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Россия ждет "иностранных инвесторов" на Леопардах и Абрамсах

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

4 марта 2023, 08:58
У Путина нет ресурсов для затяжной войны. "Всё расхищено, предано, продано".
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска / РБК

В последнее время в СМИ много публикаций о том, что Путин готов к затяжной, чуть не вечной войне. Уверен, что это целенаправленная информационная кампания Кремля. Паралельно идёт другая кампания - за немедленное замораживание войны на существующей линии противостояния. Особенно она активно развивается в Германии, где ею руководит известный российский агент влияния - Сара Вагенкнехт. На государственном уровне этот месседж поддерживают Эрдоган, Орбан и Си. С подобным проектом носится и Роман Абрамович.

Цель этих параллельных кампаний - внушить Западу, что немедленному перемирию на российских условиях есть только одна альтернатива - бесконечная война.

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Однако это обман и манипуляция. У Путина нет ресурсов для затяжной войны. "Всё расхищено, предано, продано". Пушечное мясо с рекордной скоростью идёт на фарш. Снаряды, ракеты, техника тают гораздо быстрее, чем их успевают производить. Причастные к войне, от Гиркина и Пригожина до затюканных мобиков, скулят, ноют и ругаются.

А тут ещё и деньги кончаются. Российский миллиардер Олег Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме, прямо так и заявил, что денег в России "не будет уже в следующем году", правда оговорился, "если в страну не придут иностранные инвесторы".

Жди, жди Дерепаска, скоро придут "иностранные инвесторы" на Леопардах и Абрамсах. Держи карман шире, а лучше суши сухари.

Источник

Олег Дерипаска
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