Азербайджан присоединился к странам Центральной Азии: что это значит?

Виталий Портников
16 ноября 2025, 21:10
Главным событием саммита лидеров стран Центральной Азии в Ташкенте стало присоединение Азербайджана как полноправного участника этого формата.
Азербайджан присоединился к странам Центральной Азии: что это значит?
Ильхам Алиев / фото: president.az

До последнего времени президент Азербайджана Ильхам Алиев участвовал в центрально-азиатском саммите как почетный гость. А теперь азербайджанский президент подчеркивает, что Азербайджан становится полноправным участником не только саммита, но и экономического сотрудничества стран Центральной Азии. И в большой степени это демонстрирует новую ситуацию не только в Центральной Азии, но и на Южном Кавказе благодаря транспортному коридору, который должен соединить Азербайджан с Нахичеванью. Через территорию Армении после нормализации отношений двух соседних стран Ильхам Алиев надеется превратить свою страну в своего рода хаб для торговли стран Центральной Азии с Турцией, что также может стать определенной демонстрацией магистрального экономического единства государств Центральноазиатского региона и Турции и создать определенную платформу тюркского мира не только в декларациях, но и в экономических отношениях с участием в такой платформе таких стран, как Таджикистан или Армения, формально, конечно, к тюркскому миру не относящихся.

Но кроме того, что создаются новые транспортные пути, создается и новый геополитический союз. Руководители стран Центральной Азии встречаются впервые после того, как все они побывали в Вашингтоне на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. И это тоже было беспрецедентным событием для всего региона. Ведь многие руководители бывших советских республик из Центральной Азии не были в Вашингтоне уже десятилетиями. И то, что президент США сейчас значительно внимательнее относится к ситуации в центральноазиатском регионе, чем его предшественники, отражает ослабление позиций России во всем постсоветском пространстве из-за российско-украинской войны. И тот факт, что соседние с Россией страны все меньше воспринимают бывшие советские республики как естественную зону влияния Кремля. Видимо, именно этот распад имперского пространства и станет на самом деле главным результатом захватнической войны, которую начал Владимир Путин, и наконец поставит точку в российских имперских амбициях навсегда.

Руководители стран Центральной Азии, кажется, прекрасно это понимают и отчаянно маневрируют между Вашингтоном, Пекином и Москвой. Китайская Народная Республика для всех стран региона становится гораздо более важным экономическим и политическим партнером, чем Российская Федерация. Но и к России приходится относиться с вниманием, по меньшей мере потому, что все замечают ту агрессивность, которую демонстрирует российское политическое руководство за последний год, и пытаются успокоить Путина, чтобы российский президент не пытался повторить в Центральной Азии те преступления, которые уже совершил в Украине.



Самый яркий пример - это недавний приезд в российскую столицу президента Казахстана Касымжомарта Токаева. Казахстанский лидер, который праздновал свой юбилей в обществе председателя КНР Си Цзиньпина, а на встрече с президентом США Дональдом Трампом характеризовал хозяина Овального кабинета как бога данного лидера. В российской столице тоже не скупился на комплименты и назвал Россию богом, данным соседом. Это, конечно, не тот уровень комплиментарности, который был проявлен президентом Казахстана к президенту США. Здесь, как видим, речь идет не персонально о Владимире Путине, а скорее о государстве, которое он возглавляет. Впрочем, возможно, в Астане решили, что российский президент удовлетворится хотя бы этим комплиментом на фоне того очевидного раздражения, которое вызвала в Москве встреча руководителей стран Центральной Азии с президентом Трампом. И тот особый интерес, который США, равно как и КНР, проявляют к Казахстану.

В любом случае очевидно, что странам Центральной Азии рано или поздно придется определяться. На трех стульях не усидишь. И это понятно даже таким постоянно маневрирующим между интересами главных игроков лидером, как Касымж Жомарт Токаев или Шавкат Мирзюев, а уж руководителям меньших стран становится очевидным, насколько важно выбрать правильную сторону для сохранения позиций и экономического сотрудничества. Хотя понятно, что в Кыргызстане, Таджикистане и даже Туркменистане с вниманием отнесутся к тому, какую сторону в итоге выберут Казахстан и Узбекистан. И насколько удалось Касыму Жомарту Токаеву и Шавкату Мирзюеву дистанцироваться от ярости Владимира Путина.

Выбор стороны, впрочем, будет зависеть не только от центральноазиатских руководителей. Он будет зависеть от того, насколько быстро Россия потерпит геополитическое поражение в конкуренции с США и КНР. Для этого нужно, чтобы американские санкции против России действовали эффективно и привели к краху российской энергетики. Именно на это, судя по всему, и делает ставку администрация Трампа, пытаясь уничтожить российские нефтяные компании и вытеснить Россию с мирового энергетического рынка. И, конечно, будет важно, какую цену Китайская Народная Республика выставит российскому руководству за ту поддержку, которую Пекин оказывает Москве в войне с Украиной, и как быстро Российская Федерация окончательно превратится в провинциальное подчинение Китаю. В тот момент, конечно, Москва больше не будет интересна ни Астане, ни Ташкенту, ни другим центральноазиатским столицам. И можно будет говорить о более стабильном и гарантированном развитии региона, чем в период, когда Россия еще оказывает деструктивное влияние на бывшие советские республики.

И этот момент приближается, потому что первый саммит руководителей стран Центральной Азии после того, как все они побывали в Овальном кабинете, еще раз напоминает, насколько быстро уменьшается российское влияние на бывшие советские республики. И как важно, чтобы и сами эти страны способствовали уменьшению этого влияния, конечно, играя с Владимиром Путиным в игры, которые должны усыпить бдительность агрессивного кремлевского зверя.

Источник

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.


