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Россияне одержимы попытками деморализовать тыл: Богданов призвал не паниковать

Юрий Богданов
6 августа 2026, 08:39
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Аналитик подчеркивает: объективная математика войны важнее мгновенного ощущения, что ситуация ухудшилась.
Россияне одержимы попытками деморализовать тыл: Богданов призвал не паниковать
Россияне одержимы попытками деморализовать тыл / Фото: "Суспильне Сумы", t.me/serhii_kryvosheienko

На фоне новой волны российских ударов по украинским городам всё острее встаёт вопрос, как обществу противостоять унынию и информационному давлению пропаганды. Аналитик Юрий Богданов в своей колонке призывает трезво оценивать динамику войны, а не поддаваться панике. Он объясняет, почему массированная ставка врага на баллистику свидетельствует не о силе, а об отсутствии других возможностей, и почему выдержка гражданского тыла является частью стратегии выживания страны. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

В моменты, когда многих охватили отчаяние и уныние, которые сейчас щедро подпитываются российской пропагандой, нужно напомнить себе несколько вещей.

Во-первых. Вспомните 2022–2023 годы. Тогда у нас вообще не было чем сбивать баллистические ракеты, а крылатые ракеты и "Шахеды" перехватывались на пределе технических возможностей. Что у нас есть сегодня? Эффективность российских крылатых ракет и дронов упала в разы, процент их сбивания сейчас очень высок. У россиян, по сути, осталась лишь баллистика как надёжный инструмент.

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Да, баллистика, которая сейчас падает на головы, - это ужасно. Потому что мы находимся под постоянной угрозой. Но объективно - сейчас этих ракет летит меньше, чем во время самых масштабных атак первых лет полномасштабной войны.

Но сейчас этот террор ложится на нашу хронически уставшую голову, умноженную на ИПСО. Нужно сопоставлять реальность во всей её полноте, а не только в тот момент, когда кажется, что стало хуже, чем вчера. А позавчера как было? Война - вещь динамичная и крайне неприятная своей изменчивостью. Не в первый раз.

Второе. Их нытье о "мести". Любая попытка россиян навязать нарратив, что их террор - это "ответка" за наши удары по их экономике, должна быть решительно отвергнута. Они первыми начали. Они годами наносили удары по нашим складам с лекарствами, по логистике, энергетике и гражданским объектам.

То, что Украина сейчас зеркально (а местами даже интенсивнее, учитывая критичность узлов) наносит удары по России - это абсолютно нормально. Если они пытаются своим террором вызвать у нас возмущение ударами по их инфраструктуре, значит, им действительно очень больно. Вывод один: нужно продолжать делать то, что мы делаем.

Третье. Самое непопулярное (но я, как гражданский, имею право сказать это о гражданских). Одержимость россиян попытками деморализовать тыл имеет одно неочевидное, но чрезвычайно важное следствие: ракеты и дроны, которые тратятся на гражданскую инфраструктуру, не долетают до военной промышленности и непосредственно до военных.

А для выживания украинской нации и государства военные и ВПК - гораздо важнее, чем почти любая другая потенциальная цель. Это жестко, но это объективная математика выживания всего общества в войне, которую ведут против нас.

Я знаю, что многим хотелось бы спокойно жить где-нибудь в Лондоне. Но мы оказались в Лондоне образца 1944 года - с кучей ракет (тогда их было больше, кстати) и без особых возможностей защиты. Не совсем соответствует ожиданиям, но больше остановить этих нацистов некому. В условиях дефицита ресурсов мы видим их концентрацию на прифронтовой зоне и в Киеве, кроме отдельных актов запугивания в других тыловых районах, то есть существует объективный дефицит для чего-то более масштабного.

Конечно, если бы партнеры были более решительными, а в Белом доме сидел кто-то более здравомыслящий, рисков было бы ещё меньше. Но есть как есть. Деньги дают - хорошо. А остальное нужно добывать самим.

В любом случае придётся собраться с силами и нервами (если нужно - лекарства по рецепту помогут), перестать паниковать, принять объективную реальность и делать максимум возможного. Не в ВСУ - для ВСУ.

Им нужны деньги. И путь, приближающий это, - единственный реалистичный мирный план. Потому что мир наступит только тогда, когда у России Путина не будет возможности продолжать войну. Всё остальное - пустые разговоры.

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О личности: Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник главы Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 году окончил Киевский национальный экономический университет.

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