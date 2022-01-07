Россиян ждет фиаско в "переговорах" с США, и не из-за Украины

Путина ждет фиаско в "переговорах" с США, и не из-за Украины / Reuters

В уже классическом итальянском "Леопарде" главному герою-сицилийцу автор вкладывает, пожалуй, теперь бессмертный тезис, по которому "для того, чтобы все осталось как было – все должно измениться". Об этом я вспомнил, читая новогоднюю редакторскую колонку Джейкоба Хельбруна в его "National Interest" о перспективах "переговоров" между США и Россией, где автор указывает на заинтересованности россиян вести переговоры лично с Байденом и намекают на какой-то "австрийский вариант" для Украины – что якобы должно заключаться в нейтралитете, "гарантиях" и "отказе от амбиций". Конечно, такие антиукраинские намеки можно просто осудить, но лучше будет доказать их никчемность.

Ибо недаром от того самого "National Interest" отошел господин Фукуяма, что недавно крайне верно в письме Осману Арифмеметову оценил процессы деоккупации Крыма как противодействие демократического будущего против клептократического авторитаризма.

В чем можно согласиться с американскими аналитиками – это в традиционной для россиян игре в персоналии. Система российского империализма всю историю своего существования откровенно не умеет взаимодействовать с "коллективным умом" и всегда воспринимает международные отношения в их феодальном толковании, как взаимодействие "великих личностей". Даже враждебно настроенный "сильный лидер" россиянами всегда оценивается ближе чем полу-лояльные, но коллегиальные формы иностранного правления, которым русские никогда исторически не доверяли.

Этот подход имеет простую, "как рельса", рациональность, ведь индивида всегда проще обмануть, очаровать, купить, завербовать (или перевербовать) или просто политически отграничить его личными интересами от потребностей его собственной страны. С коллективом человеческих существ такое не работает, и именно этим, кстати, был обусловлен последовательный успех в глобальном измерении именно народовластия.

Так часто упоминаемый в Кремле опыт Второй мировой войны является хорошим тому подтверждением, ведь государства, которые быстро упали в Восточной Европе в 1939 году, объединяло одно – диктатура "сильной руки". Единственная уцелевшая тогда в "пылких отношениях с СССР" страна, а именно Финляндия, имела глубоко парламентскую систему одобрения фундаментальных решений, и потому физически не смогла реализовать советские ультиматумы. Примечательно, что и Великобритании в самый темный июнь 1940 года помешал капитулировать перед Гитлером прежде всего парламентаризм.

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Именно поэтому "идеальной" для России властью в Киеве Кремлем всегда рассматривается максимально сильная "вертикаль", с карманным парламентом и судами, причем абсолютно независимо от фамилии, биографии и политических взглядов ее руководителя, то ли Кучма, то ли Янукович, то ли кто-то другой. Потому что именно такая управленческая система, по преступному мнению агрессора, якобы сможет эффективно капитулировать перед ним в час Х., а до этого дня россияне будут всячески помогать ее развивать.

Читайте такжеОдиночество ПутинаВсем поклонникам гетманов разного цвета попутно напомню, что одобренные в рамках "мирного плана" "двух президентов" так называемые "минские договоренности" не реализовались в 2015 году потому, что "вносить изменения в Конституцию Украины", чего ни в Минске, ни на Банковой физически не могли (и не смогли) сделать без Грушевского. И напомню, что заявленные в 2019 году "гениальные идеи" отдельных сейчас беглых в теплые страны господ (которых сегодня заочно именуют не иначе как "одутлыми животными"), протащить изменения в той самой Конституции (где "забыли добавить" Севастополь и предлагали перенести Конституционный Суд во главе с господином Тупицким в Харьков) "затормозили" даже в "моноцентричной", но именно – Верховной Раде.

Следовательно, для любого предательства национальных интересов Кремлю всегда был нужен диктатор или человек с соответствующими замашками. Интересно, что те же финны, вынужденно уступая собственным суверенитетом россиянам с 1944 года, все же умудрились "раскусить" этот московский фетиш и его перевернуть в свою пользу. Ведь с 1944 по 1982 год Суоми формально возглавляли лишь два человека, Президенты Паасикиви и Кекконен, через которых Финляндия выстроила политическую "линию Паасикиви-Кекконена", работавшую в развитие "линии Манергейма". Эти лица были почти пожизненно на своих должностях "переговорщиков с Москвой именно потому, что они вполне устраивали СССР, но при этом реальная политическая жизнь в Хельсинки осуществлялась совсем в другой способ.

