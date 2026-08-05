Почему США уже не могут заставить Путина пойти на мир: Денисенко назвал причину

Политический эксперт Вадим Денисенко анализирует трансформацию украинско-американских отношений и объясняет, почему дипломатический треугольник "Украина-Россия-США" до сих пор не работает.

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Зеленский и Умеров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Главред

На фоне кадровых изменений во внешнеполитическом блоке Украины - от нового руководства посольством в США до назначения Умерова главой СВР - вновь возникает вопрос об эффективности переговорного процесса. Политический эксперт Вадим Денисенко считает, что, несмотря на разворот MAGA в сторону поддержки Киева, треугольник "Украина-Россия-США" остается в тупике, поскольку Путин не испытывает достаточного внешнего давления. Публикуем его анализ.

Украинско-американские отношения. Стефанишина, Умеров и другие За последние полгода украино-американские отношения претерпели значительную трансформацию и перешли от логики "кавалерийских набегов", когда тушение пожаров требовало приезда большого десанта из Киева, к более-менее системной работе, которая строилась на налаживании личных контактов с большим количеством различных политических актеров видео дня

1. На период руководства посольством Ольгой Стефанишиной пришлось несколько кардинальных изменений в наших отношениях с США. Прежде всего произошли изменения в отношении MAGA к Украине, что в результате стало, в частности, причиной принятия закона Грэма-Блюменталя. Более того, санкционное давление не только удалось сохранить, но и несколько усилить. Отдельно следует отметить запуск американо-украинской программы "Дрондил", благодаря которой наши технологии вышли на основные площадки США. И во всех этих аспектах, действительно, большую роль сыграло наше посольство.

2. В то же время стоит обратить внимание: с приходом Ермака наши отношения с США стали более системными. И главная причина этой большей системности кроется в том, что исчезло ручное управление всеми процессами, которые на себя брал Андрей Ермак.

3. При этом, несмотря на резкий разворот MAGA в сторону Украины, у нас есть очень серьезная проблема: переговорный треугольник "Украина-Россия-США" находится в полном тупике. И никаких линейных выходов из него нет. А мы (Украина) продолжаем жить в представлении, что этот треугольник может вывести нас на реальные переговоры.

4. К сожалению, Путин не готов идти ни на какие переговоры без реального внешнего давления, а США самостоятельно это давление обеспечить не могут, особенно на фоне полной пробуксовки в Иране.

5. К сожалению, блокада Азовского моря и скорая перспектива полного закрытия Чёрного моря для России пока не останавливают Путина. И создаётся впечатление, что весь мир запасся попкорном и наблюдает за тем, как Путин обрушивает российскую экономику, не желая идти на переговоры. И если бы мы не оказались в эпицентре взрыва, и если бы наши порты не были заблокированы, за этим было бы интересно наблюдать.

6. Назначение Умерова на пост главы СВР, к сожалению, в принципе не влияет на возможность изменений в этой ситуации. И вопрос не только и не столько в переговорщиках, сколько в самом формате переговоров, который не поддается пересмотру по непонятным для меня причинам.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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