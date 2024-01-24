Российский Ил-76 мог просто упасть, но какой крик поднялся на империи

Транспортник мог перевозить ракеты. А мог перевозить пленных - и наши зенитчики не обязаны это знать.

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Ил-76 рухнул / Коллаж Главред, фото социальные сети, 112 телеграм

Российский Ил-76 мог просто упасть. У них самолеты часто падают. Он мог быть сбит по ошибке российской ПВО. Такое тоже случается. Его могли сбить наши зенитчики. В последнее время сбивают все чаще.

Транспортник мог перевозить ракеты. А мог перевозить пленных - и наши зенитчики не обязаны это знать. Потому что им не звонят с болот, и не сообщают, что, кого и куда они перевозят самолетами. И в Телеграмме об этом не пишут. На войне - как на войне.

Но какой крик поднялся на империи.

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Ладно - требование созвать Совбез ООН. Это мы уже проходили. Странно, почему не собирается Совет Безопасности после каждого обстрела Харькова (Киева, Львова, Днепра, Херсона...) Это - пропагандистский бред.

Однако о каких переговорах они талдычат? Теперь, мол, ни о каких переговорах не может быть и речи.

Мы что, вели какие-то переговоры с врагом?

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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