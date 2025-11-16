Эпштейн предложил Лаврову компромат на Трампа за четыре недели до встречи в Хельсинки.

Становится понятной загадочная история встречи Путина с Трампом в июле 2018 года в Хельсинки. Напомню: после неё у Трампа был напуганный, какой-то опущенный вид, а Путин светился самоуверенностью и выглядел страшно довольным. Скорее всего, Путин напугал Трампа компроматом от Эпштейна.

Из обнародованной конгрессменами переписки Эпштейна следует, что 24 июня 2018 года он писал бывшему премьер-министру Норвегии Ягланду, возглавлявшему тогда Совет Европы: "Я думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров получил информацию, поговорив со мной". Также Эпштейн сообщил в этой переписке, что встречался с послом России при ООН Чуркиным и рассказывал ему о Трампе. Ягланд ответил, что говорил с помощником Лаврова о возможном контакте с Эпштейном.

Таким образом, Эпштейн предложил Лаврову компромат на Трампа за четыре недели до встречи в Хельсинки. А на ней Путин, видимо, рассказал об этом Трампу якобы в порядке дружеской услуги, но на самом деле — скрыто шантажируя американского президента, который действительно сильно испугался и не смог скрыть замешательства.

Встречи российских представителей с Эпштейном — только один из каналов получения компромата на Трампа. Как теперь ясно, Эпштейн был засижен российскими шпионами, как кусок дерьма — мухами. Британское издание Byline Times сообщило, что широко известная кремлёвская подстилка Мария Дрокова (Бучер), бывшая пресс-секретарь движения "Наши", и её партнёрка Анастасия Швецова сотрудничали с Эпштейном через своё агентство M&A PR Studio в 2017–2018 годах.

Также с Эпштейном сотрудничала и сестра Марии — Виктория Дрокова. Она ещё в 2016 году вместе с ассистенткой Эпштейна, выпускницей МГИМО, вероятно также связанной с российскими спецслужбами Светланой Пожидаевой, стала соосновательницей проекта WE Talks.

Центр "Досье" рассказывал ещё несколько лет назад, что Эпштейн тесно общался с выпускником Академии ФСБ Сергеем Беляковым (бывшим главой фонда Санкт-Петербургского экономического форума и заместителем министра экономического развития). Этот чекист помогал Эпштейну разбираться с русской моделью, шантажировавшей американских бизнесменов, и организовывал встречи с видными российскими чиновниками.

Эпштейн сотрудничал с российскими властями — и это многое объясняет в поведении Трампа. Есть ли сомнения, что у Кремля есть бомбический компромат на американского президента? При всей своей самоуверенности и тефлоновой репутации он не может с этим не считаться. Лишнее доказательство страха Трампа перед компроматом — отчаянные попытки предотвратить публикацию Конгрессом файлов Эпштейна.

