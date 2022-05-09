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Российский миф о 9 мая окончательно протух

Денис Греков

старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС 

9 мая 2022, 18:17

Все составляющие мифа про 9 мая и великую победу окончательно обнулились реальностью - путинская Россия надолго заняла в ней место Третьего рейха.

Путинская Россия в глазах всего мира надолго заняла место Третьего рейха, а Беларусь - фашистской Италии

Выдохся миф, который выстраивала вокруг второй мировой войны советская, а потом российская пропаганда. Причём он протух уже не только для внешнего, но и для внутреннего использования.

Все составляющие мифемы про 9 мая и великую победу окончательно обнулились реальностью. В результате смены поколений, "дальновидной" внешней политики нынешнего режима, а теперь ещё и развязанной им позорной и подлой войны, для внешнего наблюдателя изменилось само структурное место России в этом мифе.

Путинская Россия теперь прочно и надолго заняла там место Третьего рейха. А лукашенковская Беларусь - видимо, на роли фашистской Италии. Поэтому любые официальные заявления насчёт братства или иной общности будут восприниматься окружающими странами скорее как проявление агрессии и будут иметь обратный эффект. На частном уровне, полагаю, любые слова россиян о "братских народах" будут с разной степенью жесткости пресекаться почти во всех странах СНГ, кроме, наверное, Армении. Украинцы так точно за это могут набить морду.

На внутреннем рынке дела этой пропагандистской мифемы еще хуже. Травма войны, лежащая в её основе, больше не может опереться на чувство моральной правоты и иллюзию всеобщего единства в борьбе с общим врагом.

Среднего телепузика уже нельзя убедить с помощью рассказов о великой победе в метафизическом превосходстве России над внешними врагами. То есть подрывается другая мифема - куда более фундаментальная и отвечающая за готовность телепузика переносить сколь угодно тяжкие страдания и отказываться от субъектности ради сохранения общности.

Телепузик сам лузер, поэтому он не любит лузеров. Так что общество-лузер для него невыносимо и поэтому аутоагрессия будет направлена вовне и на тех, кто оказался неспособен обеспечить "нам" метафизическое ощущение благополучия. Попытки эту агрессию перенаправить на разного рода "врагов" не принесут успеха, поскольку не решат реальные проблемы проигранной войны, нищеты, технологического убожества и мировой культурно-экономической изоляции.

Читайте такжеКремлевский фашист хуже немецкого, или С чем связано обострение Путина к 9 маяВот почему вовне этот миф больше не будет создавать хотябы формальное символическое единство даже на бывшем постсоветском пространстве. Внутри России он ещё будет какое-то время работать как консолидирующий и мобилизирующий, но только в самых культурно и экономически отсталых регионах. Однако даже там это уже ненадолго.

viber
война в Украине 9 мая Александр Лукашенко Владимир Путин парад победы в Москве
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