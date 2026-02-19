Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как Россия спасает свой последний актив в Европе

Владимир Омельченко
19 февраля 2026, 08:10
92
Атака РФ на нефтепровод "Дружба" является не только весомой поддержкой военного бюджета РФ, но и финансированием пророссийских правительств Орбана и Фицо.
Орбан, Фицо, Путин
Орбан и Фицо остаются главными активами Кремля в ЕС / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, сайт Кремля, скрин с пресс-конференции Орбана и Фицо

Заявления Венгрии и Словакии о прекращении поставок дизельного топлива на украинский рынок, а также угрозы ограничить или перекрыть поставки электроэнергии, пока не выглядят критическими для Украины.

Что касается дизеля, то объемы импорта из этих направлений были относительно небольшими, поэтому украинские потребители существенного влияния, вероятно, не почувствуют.

Что касается возможного ограничения поставок электроэнергии, ситуация сложнее, однако важно подчеркнуть: пока речь идет только о политических заявлениях. До момента, пока не произошли конкретные действия, раскручивание этой темы может только играть на руку информационным операциям, направленным на расшатывание украинского общества.

видео дня

С правовой точки зрения, одностороннее перекрытие транзита Словакией электроэнергии в Украину не имеет под собой оснований. Это противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также нормам и правилам ENTSO-E и в целом европейскому праву. Если действовать исключительно в правовом поле Европейского Союза, правительства не имеют полномочий самовольно останавливать такие поставки без серьезных юридических оснований. Это означало бы нарушение норм внутреннего рынка и принципов трансграничной торговли.

Что касается заявлений о возможном ремонте или восстановлении нефтепровода "Дружба" и предположений о том, что Евросоюз может давить на Украину по этому вопросу, то такие утверждения также выглядят преувеличенными. Украина могла бы уже давно перекрыть этот транзит, ссылаясь на одну из статей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В разделе о свободной торговле предусмотрены соответствующие положения. В частности, в соглашении (речь идет, в частности, о статье 472) указано, что сторона имеет право принимать меры, в частности ограничивать или прекращать транзит энергоносителей через свою территорию, если это представляет угрозу ее национальной безопасности.

В условиях войны Украина имеет право ссылаться на фактор безопасности, ведь Россия создает прямую угрозу нашему государству. Следовательно, ограничения транзита российской нефти в страны Европейского Союза, даже без поражения инфраструктуры нефтепровода, были бы абсолютно законными. Поэтому это чисто когнитивная война, которую начала Россия с привлечением своих вассалов Орбана и Фицо.

Это еще раз свидетельствует о том, что ни один из этих политиков не демонстрирует готовности действовать в рамках законодательства Европейского Союза. Эти два человека фактически являются марионетками Кремля, которые подтачивают единство Европейского Союза и блока НАТО. По сути, они не имеют собственной субъектности, а полностью подчинены Кремлю.

После 27 января 2026 года, когда россияне атаковали инфраструктурный объект нефтепровода "Дружба" на НПС Броды, транзит российской нефти в Словакию и Венгрию прекратился. Эта атака на нефтепровод, по которому ежегодно транзитируется российская нефть на сумму около 5 млрд евро, не только является весомой поддержкой военного бюджета РФ, но и финансированием пророссийских правительств в упомянутых странах.

Поэтому подобные действия Кремля выглядят чрезвычайно странными, если не понимать принципы когнитивной войны, которую ведет Москва против Украины и Европы. Ведь сейчас Орбан и Фицо обвиняют не настоящих виновников прекращения транзита (кремлевскую верхушку), а Украину, которая якобы хочет подорвать энергетическую безопасность Словакии и Венгрии. Вопрос восстановления пока выглядит маловероятным, учитывая ситуацию с безопасностью.

Что касается возможных энергетических рисков для Украины, то со стороны институтов Европейского Союза системных угроз пока не прослеживается. В то же время отдельные политические лидеры могут прибегать к шагам или заявлениям, противоречащим общей политике ЕС. Именно в этом контексте могут возникать потенциальные риски.

Ведь главная цель всех этих действий — сформировать образ Украины как врага для внутренней венгерской аудитории. Это связано с тем, что Виктор Орбан в настоящее время теряет позиции в рейтингах и уступает конкурентам. А в такой ситуации он пытается сплотить своих сторонников путем создания образа внешнего врага и апеллирования к националистическим настроениям, и таким образом выиграть парламентские выборы в апреле. Для России это критично, ведь Орбан и Фицо — это крупнейший актив Кремля в Европейском Союзе.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, специально для Главреда

О персоне: Владимир Омельченко

Владимир Омельченко – директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и реализации международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992–1996 гг. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997–1998 — главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004–2007 — главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

с февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Омельченко Виктор Орбан электроэнергия Роберт Фицо нефтепровод "Дружба"
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский сказал, о чем хочет поговорить с Путиным и готов ли отдать приказ его убить

