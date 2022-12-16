Наши, как и раньше сбили не менее 86% ракет. По Киеву летело 40, сбиты 37. Стабильность - признак мастерства.

Российская ракета, Алексей Арестович / Минобороны РФ, УНИАН

Воздушные силы: выпущено чуть более 70 ракет. По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота. Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины и другие составляющие Сил обороны. Всего сбито более 60 ракет.

Из новенького - жиденький залп крылатыми ракетами воздушного базирования, вполовину от предыдущих.

Плюс попытка использования Х-59 и Х-31П ракет средней дальности, которыми пытались бить по пунктам управления ПВО и войск радиотехнической разведки.

Это они в декабре вспомнили, что нужно бить по пунктам управления ПВО и войск радиотехнической разведки. Кривая обучаемости как у дятла.

Значительный акцент на Калибры - аж 22 штуки.

В общем, россияне ищут приёмы и способы, но получается не очень - наши, как и раньше сбили не менее 86% ракет.

По Киеву летело 40, сбиты 37.

Стабильность - признак мастерства.

Источник