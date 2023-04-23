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Россия запустит к 9 мая 300 ракет?

Александр Коваленко
23 апреля 2023, 08:20
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Факт накопления не следует понимать буквально, есть огромное количество факторов, которые ограничивают Россию в применении этого БК.
Ракета Х-22, Александр Коваленко
Коваленко рассказал об угрозе массированного ракетного удара / Facebook Машовец, скрин

Относительно угрозы массированного ракетного удара...

Особо внимательные мои читатели, используя данные о среднестатистическом накоплении БК россиянами за счёт собственного производства в 2-5 ракет в сутки, пришли к удручающим выводам о состоянии их ракетного потенциала.

Проведя нехитрые подсчёты были сделаны выводы, что за месяц накопления БК у россии уже может быть от 60 до 150 ракет, а через 2 месяца, к 9 мая, от 120 до 300?

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На первый взгляд, несколько апокалиптическая картина, ракетный удар в 300 ракет? Но, на самом деле это не совсем так, и по сухим цифрам нужны пояснения.

Во-первых, накопление 2-5 ракет БК - это ракеты разной номенклатуры, в частности, Х-101, КРМБ "Калибр", Х-59, Х-31, Х-38, П-800 "Оникс" и так далее. То есть, это разношёрстный потенциал, а не унифицированный и соответственно применение их обусловлено разными условиями.

Во-вторых, накопление 2-5 ракет - это показатель от минимума к потенциальному максимуму, но из-за проблем в производстве, в основном оно стремится именно к минимуму. То есть, говорить о некоем гипотетическом рывке производства не приходится, он физически невозможен.

В-третьих, даже имея в наличие, например, 150 крылатых ракет, россия не сможет их использовать по территории Украины все в рамках одного удара. И причиной тому являются ограниченные возможности её носителей, в связи с износом и выработкой ресурса, о чём уже писалось.

Например, стратегические бомбардировщики ракетоносцы Ту-95МС россияне стараются не перегружать ракетами Х-101, дабы не оказывать излишнюю нагрузку на планер и агрегаты. В среднем, такой самолёт нагружается 2 ракетами, вместо 8! Аналогично Ту-22М3, при нагрузке одной Х-22 вместо 3-х.

Кроме того, после инцидента на аэродроме в Энгельсе российским самолётам приходится преодолевать большее расстояние для пусков, что так же влияет на износ агрегатов и узлов. После каждого такого полёта они проходят обязательное обслуживание и не редко когда лёгкие ремонтные работы.

То есть, даже накопив 300 или больше ракет, россия не сможет выпустить их все по территории Украины за один день. Кстати, и даже раньше, в самом начале полномасштабного вторжения, имея куда больший ресурс и возможности нежели сейчас, она всё равно была ограничена в этом потенциале.

Поэтому, факт накопления не следует понимать буквально, есть огромное количество факторов, которые ограничивают их в применении этого БК в полном объёме, не говоря уже о факторе бессмысленности таки ударов, как показал 2022 и начало 2023 г.г.

Источник

война в Украине ракетный удар
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