Как Россия спасает свой последний актив в Европе

Атака РФ на нефтепровод "Дружба" является не только весомой поддержкой военного бюджета РФ, но и финансированием пророссийских правительств Орбана и Фицо.

Орбан и Фицо остаются главными активами Кремля в ЕС / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, сайт Кремля, скрин с пресс-конференции Орбана и Фицо

Заявления Венгрии и Словакии о прекращении поставок дизельного топлива на украинский рынок, а также угрозы ограничить или перекрыть поставки электроэнергии, пока не выглядят критическими для Украины.

Что касается дизеля, то объемы импорта из этих направлений были относительно небольшими, поэтому украинские потребители существенного влияния, вероятно, не почувствуют.

Что касается возможного ограничения поставок электроэнергии, ситуация сложнее, однако важно подчеркнуть: пока речь идет только о политических заявлениях. До момента, пока не произошли конкретные действия, раскручивание этой темы может только играть на руку информационным операциям, направленным на расшатывание украинского общества.

С правовой точки зрения, одностороннее перекрытие транзита Словакией электроэнергии в Украину не имеет под собой оснований. Это противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также нормам и правилам ENTSO-E и в целом европейскому праву. Если действовать исключительно в правовом поле Европейского Союза, правительства не имеют полномочий самовольно останавливать такие поставки без серьезных юридических оснований. Это означало бы нарушение норм внутреннего рынка и принципов трансграничной торговли.

Что касается заявлений о возможном ремонте или восстановлении нефтепровода "Дружба" и предположений о том, что Евросоюз может давить на Украину по этому вопросу, то такие утверждения также выглядят преувеличенными. Украина могла бы уже давно перекрыть этот транзит, ссылаясь на одну из статей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В разделе о свободной торговле предусмотрены соответствующие положения. В частности, в соглашении (речь идет, в частности, о статье 472) указано, что сторона имеет право принимать меры, в частности ограничивать или прекращать транзит энергоносителей через свою территорию, если это представляет угрозу ее национальной безопасности.

В условиях войны Украина имеет право ссылаться на фактор безопасности, ведь Россия создает прямую угрозу нашему государству. Следовательно, ограничения транзита российской нефти в страны Европейского Союза, даже без поражения инфраструктуры нефтепровода, были бы абсолютно законными. Поэтому это чисто когнитивная война, которую начала Россия с привлечением своих вассалов Орбана и Фицо.

Это еще раз свидетельствует о том, что ни один из этих политиков не демонстрирует готовности действовать в рамках законодательства Европейского Союза. Эти два человека фактически являются марионетками Кремля, которые подтачивают единство Европейского Союза и блока НАТО. По сути, они не имеют собственной субъектности, а полностью подчинены Кремлю.

После 27 января 2026 года, когда россияне атаковали инфраструктурный объект нефтепровода "Дружба" на НПС Броды, транзит российской нефти в Словакию и Венгрию прекратился. Эта атака на нефтепровод, по которому ежегодно транзитируется российская нефть на сумму около 5 млрд евро, не только является весомой поддержкой военного бюджета РФ, но и финансированием пророссийских правительств в упомянутых странах.

Поэтому подобные действия Кремля выглядят чрезвычайно странными, если не понимать принципы когнитивной войны, которую ведет Москва против Украины и Европы. Ведь сейчас Орбан и Фицо обвиняют не настоящих виновников прекращения транзита (кремлевскую верхушку), а Украину, которая якобы хочет подорвать энергетическую безопасность Словакии и Венгрии. Вопрос восстановления пока выглядит маловероятным, учитывая ситуацию с безопасностью.

Что касается возможных энергетических рисков для Украины, то со стороны институтов Европейского Союза системных угроз пока не прослеживается. В то же время отдельные политические лидеры могут прибегать к шагам или заявлениям, противоречащим общей политике ЕС. Именно в этом контексте могут возникать потенциальные риски.

Ведь главная цель всех этих действий — сформировать образ Украины как врага для внутренней венгерской аудитории. Это связано с тем, что Виктор Орбан в настоящее время теряет позиции в рейтингах и уступает конкурентам. А в такой ситуации он пытается сплотить своих сторонников путем создания образа внешнего врага и апеллирования к националистическим настроениям, и таким образом выиграть парламентские выборы в апреле. Для России это критично, ведь Орбан и Фицо — это крупнейший актив Кремля в Европейском Союзе.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, специально для Главреда

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко – директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и реализации международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992–1996 гг. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997–1998 — главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004–2007 — главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; с февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

