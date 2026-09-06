Россия вступает в переговоры с позиции силы: Андрусив о серьёзной угрозе для Украины

Военный объясняет, почему Трамп спешит с переговорами перед выборами в Конгресс и почему время сейчас играет на руку России.

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Переговоры с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Переговорный трек между Украиной, США и Россией запускается в крайне невыгодный для Киева момент: террор против столицы враг выдает за преимущество на фронте, а приближение зимы лишь усиливает его позиции. Военный эксперт Виктор Андрусив объясняет, почему Трамп, несмотря на это, спешит с переговорами перед выборами в Конгресс и почему единственным реальным аргументом для Украины остаются удары по России. Публикуем его краткий анализ.

Проблемы переговоров. Я уже писал выше, что переговорный трек будет запущен с целью отсрочить санкции против россиян. Поэтому ожидать от них чего-то хорошего не стоит. Но есть еще два неприятных для нас фактора. видео дня

1. Переговоры начались в тот момент, когда РФ в очередной раз нашла способ временного доминирования. Террор, устроенный в Киеве, сейчас выглядит как преимущество в войне. Если бы переговоры начались летом, когда мы устроили разгром, то на них мы бы выступали с позиции силы.

Понятно, что это преимущество временное и в ближайшее время мы дадим ответ. Но с позиции силы сейчас выступают рф.

2. Переговоры начинаются в период приближения зимы. Это также ослабляет нашу позицию, поскольку является уязвимым местом. Главным объектом российских ударов будет Киев, и вывод энергетических объектов также усиливает позицию орков.

Таким образом, переговоры в данный момент крайне невыгодны для нас. Однако отказаться от них мы не можем. Трамп отчаянно ищет какие-то успехи перед выборами в Конгресс. Поскольку с Ираном всё плохо, он подумал, что, может быть, здесь будут сдвиги. В таких условиях может начаться его старый трюк - давить на нас, чтобы добиться уступок. Мы это уже много раз проходили.

Поэтому пока ничего ожидать от переговоров не стоит.

Единственное, что может сделать переговоры реальными, - это сотни наших ракет и тысячи дронов, направленных на Россию.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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