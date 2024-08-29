Россияне начнут в скором времени ощущать на себе 'прелесть' войны

Сейчас мы выходим на тот уровень, которого не было у нас по ряду причин на утро 24 февраля 2022 года.

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Война в Украине / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр ім. короля Данила, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Если бы у Украины в 2022-м году на боевом дежурстве стояло бы хотя бы 4 дивизиона ОТРК "Гром-2", а в арсенале хранилось бы от 100 до 200 баллистических ракет, то россия, возможно и не осмелилась бы на полномасштабное вторжение. А если бы и осмелилась, то последствия от первых дней вторжения были бы совсем другие.

Аналогично касательно ПКРК "Нептун".

Но, увы… Увы.

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Сейчас мы выходим на тот уровень, которого не было у нас по ряду причин на утро 24 февраля 2022 года. И российские оккупанты начнут в скором времени ощущать на себе отложенное возмездие.

Но, не стоит ожидать 100500 ракет уже завтра вечером запускаемых по Кремлю, нет. Это будет точно так же, как с украинскими дронами-камикадзе. Сколько было в 2022-м году диванного нытья на тему: "где наши шахеды? Неужели так сложно сделать копию шахеда?" И пока одни ныли, другие делали.

Да, сложно. Да, непросто. Этап за этапом, шаг за шагом. Но, прошло два года и по россии прилетают десятки украинских дронов-камикадзе за вечер, на глубину уже до 2 500 км.

Уверен, скоро услышу знакомое нытье: "где обещанная Зеленским баллистика? Неужели так сложно сделать сотню ракет и запустить по Кремлю?"

Всему своё время. И всё будет точно так же как с дронами-камикадзе. Но…

Но, в будущем, очень важным фактором для Украины будет иметь в наличие как достаточного количества ОТРК нового поколения, так и ПКРК, с соответствующим арсеналом – запасом ракет.

Наша безопасность, целиком и полностью, будет зависеть от степени страха, испытываемого врагом.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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