УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Россия всю историю бьется головой о европейскую стену. Но она - Азия

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

28 июня 2022, 07:23

Если русских не остановить в Украине, они пойдут в Молдову, Литву, Польшу, Латвию, Эстонию.

санкции, россия санкции
То, что происходит сейчас - это геополитический матч-пойнт / reuters

Санкционная политика в отношении РФ - это тактика мелких порезов. Не существует "матери всех санкций", которая за один день "вырубит" российскую экономику по методу рубильника. Все мы хотим дискретности в части взаимодействия РФ и Запада, но ее не будет.

РФ десятилетиями интегрировалась в западный мир, сформированы миллионы логистических взаимосвязей и технологических цепочек, взаимное проникновение капиталов и частных интересов просто огромно. Экономика РФ - "это сосна на крайнем севере", чья корневая система проросла в твердый грунт глобального капитализма. Сейчас это "корневище" приходится вырывать по живому.

Читайте такжеПочему санкции и дефолт не остановят РоссиюУже сам этот "демонтаж" - беспрецедентное событие для современного мира. И здесь для нас есть несколько долгосрочных вызовов. Первый - в отношении резервов РФ, которые заблокированы в результате санкций.

Мы должны понимать, что будущая фаза "коллективного управления" в РФ после Путина в стиле Хрущева-Булганина может стать "любимым детищем" некоторых западных стран.

Да, возможна новая "оттепель" и даже "развенчание культа личности". Может даже российские пропагандисты сообщат о "перегибах" в отношении Украины. Но системно политика РФ по отношению к нам не изменится.

Российские резервы, заблокированные на западе, не должны стать разменной монетой для "новой перезагрузки" между Западом и РФ, как это произошло по отношению к Грузии. Этот ресурс должен пойти на восстановление разрушенных во время войны украинских городов и сел.

О том, что Украину нужно восстановить за средства, конфискованные у РФ, говорил в своей недавней статье для THE TIME глава офиса президента Андрей Ермак:

"Україну необхідно відбудувати за кошти, конфісковані у росії. Це буде правильно. Але для перемоги, тих санкцій, які зараз є, недостатньо. Їх необхідно посилювати".

Второй риск - риск усталости Запада от войны. Здесь есть одно слабое место в коллективном восприятии коллективным Западом войны в Украине, на которое делают акцент при формировании информационных волн, идеологический конструктов и смысловых фреймов в Москве: мол, война против Украины - это "внутренние разборки постсовка между собой за жизненное пространство".

И Европа к этому не имеет никакого отношения. Более того, ей, якобы, ничего не грозит, если она не будет "дергаться".

Идеологической "подложкой" тут выступает идеологема, заложенная еще в стихотворении Пушкина "Клеветникам России", которое с фанатическим блеском в глазах читал потомок Молотова и один из конструкторов современной российской геополитики - Вячеслав Никонов:

"О чем шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

Что возмутило вас? волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою,

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы".

Только вместо Литвы/Польши сейчас под ударом Украина.

В противном случае, европейцам грозят также, как и в 19 веке:

"Вы грозны на словах — попробуйте на деле!

Иль старый богатырь, покойный на постеле,

Не в силах завинтить свой измаильский штык?

Иль русского царя уже бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

От потрясенного Кремля

До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,

Не встанет русская земля?..

Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов".

Как видим, поле смыслов в РФ практически не изменилось за последние 200 лет: "на своем дворе мы можем пороть кого угодно и даже подвесить на дыбу. А слабонервным соседям лучше не смотреть, иначе и с ними такое же будет".

Здесь крайне важно акцентировать внимание западных союзников на "геополитической инерции" современной России.

Русское евразийство - это всегда равнина, наклоненная в сторону Европы, в результате чего, за Уралом не закрепляется ни население, ни зона стратегических интересов. Все скатывается на запад. Иногда это природные ресурсы, а иногда и танки.

Читайте такжеО ракетных ударах по Украине: русские мстятПарадокс РФ состоит в том, что географически она "лежит" в Азии, а ментально - бьется головой о европейскую стену. Исходя из географического принципа, главная новостная повестка россиян должна быть "че там в Китае/Монголии/Индии/Японии", но их продолжает интересовать "че там у хохлов, "пиндосов" и "гейропы"".

Сибирь в этой парадигме воспринимается не как жизненное пространство, а как сырьевой прицеп, привязанный к автомобилю, в котором едут пассажиры.

Этим объясняется, на кой ляд россиянам сдался наш Херсон, когда у них такая неосвоенная территория за Уралом. Россия хочет расширять "автомобиль", ведь никто из пассажиров не желает ехать в прицепе.

Для европейцев здесь следует простой вывод: наклон евразийской равнины в сторону запада сам по себе не исчезнет. Инерция двухкамерного государства, с недостаточным жизненным пространством, где хочется жить и большим природным простором, где жить не хочется, будет заставлять русских двигаться дальше на запад.

Если их не остановить в Украине, они пойдут в Молдову, Литву, Польшу, Латвию, Эстонию. Они будут давить покуда демографическая воронка не начнет их вдавливать в водоворот среднерусской возвышенности, развернутой вглубь себя.

Но случится это, с учетом миграционной подпитки из Азии и почти ордынского угона украинцев с родной земли в РФ, не так скоро. Центральная Европа в этом формате, страны Балтии и Скандинавии, могут повторить нашу трагедию, пусть и не в таком формате.

Что Украина ждет от своих союзников и, в частности, от стран G7?

Если мы уже получили ленд-лиз, то по аналогии со Второй мировой, можем расчитывать и на "южный конвой дружественных флотов".

