Российские войска под Бахмутом забивают себе в гроб гвоздь

Бахмут...
Дискусионно, можете соглашаться или нет, но, на мой взгляд, именно Бахмут станет тем городом, который истощит запасы артиллерийского БК у российских оккупационных войск (РОВ).
РОВ настолько отчаянно пытаются оккупировать этот город, что кажется, весь огневой вал только там.
Концентрация артиллерии на этом узком направлении будет иметь для РОВ серьёзные последствия, а именно - истощение складов до уровня непригодных к применению боеприпасов, со всеми вытекающими последствиями. А как бонус - обескровливание подразделений.
В итоге, РОВ сейчас под Бахмутом забивают себе в гроб гвоздь. Бездарно, упорно, отчаянно.
Далее - расчёт только на собственное производство начиная с I-квартала 2023. А собственное производство это от 1 до 1,5 млн артиллерийских выстрелов тех или иных калибров в год.
То есть, исключительно рассчитывая на своё внутреннее производство россия может обеспечить в среднем от 2,5 до 4 тыс. выстрелов в сутки, что в 9 и 5 раз меньше сегодняшнего потенциала. Не забывая о логистике и проблематичности доставки.
И это ещё даже не вспомнил и о том, что идёт износ и без того поизносившегося ресурса стволов, а так уничтожение в артиллерийских дуэлях российской арты.
Если Бахмут не гвоздь в гроб российского артиллерийского потенциала, тогда что?