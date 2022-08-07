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Российско-турецкие переговоры в Сочи: о чем это было?

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

7 августа 2022, 18:05

Судя по заявлениям сторон, Анкара не против стать для Москвы мостиком, прорывающим блокаду и изоляцию.

Эрдоган Путин
Турция хочет от РФ уступок в региональных вопросах / Коллаж Reuters

Общая рамка турецко-российских переговоров — поиск взаимовыгодного формата взаимодействия между Анкарой и Москвой с учётом новых обстоятельств: войны в Украине, западной изоляции РФ, разрыва привычных цепочек поставок, передела энергетического рынка, обострения международного соперничества.

Если очень просто: Россия хочет, чтобы Турция стала для неё одним из перевалочных хабов, транспортно-логистическим узлом, который позволит обходить западные санкции и торгово-технологическую блокаду за счет переориентации на южные и восточные рынки. Другими словами, компенсировать стагнацию отношений с Западом.

В обмен на это, Турция хочет от РФ уступок в региональных вопросах: дальнейшего цементирования своей позиции как ключевого посредника в российско-украинских переговорах, сохранения ведущих позиций на Южном Кавказе и в Сирии / Ливии, инвестиций в свою слабеющую экономику, поддержки своих региональных инициатив и борьбы с курдскими сепаратистами.

Именно в этой логике произошла встреча Эрдогана и Путина в Сочи.

Судя по заявлениям сторон, Анкара не против стать для Москвы мостиком, прорывающим блокаду и изоляцию, а также расширять партнерство с РФ, особенно если отношения с Западом будут стагнировать, как это видно на примере забуксовавшей передачи Турции американских самолетов F-16 или невыполнения Швецией и Финляндией обещаний, данных Эрдогану для разблокировки вступления в НАТО.

Со своей стороны, РФ пообещали всё таки помочь Турции закрыть вопрос сирийских курдов и дать им провести операцию на севере Сирии, а также достроить АЭС "Аккую" до 2023 года (ну или совершить серьёзный прогресс), дабы Эрдоган мог что-то показать электорату перед выборами. Собственно, Эрдоган сам впервые признал, что его разведка начала налаживать контакты с официальным Дамаском, что может свидетельствовать о том, что Турция и РФ ищут способ уладить свои разногласия в Сирии, а это откроет дорогу к более широкому сотрудничеству.

Москва тоже, кажется, готова мириться с ключевой посреднической ролью Турции по ситуации в Украине, лишь бы это помогло свести к минимуму западное давление и одержать верх в нынешнем марафоне, в который превратилось противостояние вокруг нашей страны.

Поэтому я расцениваю сочинский саммит Эрдогана-Путина как первый шаг к потенциальному созданию нового ситуативного партнерства двух стран, направленного на минимизацию западного давления на РФ и усиление региональной роли Турции по мере роста напряжения между Анкарой и странами Запада.

Однозначно говорить о том, что такое партнерство уже состоялось - рано. Однако кейс с "зерновым коридором" показывает, что такое возможно, как и положительные заявления Эрдогана после встречи с Путиным в Сочи.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
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