Если Бахмут не гвоздь в гроб российского артиллерийского потенциала, тогда что?

Российские войска под Бахмутом забивают себе в гроб гвоздь, считает Коваленко / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Бахмут...

Дискусионно, можете соглашаться или нет, но, на мой взгляд, именно Бахмут станет тем городом, который истощит запасы артиллерийского БК у российских оккупационных войск (РОВ).

РОВ настолько отчаянно пытаются оккупировать этот город, что кажется, весь огневой вал только там.

Концентрация артиллерии на этом узком направлении будет иметь для РОВ серьёзные последствия, а именно - истощение складов до уровня непригодных к применению боеприпасов, со всеми вытекающими последствиями. А как бонус - обескровливание подразделений.

В итоге, РОВ сейчас под Бахмутом забивают себе в гроб гвоздь. Бездарно, упорно, отчаянно.

Далее - расчёт только на собственное производство начиная с I-квартала 2023. А собственное производство это от 1 до 1,5 млн артиллерийских выстрелов тех или иных калибров в год.

То есть, исключительно рассчитывая на своё внутреннее производство россия может обеспечить в среднем от 2,5 до 4 тыс. выстрелов в сутки, что в 9 и 5 раз меньше сегодняшнего потенциала. Не забывая о логистике и проблематичности доставки.

И это ещё даже не вспомнил и о том, что идёт износ и без того поизносившегося ресурса стволов, а так уничтожение в артиллерийских дуэлях российской арты.

Если Бахмут не гвоздь в гроб российского артиллерийского потенциала, тогда что?

Источник