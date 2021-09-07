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Россияне, вы граждане Рейха теперь официально

Аркадий Бабченко

Российский журналист, военный репортер

7 сентября 2021, 08:36

Ваш Рейх вызрел. Ваша страна занимается этническими зачистками. Ваше Гестапо сажает кырымлы на сталинские сроки. По сталинским же бредовым обвинениям.

Нариман Джелялов
Нариман Джелялов / Facebook.com

В Симферополе задержан последний остававшийся там член Меджлиса, заместитель его главы, Нариман Джелялов. По факту, на полуострове он выполнял функцию лидера крымских татар.

Была очередная облава, зачистка, карательная операция - называйте эти рейды, как хотите - всего карателями было взято сорок человек. Тридцать пять из них получили административные дела - "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Ну, то есть, когда села кырымлы затапливало - кырымлы же за это были и задержаны.

А пятерых арестовали по уголовным делам.

Что они там предъявляют Джелялу, совершенно не интересует. Диверсию, измену, сотрудничество с японской разведкой, попытку убить Сталина - уже без разницы. Срок ему светит от двенадцати до пятнадцати лет.

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Госдеп уже опубликовал заявление: "Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее из длинной череды политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против Меджлиса. И против его руководства, которое подверглось репрессиям из-за своего сопротивления попытке России аннексировать Крым".

Родственники задержанных пришли с протестами к Гестапо Симферополя - и там зачистили еще пятьдесят человек.

Так вот. Если раньше они всё пытались делать вид, что борются с терроризмом, и маскировали свои рейды под зачистку "Хизб-уб-Тахрир", то с сегодняшнего дня спокойно можно говорить об этнических репрессиях.

То есть, здесь-то мы и так говорили, но теперь об этом можно говорить на международных платформах. Уже официально. Уже скрыть репрессии под борьбу с терроризмом не получится. И международное сообщество обязательно это сделает. Как уже сделало США.

Так вот. Россияне. Запомните. С нынешнего момента вы все - граждане страны, которая занимается этническими чистками. Теперь официально.

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Вы можете сколько угодно махать своими ершиками и фонариками, закрывать глаза, делать вид, что ничего не существует, ваша Люба Соболь, или Люся Штейн, или Илья Яшин, или кто там у вас, я уже не разбираюсь, могут сколько угодно нести свой бред про то, что последнее закручивание гаек происходит только для того, чтобы не пусть Люсю, блядь, с Любой и Илюшей в Госдуму - но по факту вы теперь все живете в стране, которая проводит этнические зачистки.

Вы - граждане Рейха. Теперь официально.

А те из вас, кто еще и катается в Крым - так просто, без политики, чисто отдохнуть - еще и соучаствуют в этом.

И отмазаться уже не получится. Глазки отводить в сторону - время было такое, мы не знали, мы верили партии - не получится.

Все вы знаете. Время такое. Время интернета. Ваш Рейх вызрел. Ваша страна занимается этническими зачистками. Ваше Гестапо сажает кырымлы на сталинские сроки. По сталинским же бредовым обвинениям. Сталинскими методами. Джелялов сидел сутки в клетке с мешком на голове.

Помните об этом каждый раз, когда будете в Ялте попивать свою массандру без политики.

Либеральные вы мои.

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крымские татары новости Крыма
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