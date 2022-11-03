Россиянам на левом берегу Херсонщины остается только терпеть

Россиянам в ближайшей перспективе на левом берегу Херсонщины остается только терпеть / Коллаж фото Минобороны РФ, 10-я горно-штурмовая бригада

Российские оккупанты сейчас с головой окунулись в обустройство плацдарма в районе Олешек и не только. Фактически, весь левый берег Херсонщины они обустраивают линиями обороны.

Что же… Более глупого занятия им командование и придумать не могло.

Дело в том, что как в июле я говорил, что нахождение оккупантов на правом берегу для них сравнимо с суицидальным положением, аналогично я говорю, что на левом берегу они будут в патовом положении терпил.

Ведь левобережка после освобождения правобережья будет для украинской артиллерии как тир. Широчайшие открытые пространства с разбросанными, либо компактно размещёнными объектами оккупантов.

Разумеется, оккупанты готовятся к тому, что ВСУ после освобождения правобережья начнут форсировать Днепр, но этого не будет. ВСУ попросту начнут методичный отстрел РОВ более высокоточной и дальнобойной артиллерией.

Разумеется, россияне могут убрать свои позиции на левом берегу на более безопасное расстояние, но… Но если они это сделают, ВСУ и вправду могут форсировать Днепр и молниеносно расширить плацдарм на левобережье.

Пат? Да, пат. Причём пат терпил.

Россиянам в ближайшей перспективе на левом берегу Херсонщины ничего другого не останется, кроме как сидеть и терпеть. И положение это для них безвыходное. По крайней мере, до тех пор, пока не начнётся их эвакуация на ВОТ Крыма.

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