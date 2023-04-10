Российское общество начинают морально готовить к предстоящему бегству оккупационных войск

Пригожин подготавливает потребителей информационного фаст-фуда к тому, что у ВСУ есть превосходство.

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Пригожин подготавливает потребителей информационного фаст-фуда к тому, что у ВСУ есть превосходство, говорит Коваленко / скриншот YouTube

Относительно заявления пригожина о 200 тыс. украинских военных готовящихся к контрнаступлению... или 400 тыс. И вправду, 200 тыс. или 400 тыс., мелочная оценка какая-то. Может и 600 тыс.. Ну или миллион, почему нет?

На первый взгляд, очередная "симоньянщина" от пригожина... или нет?

В данном случае я не могу рассматривать заявление нытика евгения, который в своём нытье явно соревнуется с игорем гиркиным, как исключительную "симоньянщину". Ведь, например, в отличие от "юридического контроля над Бахмутом" в данном случае пригожин преследует определённую цель.

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Когда неподготовленный разум слышит цифру в 200 тыс. или даже 400 тыс., то первое, что у него щёлкает - ОГО! 400 тыс., это, на минуточку, больше, чем весь контингент РОВ в Украине!

То есть, пригожин подготавливает потребителей информационного фаст-фуда к тому, что у ВСУ есть превосходство.

Количественное превосходство, которое просто задавит в контрнаступление меньшие силы РОВ и те вынуждены будут бежать... кхм, тактико-стратегически-жестодобровольно-отрицательно наступать. Иными словами, российское общество начинают морально готовить к предстоящему бегству РОВ.

Разумеется, все эти россказни про 400 тыс. - это дичайший бред. Такую группу войск даже банально незаметно разместить невозможно, не говоря уже по переброске, транспортировке и обеспечении. Но важно то, что россияне уже смирились с тем, что наше контрнаступление им не остановить.

А потому, сейчас будут появляться вбросы о "многократно превосходящих" силах противника, легионах НАТО и звёздах смерти, дабы максимально оправдать деградацию уже даже не наступательных, а оборонных возможностей "второй" армии в мире.

Нытик женя снова оказался полезным.

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