Каждый наш поступок, действие или бездействие формирует наше будущее.

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Украинцев взрывами не напугать, говорит Коваленко / фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Россияне, просто сравните четверг 24 февраля 2022 и 1 июня 2023.

А ведь это мы ещё толком ничего не начинали. Это всё граждане россии, возвращаются домой, в стремлении, что-то поменять в самой россии.

Нас, украинцев, этими взрывами, пожарищами и раскатами не напугать.

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У нас выработался с 2022 иммунитет. А вам теперь с этим жить. Вы больше года прятались в нору, слепо веря своей коррупционной власти и их заявлениям о том, что "Сармат" утопит Великобританию, "Авангард" уничтожит Вашингтон, а Польшу каДырки захватят за 10 минут. Теперь вы понимаете, насколько вам лгали? Нет, не лгали...

Вам не лгали. Вас просто имели. Как только можно и сколько угодно. Без СМС и регистрации. 24/7. Но, пока вас имели, украинцев ваши власти убивали. Теперь всё поменялось и ваша власть, чтобы остановить ваших же граждан, будет лихорадочно и панично убивать и вас.

Добро пожаловать в реальность. Реальность войны.

Именно, полномасштабной войны, а не какой-то там "СВО". Ваши дома будут гореть. Ваши близкие будут умирать. Вы будете вынуждены бежать и бедствовать. И о вас никто не позаботится. В Украине действует система помощи беженцам, у вас такого не будет. Ведь для вашей власти вы не более чем мясо.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Областью больше, областью меньше... россия большая, территорий много, да и бабы ещё нарожают.

Это новая реальность, которая начала своё формирование 24 февраля 2022. Помните, как всё радостно и феерично начиналось - Zаходим? Да. Зайшли. Нравится не нравится - терпите, не красавицы.

Каждый наш поступок, действие или бездействие, формирует наше будущее. Вы, своей поддержкой или латентным протестом, бездействием и "аполитичностью", сформировали своё. Украина стала сильной, сплочённой и монолитной. Вы же лишь стали более бесхребетными и никчёмными.

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