Предприниматель объясняет, какие локальные победы дала Путину стратегия Кушнера и Уиткоффа и почему Кремль будет требовать новых уступок до бесконечности.

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Невзлин об отказе США от сделок с Кремлем / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru, Офис президента Украины

Предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что в США наконец начали понимать: бизнес-сделками Путина не остановить. Автор объясняет, почему Кремль охладел к экономическим предложениям Кушнера и Уиткоффа, что на самом деле дала Москве стратегия коммерческих стимулов и почему в вопросе прекращения войны всё осталось там, где было год назад, а Путин по-прежнему требует территорий. Публикуем его размышления.

В США, кажется, начали понимать то, о чём я неоднократно писал. Эмиссары Трампа сообщили европейцам, что бизнес-сделки больше не являются ключевым элементом американских предложений России по прекращению войны против Украины. Теперь основное внимание уделяется территориальным вопросам и вопросам безопасности.

В последнее время Джаред Кушнер и Стив Уиткофф выдвигали идеи экономического сотрудничества, включая инвестиции американских компаний в российские нефтяные проекты и производство титана, а также возобновление поставок трубопроводного газа в Европу. Всё это рассматривалось в качестве финансового стимула для Путина к прекращению войны.

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В Москве, само собой, всячески приветствовали такие предложения, но лишь для того, чтобы сохранить заинтересованность Трампа. Однако, как пишет FT, с тех пор Кремль охладел к этим идеям. Путин настаивает на том, чтобы Украина отказалась от территорий и пошла на другие уступки. В Москве, судя по всему, уверены, что более широкое мирное соглашение и так приведёт к смягчению санкций. Источники утверждают, что стратегия экономических сделок "отошла на второй план", а США перешли к "более традиционному" переговорному подходу, основанному на принципе "территории в обмен на мир".

В переводе с дипломатического на человеческий это означает следующее: Путин и его подельники готовы сколько угодно обсуждать с американцами совместную коммерцию. Эти разговоры им приятны хотя бы тем, что легитимизируют саму возможность такого сотрудничества в публичном пространстве. Но Путин одержим безумными империалистическими идеями и совершенно не готов отказаться от своих планов по подчинению либо уничтожению Украины.

Стратегия, которую продвигала администрация Трампа, обеспечила этому лжецу и психопату лишь локальные политические победы: картинка из Китая, обсуждение "общеевропейской безопасности" (читай - "ультиматума Лаврова") и возвращения РФ на энергетический рынок. А в вопросе прекращения войны всё осталось ровно там, где было год назад: Путин требует территорий. Сначала одних, потом других, затем - ограничений для украинской армии, вмешательства во внутреннюю политику Украины, и так до бесконечности.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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