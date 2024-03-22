Россияне массово убегают с фронта и попадают в тюрьму

Среди арестантской массы уверенно растёт процент осуждённых по 337-й статье УК РФ, т.е. за самовольное оставление воинской части.

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Русские тюрьмы постоянно пополняются отказниками / фото: cripo.com.ua

Выступая перед Федеральным Собранием, Владимир Путин заявил, что войну с Украиной "поддерживает абсолютное большинство российского народа". Очевидно, у него есть какие-то цифры, подготовленные придворными социологами. Цифры эти Путину приносят в красивой папочке с золотым гербом, чтобы он мог публично жонглировать статистикой.

Мне в колонию цифры в папочках никто не приносит, но зато я собственными глазами вижу, что происходит вокруг. И хочу сказать: среди арестантской массы уверенно растёт процент осуждённых по 337-й статье УК РФ, т.е. за самовольное оставление воинской части. В бараках по всей стране – солдаты, сбежавшие с фронта. С каждым этапом – пополнение военных отказников.

Основная часть бывших бойцов просто не возвращается на фронт из отпусков. Приезжают домой из кровавого ада, проводят время с родными, заливают воспоминания алкоголем… А когда приходит срок ехать обратно в зону боевых действий, начинают прятаться. Их находят и сажают.

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Многие попадают за решётку прямо из госпиталей. Посечённые осколками солдаты, чудом выжившие под обстрелом, убеждены, что все долги Родине они отдали своим здоровьем и заслужили демобилизацию. А Родина устами военного врача безразлично отвечает: годен, подлежит возвращению в часть. И люди решают, что лучше жизнь в тюрьме, чем смерть в окопе.

Хватает и тех, кто просто сбежал с фронта. Вынырнув из мясного штурма, человек вдруг осознаёт, что жизнь его висит на волоске и ничего не стоит. Тогда он бросает оружие и едет домой. А через неделю-другую на его запястьях уже защёлкиваются наручники.

Когда меня посадили в июне 2022 года, уголовные дела за самовольное оставление части были экзотикой. Теперь же 337-я статья становится по-настоящему народной. И поверьте: если война продолжится, к концу года тюрьмы и колонии окажутся забиты отказниками. Но, разумеется, это не помешает Путину и дальше рассказывать байки про зашкаливающую популярность СВО, деловито заглядывая в красивую папочку с золотым гербом.

Кто такой Илья Яшин? Илья Яшин (род. 29 июня 1983, Москва) - российский политический и общественный деятель, политзаключённый, оппозиционер. Бывший председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский и глава муниципального округа Красносельский (7 октября 2017 — 27 июля 2021). Соратник Бориса Немцова. Поддерживает Украину с начала российского вторжения 2014 года.

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