Но пока совсем другие времена и "финляндизация" или "австриизация" Украины сознательно не состоится. И не потому, что Байден не диктатор, а в Государственном департаменте США, как с грустью констатирует господин Хельбрун, "проукраинские" (на самом же деле – цинично проамериканские) настроения.

И даже не потому, что нынешние условия отличаются от 1944 года, когда, например, Финляндия не просто проиграла войну, а проиграла ее совместно с Гитлером, не имела ни одного союзника или партнера, а СССР всем казался "могучим как никогда".

Читайте такжеПочему Путин не дает гарантию, что не нападет на УкраинуОб упомянутой в National Interest Австрии смешно и говорить, потому что на момент ее "нейтрализации" танки советской армии уже девять лет были в Вене, а сама эта территория многими рассматривалась как просто некая часть Третьего Райха, которая должна каяться за Холокост, охотиться на международных преступников и платить миллиарды репараций. Если Финляндия через истинную мудрость ее правительств и многочисленные жертвы (5% взрослого мужского населения) тогда сохранила себе определенную субъектность, то Австрия, по состоянию на начало 50-х годов, была просто картинкой из энциклопедических словарей, четырьмя зонами оккупации Объединенных Наций, а не суверенным государством.

Есть ли в той австрийской ситуации хотя бы что-то общее с Украиной 2021 года, которая, наконец, несмотря на режим Януковича и внешнюю агрессию, превысила собственный валовой ВВП, его же на душу населения и реальный доход над "докризисным" показателем 2008 года, которая имеет вооруженные силы уровня 25 места в мире, и которая получила хотя и "бумажную", но последовательную международную юридическую и политическую поддержку, и бурную политическую жизнь которой последовательное "обрезает" всем власть имущим их многочисленные диктаторские "хотелки"?

С Финляндией 1944 года нынешнюю Украину сравнивать не стану, но напомню, что в Финляндии в 2021 году уже заявляют о перспективах вступления в НАТО. Финны переждали свои восемьдесят лет и теперь уже ни одного клочка своего суверенитета в пользу "ужасного Кремля" отдавать не хотят. Потому что очевидно, что финны очень хорошо понимают истинные перспективы своих восточных соседей.

Читайте такжеКремль нашел идеального заложника, и это не УкраинаВедь на самом деле россиян ждет фиаско в "переговорах" не из-за свойств Украины, а сугубо из-за их собственного нынешнего состояния. Я уже писал о том, что россиянам нечем на самом деле угрожать, что у них нет настоящих "заложников" для торга, и в этом не буду повторяться.

Добавлю лишь, что концепция "сильны как никогда" – явно не о нынешней евразийской империи. Примером, я провел последние двое суток, искренне наслаждаясь публичными рефлексиями, а скорее – заревом той истерики, которая сейчас бушует среди "элит" в оккупированном Крыму. Потому что Россия заявила о сворачивании "аттракциона неслыханных щедрот" в виде "крымской федеральной целевой программы", более чем триллион обещанных рублей которой не будут теперь "осваиваться" ни в Москве, ни в Симферополе.

В одобренных "под елку" документах заявляется, что на полуострове "теперь все очень хорошо", а потому "администрации" стоит самостоятельно обеспечить 11 миллионов туристов в год, за что на крымчан когда-то придет дождь фантомных частных инвестиций в размере целых 143 тысяч рублей "на голову". Не в месяц и не в год, а просто навсегда, "но – держитесь". Это происходит не потому, что воровать миллиарды не хочется, а потому, что их уже на "потемкинские тавриды" нет.

Читайте такжеПутин все проиграл начистоНо главное в другом, потому что США часто ведут более или менее взаимные переговоры с еще более бедными, чем РФ, "партнерами". Вопрос в том, что Россия за последние десять лет полностью дискредитировала собственную договороспособность, снизив ее где-то до уровня 1919 года. А потому Кремль сейчас физически никак и ничем не может гарантировать соблюдение Россией каких-либо гипотетических договоренностей, и неважно, будет ли это международный договор или какой-то новый Хельсинский акт или гипотетические гибридные "ялтинские соглашения".

Именно полное отсутствие доверия цивилизованного мира до любых слов, заявлений или обещаний Кремля, чего, кстати, не было ни в 1945, ни в 1954, ни в 1960, ни в 1996 году, и исключает любой преступно-фейковый "компромисс относительно Украины", так желаемый спонсорам господина Хельбруна.

Поэтому все будет хорошо.