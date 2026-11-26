Политолог утверждает, что бунт в тоталитарном обществе не начинается с митингов, и перечисляет условия, которых пока не хватает России для протестов.

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Россияне уже не так лояльны к Путину - Денисенко назвал признаки скрытого бунта / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Политолог Вадим Денисенко объясняет, почему утечка базы данных Росстата о 700 тысячах погибших не вызвала видимой реакции в России и почему это не означает равнодушия россиян. Автор описывает "кухонную революцию" 2026 года, этап "неполитической политики", который предшествует протестам в тоталитарных обществах, и объясняет, чего не хватает Украине в информационной войне на истощение. Публикуем его размышления.

700 тысяч убитых россиян. Действительно ли россияне этого не замечают? Взлом баз данных Росстата о количестве погибших стал своего рода информационной бомбой в российском пространстве. И когда наши эксперты говорят, что россияне этого не замечают, - это не означает, что они не понимают россиян. Они просто не знают (не понимают, не помнят), как устроено мышление в тоталитарном мире. видео дня

1. 2026 год стал переломным для России. Впервые за годы войны даже российская социология начала фиксировать несколько важных моментов:

более 70 % россиян высказались за окончание войны;

в этом вопросе практически исчез главный раскол в РФ между младшим и старшим поколениями. Цифра 70% присутствует во всех возрастных группах. Также исчез разрыв между крупными городами и селами и небольшими населёнными пунктами;

более 50% утвердительно отвечают, что среди их родных и близких есть раненые и погибшие. Проще говоря - все начали всё понимать.

2. Выборы этого года показали самый низкий уровень поддержки "Единой России", за которую агитировал лично Владимир Путин. Системе пришлось подтасовать более 25% голосов, чтобы натянуть нужную цифру. Другими словами: впервые с 2000 года российский избиратель так массово проголосовал ногами.

3. Я могу утверждать, что именно в 2026 году в России происходит самая масштабная с 1980-х годов "кухонная революция", когда люди, запершись в очень узком кругу, обсуждают в негативных тонах действия власти. И именно в 2026 году происходит массовый переход людей из разряда лоялистов и индифферентных в разряд очень тихих (латентных) оппозиционеров.

4. И здесь мы подходим к самому главному: в тоталитарных обществах бунт никогда не начинается с митингов, особенно когда полностью подавлены все институты, способные проводить эти самые митинги. Митинги начинаются тогда, когда общество прошло этап, который я называю "неполитическая политика" (сейчас я как раз пишу книгу об анатомии революций и, надеюсь, в 2027 году завершу её, и там есть отдельная глава об этой самой "неполитической политике").

Так вот, прежде чем перейти к митингам, нужно пройти этот период, для которого характерны несколько важных моментов:

массовое осознание несправедливости распределения благ (сейчас Россия только приближается к этому моменту);

создание институтов, параллельных государству (незаконная торговля или строительство, которое государство вынуждено узаконивать, как это было в Египте, или создание параллельной экономики, построенной на дефиците, как это было в позднем СССР). К сожалению, пока российские власти довольно эффективно пресекают подобные явления. И это одно из главных препятствий на пути к созданию предреволюционной ситуации;

идея, объединяющая широкие массы (она есть, и это окончание войны, хотя нет консенсуса по поводу того, что же такое победное окончание войны);

ослабление по тем или иным причинам силовиков (к сожалению, это не о России).

5. Что можно этому противопоставить, кроме собственно военных действий? Я не изобрету велосипед, если скажу: информационная война, в которой Украина работает очень эффективно в точечных операциях, но практически остановилась в общей, очень рутинной и незаметной полномасштабной информационной войне на изнурение. Почему остановилась? Прежде всего из-за отсутствия скоординированной политики, а следовательно, и финансирования. Во-вторых, мы так и не смогли доказать Западу, что такую войну нужно вести. И что-то мне подсказывает, что в этой ситуации в ближайшее время ничего не изменится. Ведь здесь нет быстрых и эффектных решений. Информационная война - это ужасная рутина, а рутина всегда плохо продается.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко по специальности "Украинский язык и литература", в 1998 году - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель "Эспрессо ТВ", соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", - пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023). С сентября 2023 года по настоящее время - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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