Ну а остановить РФ сейчас может лишь паритет в основных вооружениях между ней и Украиной на театре военных действий.

То, что происходит сейчас - это геополитический матч-пойнт, "попадание в линию" или по-простонародному - "сопля", когда ситуация застыла на пике напряжения и может качнуться в любую сторону.

Нам нужно - чтобы она качнулась в нашу пользу.

Это и есть основа для будущего прочного мира.

Иначе торнадо со среднерусской возвышенности напомнит о себе даже тем, кто его не ждет.

(Публикуется с сокращениями)

Алексей Кущ Россия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:45

В Николаеве прогремели взрывы: по городу выпустили более 10 ракет, есть "прилеты"

07:27

Оккупанты не смогли полностью отрезать Лисичанск и продвинуться к Славянску - ISWВидео

07:23

Россия всю историю бьется головой о европейскую стену. Но она - Азиямнение

06:49

Гороскоп на июль 2022 для Дев: дальние страны, проблемы с деньгами и любовный треугольникВидео

06:35

Ракетный удар по Кременчугу: число жертв возросло, ранены 59 человекВидео

Реклама
05:50

Украинцев ждет "неделя адской жары": синоптик рассказал, когда врежет пеклоВидео

05:00

У ВСУ есть две задачи под Харьковом, войска РФ пытаются помешать их выполнению – экспертВидео

04:22

Путин был коварным мальчиком, в драках царапался, кусался, жил с крысами - друзья

03:50

Какую прическу можно сделать в жару: 6 простых и быстрых вариантов на каждый день

03:10

Чистим народными средствами: как спасти сковородку от слоя нагара и жира

03:10

Самая вкусная кабачковая икра с пикантным вкусом: 2 супер простых пошаговых рецептаВидео

02:43

Как убрать запах из стиральной машины: 4 простых способа, которые займут минимум времени

02:10

На улице будет настоящий "ад": синоптики рассказали, когда в Украине похолодаетВидео

01:33

Кусты будут ломиться от вкусных плодов: как вырастить небывалый урожай помидоровВидео

00:51

Приметы на 28 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

27 июня, понедельник
23:57

Трагедия в Кременчуге: более 40 человек пропало без вестиВидео

23:36

Гороскоп на завтра, 28 июня 2022: Львам – поездка, Скорпионам – козни недругов, Рыбам - долгиВидео

23:31

"Все больше проблем": в ЕС заявили о замедлении продвижения России на фронте

22:57

Снесло мост и развалило дороги: на оккупированный Крым обрушился ураганВидео

22:55

Ударить по ТЦ в Кременчуге могли только отмороженные террористы - ЗеленскийВидео

Реклама
22:31

Доллар пробивает потолок: эксперт объяснил, когда 45 грн/$ будет не пределВидео

22:27

Гороскоп на июль 2022 для Львов: возвращение бывшего, скандал на работе и яркие перспективыВидео

22:17

Россияне штурмуют Лисичанск, ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии - ОВАВидео

22:11

Привлечете небывалый успех и огромное богатство: приметы на июль, которые принесут деньги и гармониюВидео

21:59

"Перекроем кислород": Медведев открыто угрожает странам БалтииВидео

21:51

Собирали деньги всей страной: компания Baykar бесплатно отдаст Украине 3 "Байрактара"Видео

21:42

ТРЦ в Кременчуге разнесло полностью: число погибших от удара возрослоВидео

21:36

Тактический отход из Северодонецка: войска РФ получили по зубам от ВСУ - ПентагонВидео

21:30

Когда начнется новая поворотная точка в войне: прогноз для УкраиныВидео

20:52

"Твоя страна убивает украинцев": Маша Ефросинина жестко высмеяла ВалериюВидео

20:47

"Ужасающее нападение": Джонсон высказался о трагедии в КременчугеВидео

20:37

"Попал, красавец": десантники ВСУ сбили ударный вертолет РФ "Аллигатор"Видео

20:34

Любовь Соболь. Как пропагандонка Симоньян превратилась в чудовищеВидеоблоги

20:22

Кровавый удар по Кременчугу: в США пригрозили Кремлю ответом за зверстваВидео

20:22

"Это зло должно быть наказано": Россия выпустила по ТЦ Кременчуга две ракетыФотоВидео

20:14

ЕС предоставит Украине средства защиты от химических и ядерных угроз

20:10

Приметы на 29 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:56

Ядерные Искандер-М режиму Лукашенко: в Пентагоне ответили на угрозы ПутинаВидео

19:55

Угроза окружения Лисичанска: в Генштабе назвали направление нового удара РФВидео

19:48

Источник головной боли: три знака зодиака с тяжелым характеромВидео

Реклама
19:44

"Полетят головы?": Зеленский рассказал об инспекции силовиков из-за войныВидео

19:35

Число жертв растет: в результате удара РФ по Кременчугу погибли 10 человек, 40 раненыВидео

19:18

Атака с Приднестровья станет для Украины пощечиной, но мы точно ответим ударом – Зеленский

19:03

Почему санкции и дефолт не остановят Россиюмнение

18:58

Под Славянском штурм оккупантов нарвался на мощную ответку ВСУ: враг отступил с потерямиВидео

18:48

"Жуткий и жестокий": Виталий Ким ошарашил признаниемВидео

18:27

Ад в Кременчуге: спасатели раскрыли детали мощного пожара после ракетного удараФотоВидео

18:13

Армия Украины сталкивается с препятствиями на пути освобождения ХерсонаВидео

18:00

Зеленский может встретиться с Путиным на саммите G20 в Индонезии

17:47

"Не смогла пропустить": цветущая Повалий посетила светское мероприятие в Москве

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять