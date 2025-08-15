Укр
Российское чудо-оружие: что стоит ожидать Украине

Александр Кочетков
15 августа 2025, 08:10
Сейчас россияне активно анонсируют совместные с Беларусью учения.
Путин, Орешник
Путин и Орешник / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, defence-ua.com

С 4.08 по 8.08 россия официально закрывала воздушное пространство над полигоном Капустин Яр, откуда потенциально может стартовать "Орешник". Это, кстати, самый загадочный ракетный комплекс в мире, потому что произошло всего одно неудачное испытание, потому что главные части ракеты не попали в тот огромный цех на Южмаше, куда целились. Также головные части не достигли скорости, которая обеспечивает заметные разрушения. Этот комплекс, по словам Путина, уже трижды запускали в серийное производство, но ни одного серийного экземпляра еще не видели.

Ничего из Капустина Яра никуда не стартовало.

С 5.08 по 12.08 россия закрывала небо над ядерным полигоном Новая Земля. Ожидался испытательный старт причудливой ядерной ракеты "Буревестник" или даже воздушные испытания ядерного оружия - чтобы мир действительно вздрогнул и начал выполнять все прихоти Кремля.

Ничего над Новой Землей не взорвалось и не полетело. Но даже каких-то объяснений от россии мир не услышал - зачем закрывали воздух и всех предупреждали об опасности?

Сейчас россияне активно анонсируют совместные с Беларусью учения, где белорусы собираются отрабатывать планирование ядерных атак с помощью "Орешника". Это должно быть супер мощно: ядерное оружие, которое россияне так и не довезли до Беларуси (боятся, что Лукашенко сразу отдаст НАТО и в обмен на собственную безопасность?), которое установлено на ракете, которую до сих пор не производят и которой нет в войсках...

Разве что бацька планирует проводить учения, как в советском фильме "Чапаев": кладет на стол картофелину и говорит "Это наши войска", потом кладет другую - "А это войска врага". Потом кладет третью - "А это я на боевом коне!". Хотя нет, видимо, все же на тракторе - на том, на котором от со скоростью 300 км/ч ездил, как сам рассказывал.

А что, картошка в Биларуси есть, учения пройдут успешно.

Если серьезно, то единственное, чем сильна современная россия - это огромное количество идиотов, которые готовы погибнуть на чужой земле за деньги и ради потакания людоедским амбициям своего никчемного фюрерка.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

