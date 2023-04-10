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Россияне мечтают расколоть Украину из-за языкового вопроса

Юрий Богданов
10 апреля 2023, 19:40
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Украина будет украиноязычной и англоязычной. Но надо это сделать адекватным способом.
Россияне мечтают расколоть Украину из-за языкового вопроса
Русский язык не является причиной агрессии / УНИАН, Андрей Скакодуб

Из-за очередных споров еще раз унифицировал собственные взгляды.

Вредно провоцировать внутренние конфликты. Это отдаляет не только победу, но и нормальное восстановление. В Украине есть исторический ареал распространения русского языка, который существует сейчас довольно автономно от ареала в РФ. В Украине есть миллионы людей, для которых русский является родным (языком общения семьи в нескольких поколениях). Такой высокий уровень использования русского является следствием политики России. Но это уже произошло. И еще надо учитывать, что когда мы начнем реинтегрировать обратно Крым и ОРДЛО, мы будем иметь дело с сотнями тысяч русскоязычных. И с поколением детей, изучавших исключительно русский.

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"Что, 30 лет мало для кроткой украинизации?" - это идиотский вопрос-утверждение. Ведь более-менее приемлемая языковая политика началась только года так 2016-2017. то есть ей всего 6 лет. И если бы не сверхусилия Путина (да, главный катализатор украинизации) такого срока в принципе маловато для такого фундаментального мировоззренческого сдвига. И это желание сделать что-то "быстрее" только вредит. Очень просто размышлять о легкости украинизации, когда ты родился в Ивано-Франковске и жил там всю жизнь. Даже в условном Днепре будут нюансы. Для перехода русскоязычной семьи на украинский требуется согласие обоих в супруге. И других родственников. А это точно делает процесс не очень быстрым. И травмированность общества войной позволяет дополнительно использовать фактор языка как русскими, так и различными внутренними силами для получения политических бонусов.

Нет, русский язык не является причиной агрессии. Если бы был - не было бы войны против Финляндии или Грузии. Причина агрессии России - необходимость агрессии для поддержания внутреннего режима. Русский язык это - как и любой язык - символическая система. Не больше и не меньше. Только.

От информационного пространства РФ надо отгораживаться. Мейнстрим их контента - язык ненависти, шовинизм, антигуманизм и обскурантизм. И не надо забывать, что первое, что россияне делают на оккупированных территориях еще с 2014 - отменяют изучение украинского и уничтожают книги. Но аргумент "русские так делают - и мы должны делать так же" - глупость. Если зеркалишь врага - ты ничем от него не отличаешься.

Попытки навязать украинский инструментами насилие, насмешки, оскорбления - банально не эффективно. Если человек пока не готов перейти на украинский, но при этом он проукраинский, поддерживает Украину в войне, аргумент о "языке агрессора" для такого человека выглядит идиотским. Потому что он же не агрессор, он за Украину. И доказывать человеку, что это он идиот и неправильно понимает патриотизм (ну то есть не как вы) - бессмысленно. Вы только навредите.

Мы слишком просто разбрасываемся людьми. Минимум половина беженцев-русскоязычные, если эту тему перегреть - им станет проще принять решение о невозврате. Нам не надо давать людям дополнительные аргументы.

Задача государства - стимулировать. Могли бы немного подумать над этим. Например:

1. любые формы поддержки (до прямых дотаций) украиноязычного контента, в первую очередь направленного на детей.

2. развитие альтернативного двуязычия - украинский и английский вместо украинского и русского. Это стратегически выгодно. Это даст положительный экономический эффект. Это безопасно для украинского будущего.

3. среди возможных ограничений, которые могут работать - на распространение переводов книг, фильмов, другого контента на русском. На первом этапе - если есть украинская альтернатива. На втором этапе - полностью. Это и экономически целесообразно. Наш рынок растет, российский - нет.

4.после войны в страну ее отстраивать и жить приедут сотни тысяч людей, которые будут использовать другие языки. И вот с ними точно сразу надо разговаривать на английском и обучать украинскому. Надо уже думать как организовать этот процесс. Есть ли у господина Лесового свежие мысли по этому вопросу?

В общем. Россияне всегда мечтали расколоть Украину из-за языкового вопроса, у них не получалось, и желательно чтобы мы это не сделали вместо них. Украина будет украиноязычной и англоязычной. Но надо это сделать адекватным способом.

Спасибо за внимание!

Источник

Богданов русский язык языковой вопрос
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