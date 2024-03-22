Россия выбрала худшее время для энергетической атаки на Украину

Главная угроза для Украины - сокращение поставок вооружений и средств защиты со стороны Запада.

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Удар по ДнепроГЭС / Коллаж Главред, фото Википедия, t.me/kazansky2017

Дебильный терроризм.

Так примерно я бы обозначил сегодняшний странный обстрел, проведенный Россией по Украине. Отодвигая вбок моральную часть вопроса (которая неизменна — армия РФ — фашисты и оккупанты, пытающиеся уничтожить Украину), посмотрим на военную часть.

Атака по энергетической инфраструктуре в современном мире вещь понятная (хоть и военно-преступная). Парализовать заводы, посеять панику, нанести удар по экономике и т.д. Но есть нюанс. Эффективность таких атак напрямую привязана ко времени года. Чем больше неудобств связано с потерей электроэнергии, чем дольше восстанавливать уничтоженные объекты — тем сильнее урон, который вы наносите.

видео дня

Дело в том, что конец марта — это буквально ХУДШЕЕ время для таких ударов с точки зрения стратегии. Впереди лето, зима позади, морозов нет, логистика проще, чем во время вьюг и метелей, ремонт быстрее. Лучшее время, соответственно — где-то середина декабря. Но зависит от конкретного года и температурных параметров.

Есть и вторая грань — главная угроза для Украины — сокращение поставок вооружений и средств защиты со стороны Запада. В том числе ПВО. Тут России бы вообще максимально сократить любые обстрелы, чтобы у Киева было меньше аргументов для обоснования необходимости срочной помощи. Но как вы думаете, кадры горящей подчеркнуто невоенной инфраструктуры — будут аргументом за или против срочных поставок Украине?

Вот-вот.

В общем, максимально дебильный мув, особенно учитывая, что Россия под каждую волну атак копит ракеты по 2-3 месяца, и не то чтобы у нее сильный их избыток.

Кто такой Майкл Наки Майкл Сидней Наки — российский блогер, стример и журналист. Автор одноимённого YouTube-канала. Родился 25 декабря 1993 года в Москве. Отец — Чарльз Наки, гражданин США. Мать — русская, передает Википедия. Летом 2015 года проходил двухмесячную стажировку на радиостанции "Эхо Москвы". С 2015 года по июнь 2020 года работал на радиостанции, вёл политические дебаты, а также программы "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну и денёк", "Особое мнение", "Разворот". С 2019 года ведёт общественно-политический видеоблог на YouTube. 12 июня 2021 года стало известно о том, что Наки покинул Россию и переехал в Грузию. С августа по декабрь 2021 года вместе с Сергеем Гуриевым был соведущим программы "Что (же) делать?" на телеканале "Дождь". В марте 2022 года переехал в Вильнюс, Литва. 16 марта 2022 года МВД РФ возбудило против Наки уголовное дело по статье о дискредитации армии России и объявило его в розыск. Наки проходит обвиняемым по одному уголовному делу с основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым, с которым он выпускает практически ежедневные сводки о ходе вторжения России в Украину. 24 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Майкла Наки. 9 сентября 2022 года Минюст России внёс Наки в список физических лиц — "иностранных агентов".

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