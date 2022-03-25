Россия за месяц войны превратилась в худшую копию Северной Кореи

Уже через год привычной для всех России не будет / УНИАН

О ближайшем будущем России и Украины.

Ведь действительно - жила себе Россия, имея самую большую территорию из всех стран. Получала сверхприбыли от экспорта энергетики. Много чернозема, лесов, еще больше природных богатств, золото, алмазы, изумруды. Понемногу богатела. Особенно олигархами. Мир обращал на нее внимание. Обсуждал планы по Ближнему Востоку, Европе. Договаривался об объемах добычи энергоресурсов и балансировке цен. Обсуждали продовольственную безопасность.

Была этаким почти субъектом. И за 3 недели она из-за сумасшедшего карлика превратилась в худшую копию Северной Кореи.

Никто за одним столом не хочет видеть. Энергию покупать не хочет. Договариваться с лживым карликом тоже никто не готов. Народ из рашки разбегается. Сильные мира сего напряжены шизоидным карликом, размахивающим ядерной головкой.

Ставлю на то, что через год не будет ни карлика, ни той России, какой она была в начале 2022 года.

Карлику осталось жить не более 365 дней;

Любая попытка запустить ядерные ракеты приведет к уничтожению самой России;

Российские ракеты не факт, что взлетят, а если взлетят, не факт, что долетят, а если долетят, не факт, что взорвутся;

На самом деле, россияне сами отрубят палец, тянущийся к кнопке, вот посмотрите;

Сама Россия будет разобщена на 10-15 самодостаточных регионов, которые сегодня профицитны и остальные, которые будут выживать внутренними разборками и ограблениями соседей.

Но даже профицитные регионы быстро обнищают из-за эмбарго на экспорт нефти из регионов России и роста добычи странами ОПЕК.

Внутренние распри создадут риски для контроля ядерных технологий и этот контроль будет обеспечен специальными миротворческими силами ООН, состоящие из европейцев, украинцев, американцев и китайцев.

В результате, будет проведено полное ядерное разоружение России в обмен на гарантии безопасности и серьезные финансовые вливания для экономической самодостаточности регионов.

Постоянная часть России почти полностью перейдет под контроль Китая. Курили вернуться в Японию. Финляндия, Украина, Германия и страны Балтии вернут свои территории.

Читайте такжеПоражение России приближается, и ее не спасут ни сирийцы, ни потешные белорусские войскаЕвропейская часть России будет стремиться к самодостаточности, но она будет под контролем Германии, Франции и Украины, совместно с Польшей. Это не быстрый путь, но в ближайшие 10 лет он будет пройден.

Что будет с Украиной?

Украина уже удивила весь мир, а не только карлика. Украина победит.

Украинская нация впервые за 100 лет стала монолитной и у нас после победы будут вопросы, на которые нужно найти ответы:

Что такое Украина?

Почему мы украинцы, вместе и почему это нам выгодно?

Каковы наши общие цели?

Какова роль государства для нас и где зона нашего комфорта во взаимоотношениях с нашим государством?

Какую роль и место займет Украина в Европе и мире?

Как мы все вместе этого достигнем?

И покажет ли Украина импотентном Европе и всему миру новый тип государства, новые горизонты и динамику ее развития.

И станет Украина самым комфортным, прогрессивным, инновационным государством с самым высоким качеством жизни в Европе. И этот путь не быстрый, но достижимый в течение 15-20 лет. А начнем мы уже этого, 2022 года!