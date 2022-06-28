Россия всю историю бьется головой о европейскую стену. Но она - Азия

То, что происходит сейчас - это геополитический матч-пойнт / reuters

Санкционная политика в отношении РФ - это тактика мелких порезов. Не существует "матери всех санкций", которая за один день "вырубит" российскую экономику по методу рубильника. Все мы хотим дискретности в части взаимодействия РФ и Запада, но ее не будет.

РФ десятилетиями интегрировалась в западный мир, сформированы миллионы логистических взаимосвязей и технологических цепочек, взаимное проникновение капиталов и частных интересов просто огромно. Экономика РФ - "это сосна на крайнем севере", чья корневая система проросла в твердый грунт глобального капитализма. Сейчас это "корневище" приходится вырывать по живому.

Читайте такжеПочему санкции и дефолт не остановят РоссиюУже сам этот "демонтаж" - беспрецедентное событие для современного мира. И здесь для нас есть несколько долгосрочных вызовов. Первый - в отношении резервов РФ, которые заблокированы в результате санкций.

Мы должны понимать, что будущая фаза "коллективного управления" в РФ после Путина в стиле Хрущева-Булганина может стать "любимым детищем" некоторых западных стран.

Да, возможна новая "оттепель" и даже "развенчание культа личности". Может даже российские пропагандисты сообщат о "перегибах" в отношении Украины. Но системно политика РФ по отношению к нам не изменится.

Российские резервы, заблокированные на западе, не должны стать разменной монетой для "новой перезагрузки" между Западом и РФ, как это произошло по отношению к Грузии. Этот ресурс должен пойти на восстановление разрушенных во время войны украинских городов и сел.

О том, что Украину нужно восстановить за средства, конфискованные у РФ, говорил в своей недавней статье для THE TIME глава офиса президента Андрей Ермак:

"Україну необхідно відбудувати за кошти, конфісковані у росії. Це буде правильно. Але для перемоги, тих санкцій, які зараз є, недостатньо. Їх необхідно посилювати".

Второй риск - риск усталости Запада от войны. Здесь есть одно слабое место в коллективном восприятии коллективным Западом войны в Украине, на которое делают акцент при формировании информационных волн, идеологический конструктов и смысловых фреймов в Москве: мол, война против Украины - это "внутренние разборки постсовка между собой за жизненное пространство".

И Европа к этому не имеет никакого отношения. Более того, ей, якобы, ничего не грозит, если она не будет "дергаться".

Идеологической "подложкой" тут выступает идеологема, заложенная еще в стихотворении Пушкина "Клеветникам России", которое с фанатическим блеском в глазах читал потомок Молотова и один из конструкторов современной российской геополитики - Вячеслав Никонов:

"О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? волнения Литвы? Оставьте: это спор славян между собою, Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, Вопрос, которого не разрешите вы".

Только вместо Литвы/Польши сейчас под ударом Украина.

В противном случае, европейцам грозят также, как и в 19 веке:

"Вы грозны на словах — попробуйте на деле! Иль старый богатырь, покойный на постеле, Не в силах завинтить свой измаильский штык? Иль русского царя уже бессильно слово? Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык? Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, От финских хладных скал до пламенной Колхиды, От потрясенного Кремля До стен недвижного Китая, Стальной щетиною сверкая, Не встанет русская земля?.. Так высылайте ж к нам, витии, Своих озлобленных сынов: Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов".

Как видим, поле смыслов в РФ практически не изменилось за последние 200 лет: "на своем дворе мы можем пороть кого угодно и даже подвесить на дыбу. А слабонервным соседям лучше не смотреть, иначе и с ними такое же будет".

Здесь крайне важно акцентировать внимание западных союзников на "геополитической инерции" современной России.

Русское евразийство - это всегда равнина, наклоненная в сторону Европы, в результате чего, за Уралом не закрепляется ни население, ни зона стратегических интересов. Все скатывается на запад. Иногда это природные ресурсы, а иногда и танки.

Читайте такжеО ракетных ударах по Украине: русские мстятПарадокс РФ состоит в том, что географически она "лежит" в Азии, а ментально - бьется головой о европейскую стену. Исходя из географического принципа, главная новостная повестка россиян должна быть "че там в Китае/Монголии/Индии/Японии", но их продолжает интересовать "че там у хохлов, "пиндосов" и "гейропы"".

Сибирь в этой парадигме воспринимается не как жизненное пространство, а как сырьевой прицеп, привязанный к автомобилю, в котором едут пассажиры.

Этим объясняется, на кой ляд россиянам сдался наш Херсон, когда у них такая неосвоенная территория за Уралом. Россия хочет расширять "автомобиль", ведь никто из пассажиров не желает ехать в прицепе.

Для европейцев здесь следует простой вывод: наклон евразийской равнины в сторону запада сам по себе не исчезнет. Инерция двухкамерного государства, с недостаточным жизненным пространством, где хочется жить и большим природным простором, где жить не хочется, будет заставлять русских двигаться дальше на запад.

Если их не остановить в Украине, они пойдут в Молдову, Литву, Польшу, Латвию, Эстонию. Они будут давить покуда демографическая воронка не начнет их вдавливать в водоворот среднерусской возвышенности, развернутой вглубь себя.

Но случится это, с учетом миграционной подпитки из Азии и почти ордынского угона украинцев с родной земли в РФ, не так скоро. Центральная Европа в этом формате, страны Балтии и Скандинавии, могут повторить нашу трагедию, пусть и не в таком формате.

Что Украина ждет от своих союзников и, в частности, от стран G7?

Если мы уже получили ленд-лиз, то по аналогии со Второй мировой, можем расчитывать и на "южный конвой дружественных флотов".

Ну а остановить РФ сейчас может лишь паритет в основных вооружениях между ней и Украиной на театре военных действий.

То, что происходит сейчас - это геополитический матч-пойнт, "попадание в линию" или по-простонародному - "сопля", когда ситуация застыла на пике напряжения и может качнуться в любую сторону.

Нам нужно - чтобы она качнулась в нашу пользу.

Это и есть основа для будущего прочного мира.

Иначе торнадо со среднерусской возвышенности напомнит о себе даже тем, кто его не ждет.

(Публикуется с сокращениями)