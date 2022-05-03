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Российский народ-людоед: почему война неминуемо вспыхнет и внутри России

Александр Кочетков

политический аналитик

3 мая 2022, 19:41

Если для украинцев война – это тяжелая, навязанная нам работа, то для россиян – это долгожданный праздник, на котором с лопаты раздают угощения и подарки.

Для россиян война – это долгожданный праздник
Российский народ готов с противоестественной радостью и убивать, и умирать / Коллаж фото Reuters

Разумеется, читаю и слушаю военных обозревателей, в том числе и со стороны врага. Поражает жутковатая разница именно в тональности у нас и у них.

На днях один из заметных тамошних пропагандов искренне восторгался, что РФ исключили из футбольных еврокубков. Потому что на сэкономленные деньги можно наделать больше ракет, больше самолетов, больше танков, чтобы воевать. Убивать солдат той армии, чей народ ты незваным приперся "освобождать", убивать мирных – женщин, стариков, детей. Убивать, убивать, убивать…

Понимаете, для украинцев война – очень тяжелая, но необходимая, навязанная нам работа, которая скорей бы уже закончилась.

У рашистов – это долгожданный праздник, на котором (с лопаты) раздают угощения и подарки, и пусть он длится вечно.

И, кстати, не верю в искренность российских вдов, которые начинают голосить, получив известие о смерти мужа – подобная скорбь, выложенная на YouTube – дань традиции, не более. Потому что если бы боялись потерять, то вопили бы, ложились поперек двери, не пуская на смерть. А не строчили бы залихватские посты в соцсетях, что Украине конец, потому что их любименькие муженьки пришли уничтожать украинцев.

Нет, невиданная доселе общность – рашистский народ-людоед – готов с противоестественной радостью и убивать, и умирать. Так как это две неразрывные стороны одного культа смерти. И войны как апофеоза смерти.

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Трансформация общества – любопытный малоизученный процесс. Но одно очевидно: если процесс начинается, то, как правило, доходит до конца. Вот и с рашистским победобесием все близится к финальной стадии. Зверь, пробужденный в заглубленном российском народе, не затихнет, не упокоится сам по себе. Ни в случае все более прорисовывающей нашей победы, ни в случае того, что Кремль выдаст за победу рашистам. Зверь, вкусивший крови, будет требовать ее постоянно.

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Некрофильский культ, активно и, увы, успешно практикуемый Кремлем, неудержим, как понос. Война, исходно направленная вовне, неминуемо выплеснется внутри России. Со всей жестокостью, кровавостью и бессмысленностью. И перестрелка между кадыровцами и бурятами, вроде бы зафиксированная в Украине, – только предвестник предстоящего недоимперии гражданского противостояния.

Кстати, в упомянутой перестрелке бурятские охотники выглядели убедительнее кадыровских тик-токеров. Это я о будущем России.

Александр Кочетков, политический аналитик

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