что их гибель была невынужденной и явилась прямым следствием варварского отношения тупого командования РФ к собственным военнослужащим.

Впрочем, даже если бы россияне об этом и узнали, все равно это никак не пошатнуло бы их веры в непогрешимость бункерного фюрера. Ведь даже многотысячные потери, которые вызвали бы возмущение даже в СССР, на устойчивость кремлевской власти никак не влияют.

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Исходный план агрессии против Украины, утвержденный Путиным, предполагал быструю оккупацию крупных городов Украины, затем проведение там фейковых референдумов о создании "народных республик" – Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской. Которые затем должны были бы слипнуться в какую-то дефективную новороссию с условным Царевым во главе, которого для этого и возят в обозе.

Благодаря эффективному сопротивлению украинцев этот план рухнул самым очевидным образом. Но ведь план одобрил фюрер! А в косной российской власти не находится того, кто бы рискнул заикнуться о корректировке.

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Поэтому в Херсоне – единственном областном центре, оккупированном РФ в 2022 году, готовится пресловутый референдум: печатаются бумажки, называемые бюллетенями, свозится массовка, в том числе из Крыма, которая должна ликовать по поводу "освобождения". Митинг будут прикрывать российские оккупанты с оружием в руках – чтобы проукраинские херсонцы не отобрали у массовки аквафреши. Результат "волеизъявления" никто даже подсчитывать не станет – нарисуют 90 с лишним процентов.

Понятно, что этот фарс не может иметь никаких дипломатических и, тем более, юридических последствий. И оккупанты прекрасно это понимают. Но все равно тупо и косно катят по рельсам, проложенным безумными стратегами Кремля.

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Они не свернут и не одумаются – не заложен такой функционал. Их хворь лечится только инъекцией свинца. Вот тогда наступает прозрение, только запоздалое. Поэтому никакого прекращения агрессии, никаких конструктивных мирных переговоров не произойдет до тех пор, пока последний оккупант не будет изгнан с территории Украины.

Александр Кочетков, политический аналитик