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Россию исключили из Совета ООН по правам человека: три последствия

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

8 апреля 2022, 06:36

Война в Украине, ставшая причиной приостановки членства РФ в СПЧ, обостряет глобальные противоречия между разными группами стран, особенно между КНР и США.

ООН
Россию исключили из Совета ООН по правам человека (СПЧ) / Reuters

Что означает исключение РФ из Совета ООН по правам человека?

Первое. Это специализированный орган в системе ООН. Резолюции СПЧ необязательные и имеют рекомендационный характер. Поэтому исключение РФ в сущности не лишает их какого-то важного инструмента влияния на мир.

В последнее время СПЧ утратил свой авторитет и даже моральную силу в мире. Из-за чрезмерной политизации многих вопросов и присутствия в нем нарушителей тех самых прав человека.

Однако Россия теперь не сможет участвовать в формировании многочисленных отчетов и докладов, которые делает СПЧ на базе информации, которую собирают их команды о нарушениях прав человека по всему миру, в том числе в вооруженных конфликтах. А это значит, что позиция РФ и их возможности донесения своих нарративов станут слабее и менее заметными в системе ООН.

Второе. Голосование за исключение РФ из СПЧ ещё раз подтвердило важный водораздел между странами, который просматривается и по войне в Украине: коллективный Запад против всех остальных.

За проголосовало 93 страны. Это почти все страны Европы, включая Сербию, Венгрию, Украину, Грузию, Турцию плюс англосфера (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, карибские государства) плюс западные партнеры в Азии (Япония, Южная Корея, Палау, Папуа Новая-Гвинея, Маршалловы острова, Тонга, Тувалу, Самоа, Филиппины, Фиджи) плюс западные партнеры в Латинской Америке (Колумбия, Уругвай, Парагвай, Коста-Рика, Панама, Перу и т.д.) плюс Израиль.

Почти все 54 страны Африки либо воздержались, либо голосовали против (Алжир, ЦАР, Бурунди, Эритрея, Эфиопия, Габон, Зимбабве, Мали), либо отсутствовали (Экв. Гвинея, Бенин, Джибути, Буркина-Фасо, Мавритания, Гвинея, Руанда, Сомали, Замбия). Поддержали исключение РФ лишь Чад, Малави, ДРК, Сейшелы, Маврикий, Либерия, Коморы.

Из Ближнего Востока "за" проголосовал только Израиль. Все остальные либо против (Сирия, Иран), либо воздержались (Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен, Катар). Ливан отсутствовал.

Из стран Латинской Америки воздержались или голосовали против те, кто не считают/не хотят считать себя в орбите влияния Запада - Бразилия, Никарагуа, Венесуэла, Боливия, Сальвадор, Барбадос, Гайяна, Мексика, Тринидад. Аргентина колебалась, но в итоге голосовала "за" исключение РФ.

Из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, не считая вышеупомянутые страны Океании, большинство воздержались, включая "тяжеловесов" Индию, Пакистан, Бангладеш, Индонезию, Малайзию, Сингапур, а также Таиланд, Камбоджу. Против выступили Китай, Вьетнам, Лаос, КНДР и страны Центральной Азии Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан.

Третье. Раскол в СПЧ в очередной раз продемонстрировал обострение разногласий между разными регионами, Западом и Востоком, Севером и Югом, по поводу темы прав человека. Многие развивающиеся страны Африки, ЛА и Азии считают, что в СПЧ доминировать стала политика "naming and shaming", монополизированная Западом. Сегодняшнее голосование - ещё одно наглядное подтверждение.

А война в Украине, ставшая причиной приостановки членства РФ в СПЧ, обостряет глобальные противоречия между разными группами стран, особенно между КНР и США. Так что, в каком-то смысле, это голосование - маленький звоночек о грядущих переменах мирового масштаба.

viber
война в Украине СПЧ Илия Куса
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