Российские войска ещё никогда не теряли столько личного состава за 72 часа.

Путин и войска РФ

На фоне активизации боевых действий и подготовки российских войск к новой фазе наступательных операций все больше внимания привлекают масштабы потерь армии РФ. В своей колонке военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует динамику потерь российских оккупационных войск в марте и объясняет, что эти показатели могут свидетельствовать о проблемах подготовки наступательной кампании. Подробнее о тенденциях на фронте – в колонке автора.

С 17.03.2026 по 19.03.2026 у РОВ потери составили 4 840 убитыми, раненными и пленными. Хочу заметить, что по отдельности, эти суточные показатели не являются рекордными, но за 72 часа активных боевых действий – это максимальные потери которые российские оккупанты несли с февраля 2022 года! видео дня

Российские войска ещё никогда не теряли столько личного состава за 72 часа. А это только начало так называемой весенне-летней наступательной кампании РОВ. Провальной и неподготовленной, особенно на Запорожском плацдарме, но которую командование РОВ всё равно начали!

Российские Z-говорящие головы, в 2022-м призывавшие к войне с Украиной, а сегодня призывающие спасать сибирских коров, зовут "защитников", а по сути сифилитиков, наркоманов, зэков и прочее отребья вернуться в зад и защитить мясо, чтобы выжили те, кто их поддерживал, одобрял и отправлял убивать украинцев? Мясо защищающее мясо?

Россияне, вы серьёзно? Но это другое… Говорим научно.

Если с 17 марта не сменится тенденция и, каждые сутки РОВ будут терять в своём стратегическом порыве леммингов не менее 1 500 тел в категории 200/300/400, то к концу марта мы сможем с вами обсуждать потери противника около 35 тысяч.

Если же с этого показателя начнётся апрель, то это уже будет идти речь про 40-45 тыс.

И это при том, что с начала 2026 на россии мобилизация не превысила 22 тысяч забуханных тел.

Какие интересные тенденции… Кто бы мог подумать? Уж точно не сибирская Бурёнка, так не дождавшаяся спасения от "асвабадителей", как и семья, которую оставили без средств на заработок и выживания, а потому, мужика отправят через месяц-другой под Волчанск, где он станет героем одного из украинских подразделений БПЛА. А через месяц его жена заменит Сиябонга из народности Зулу.

Россияне, вы понимаете, куда движется ваша, так называемая страна, на пятый год войны с Украиной? А у вашего "гения" многоходовочек ещё одна война, у же со странами НАТО по плану. Вы к этому готовы? Даже не к этому… а к тому, что всё это будет сопровождать?

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

