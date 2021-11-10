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Российский шлейф: почему Беларусь отказалась поставлять электроэнергию Украине

Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики

10 ноября 2021, 06:09

Россия могла оказать давление на Беларусь из-за замены Украиной российского ядерного топлива на американское.

Электроэнергия
Белэнерго отказалась поставлять Энергоатому электроэнергию / Reuters

Белорусская компания Белэнерго сообщила о том, что экспорт электроэнергии на территорию Украины на базе рамочных конрактов с ноября будет прекращен. Однако, как уточнил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, поставки электроэнергии по-прежнему идут в объеме 415 мегаватт-часов.

Стратегически проблема на рынке электроэнергии понятна - из-за того, что уголь резко вырос в цене на рынках и есть проблемы с транспортировкой казахского угля из-за России, у нас возникли проблемы с углем.

Достаточно важной историей является импорт электричества из Беларуси, так как фактически для того, чтобы система нормально работала, альтернативы ему нет.

Белорусы отказались продавать электричество через Энергоатом по политически мотивированной причине - вероятно, россияне заявили о том, что они не готовы продавать электроэнергию через Энергоатом, что может быть связано с тем, что Энергоатом активно диверсифицирует (заменяет) ядерное топливо Росатома на американскую Westinghouse Electric, из-за чего российская сторона могла оказать на Беларусь определенное давление.

Однако другим трейдерам, помимо Энергоатома, электричество продают, поэтому электричество продолжает успешно поступать в Украину. И я надеюсь, что так оно и будет дальше, поскольку этот импорт для Украины сейчас крайне важен.

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Читайте такжеИмпортом и не пахнет: зачем Украина забронировала электроэнергию у БеларусиТе 415 мегаватт-часов, которые мы получаем по импорту - это тот самый заявленный объем, который Украина должна получать из Беларуси по договорам Энергоатома с Белэнерго. Всего Беларусь может поставлять в Украину до 900 мегаватт-часов, однако для этого ей необходимо выполнить определенные условия, которые уже в ближайшее время могут расширить поставки электроэнергии в Украину.

Несмотря на то, что ситуация в энергетике напряженная, говорить о веерных отключениях пока преждевременно. Потому что выдавать плановые ремонты за веерные отключения - это нагнетать лишнюю панику.

Однако правительству все-таки нужно признать, что ситуация в энергетике тяжелая - уголь и газ очень дорогие, потому как они в дефиците на мировых рынках. В частности, уголь Китай интенсивно выкупает по всему рынку, из-за чего украинским генерирующим компаниям, которые его закупают, приходится сталкиваться с серьезной конкуренцией. Тем более, что у Центрэнерго особых навыков в закупке нет в принципе.

Конечно, эта ситуация не безнадежная и прилагается много усилий для ее смягчения, но однозначно говорить о том, что все хорошо - тоже неправильно. Потому риски того, что в случае холодной зимы в феврале могут случиться веерные отключения по графику, объективно существуют. Но реализуются ли они будет зависеть от ряда факторов - погодных условий, своевременных доставок угля, корректной работы теплоэлектростанций. Параметров много и стопроцентных гарантий в этом случае давать нельзя.

Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, специально для Главреда

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