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Россия "застопорила" ОБСЕ на Донбассе: ждать ли наступления

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

5 сентября 2021, 06:30

На открытие украинской сессии парламента РФ может нанести нам потери, тем самым напоминая, что Украине необходимо выполнять Минские соглашения в ее трактовке.

ОБСЕ Украина
Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на Донбассе / УНИАН

Действия Российской Федерации в течение последних семи лет всегда обусловлены политическими мотивами. Потому и сейчас РФ своим отказом продлевать мандат наверняка шантажируют ОБСЕ, чтобы заставить их надавить на Украине в плане ведения переговоров в рамках Трёхсторонней контактной группы напрямую с Донецком и Луганском, что всегда подчеркивает Россия.

Точно также они действовали в 2016-2017 году, когда отказывались платить взносы в ОБСЕ. Потому этот отказ – исключительно один из способов давления. Потому что Россия давит на бюджет, называя себя крупнейшим плательщиком членских взносов в ОБСЕ, и в связи с этим требует от них соответствующей реакции.

Но, по большому счёту, этот отказ не развязывает руки России военном плане. Потому что РФ, позиционируя себя на Донбассе как "ихтамнет", действует так, как ей выгодно. И в случае любого политического мероприятия в Украине, даже напрямую не связанного с Донбассом или Крымом, будь-то 30 годовщина Независимости или Крымская платформа, Россия каждый год каждый год устраивает нам "кровавую баню" - просто выкатывают артиллерию и им глубоко наплевать на Минские договорённости, протоколы, так как официально они говорят, что их там нет, а мы с этим молчаливо соглашаемся, ведь на международном уровне так и не признали Россию стороной конфликта.

Кроме того, этот отказ также может быть связан и с недавним визитом Владимира Зеленского в США и его встречи с Джо Байденом.

Сейчас обстрелы, которые активизировались в конце августа, идут на спад. Но вполне возможно, что усиление военных действий может начаться уже со следующей недели, с началом политического сезона в Украине, с открытием сессии Верховной Рады. Причем на открытие украинской сессии они могут нанести нам потери, тем самым напоминая, что Украине необходимо выполнять Минские соглашения в трактовке РФ.

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Читайте такжеВСУ нанесут контрудар: у Зеленского назвали условие наступления на ДонбассеБолее того, Россия может приурочить свои военные учения с Беларусью к усилению конфронтации, поскольку эти учения больше направлены против Запада, чем против Украины, ведь они сосредоточены на западных границах Беларуси, которая развернула противостояние с Польшей из-за миграционного вопроса и мигрантов, которых Беларусь отправляет в Европу.

Единственное, что пока спасает Украину - то, что сегодня Россия не может проводить широкомасштабных военных действий на украинской территории. Потому что если Россия предпримет какие-либо действия наступательного характера, то ни Германия, ни Франция уже не смогут отрицать того, что в Украине идет война с Российской Федерацией.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

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новости России война на Донбассе Олег Жданов СММ ОБСЕ новости Украины
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