Зеленский сказал, о чем хочет поговорить с Путиным и готов ли отдать приказ его убить

08:51Украина
Как Россия спасает свой последний актив в Европе

Как Россия спасает свой последний актив в Европе

08:10Мнения
"Россия хочет заменить меня": Зеленский назвал условие проведения выборов

"Россия хочет заменить меня": Зеленский назвал условие проведения выборов

07:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Китайский гороскоп на сегодня 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

Китайский гороскоп на сегодня 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

Гороскоп Таро на завтра 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на завтра 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Гороскоп на сегодня 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Гороскоп на сегодня 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Последние новости

08:59

Подруга актрисы в шоке: мужа Заворотнюк заподозрили в романе

08:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

08:51

Зеленский сказал, о чем хочет поговорить с Путиным и готов ли отдать приказ его убить

08:51

Отключение света в Украине — графики на 19 февраля (обновляется)

08:24

Вспыхнул пожар, красный дым в небе: дроны атаковали важный объект РФ

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жильеАренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье
08:23

"Инсульт": зависимая Лолита сдает все больше

08:10

Как Россия спасает свой последний актив в Европемнение

07:45

"Россия хочет заменить меня": Зеленский назвал условие проведения выборовВидео

06:55

Мирные переговоры в Женеве: Зеленский заявил о трех разных позициях по ДонбассуВидео

Реклама
06:11

Как отмыть унитаз уксусом: простой домашний способ, который заменяет дорогую химию

06:10

Украина подняла ставки: почему ввели санкции против Лукашенкомнение

06:00

Гениальный рецепт: изумительный торт всего за пять минутВидео

05:02

Слова из СССР, которые сбивают с толку современную молодежь: что они означают

04:30

Удача будет в руках трех знаков зодиака: кто получит особый подарок судьбы

03:35

Спасут дом от грибка: какие растения убивают плесень в квартире

02:45

Тайна древней катастрофы: почему миф о грандиозном потопе трещит по швам

02:21

Украина и Россия обсудили новые варианты компромисса по Донбассу – NYT

01:30

85-летний Аль Пачино и его 32-летняя экс-девушка подогрели слухи о воссоединении

01:13

Взялся за старое: о чем беглец Влад Яма заговорил на русском языке

00:57

Прорастут даже старые семена перца – сельский метод, проверенный временемВидео

Реклама
00:19

"Поговаривают, раскабанел": Монатик ответил на критику своей внешности

00:03

Графики для Киева и области: когда отключат электроэнергию 19 февраля

18 февраля, среда
23:56

"Значительный прогресс" в Женеве: у Трампа раскрыли детали трехсторонних переговоров

23:17

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

23:14

Умер звезда "Робокопа" и "Секретных материалов" Том Нунан

23:05

Черкасская область без света: появились новые графики отключений на 19 февраля

22:46

Очередей на квартиры в Украине больше не будет: какое революционное решение приняли

22:40

Водители массово кладут соль в авто и остаются в восторге: раскрыта причинаВидео

21:58

Украину атакует мощный шторм: где будут снегопады и метели

21:46

"Шахтер" нацелился на усиление: клуб планирует сразу три подписания, кто в списке

21:43

"Не очень чисто": вскрылась правда про Ирину Билык

21:28

Изумительный пирог за 15 минут без замеса и хлопот - рецептВидео

21:27

Десятки россиян попали в окружение: ВСУ добивают оккупантов в Купянске

20:46

Какие требования выдвинула РФ на переговорах в Женеве - СМИ раскрыли результат встречи

20:37

Победитель "Холостячки" мобилизовался - где служит экс-бойфренд Огневич

20:33

Блины на Масленицу: кому отдают первый и что он на самом деле означает

20:31

Пусковая установка С-300 взлетела на воздух: РФ считает потери после удара ВСУ

20:25

Массовые отключения света 19 февраля: новые графики для Запорожской области

19:59

"Я - главное зло": Melovin резко ответил на срыв его концерта в РовноВидео

19:54

Пенсии в марте вырастут не для всех: кого из пенсионеров обойдет повышение

Реклама
19:33

Как понять, что кот несчастен — ветеринар раскрыла десять малоизвестных признаковВидео

19:31

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

19:18

Прямые переговоры Украины и РФ без посредников: в СНБО раскрыли важные детали

19:10

Как два государства-спонсора терроризма демонстрируют единствомнение

18:59

"Последняя капля": Украина будет бойкотировать Паралимпийские игры, какова причина

18:53

Актриса-путинистка из "Интернов" ошарашила своим тощим видом: исхудала на 20 кг

18:33

Ломает россиянам язык: какое уникальное украинское слово не имеет аналогов в других языках

18:21

Саботаж на переговорах в Женеве: о чем договорились Украина с РФ и какова роль США

18:01

Путин уверен в своем преимуществе: СМИ раскрыли, сколько еще он планирует воевать

17:40

Бродячий пес обрел новую жизнь, но ему грозит эвтаназия: история разорвала Сеть

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять