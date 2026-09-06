Новая попытка договориться с Путиным: Денисенко рассказал, в чем заключается опасность для Украины

Эксперт объясняет, почему реальное давление ожидается не на Кремль, а на Киев, и какое отношение к этому имеет новая волна коррупционных скандалов.

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Переговоры в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Дональд Трамп вновь пытается возобновить мирные переговоры, извлекая из ящика старый план из 28 пунктов, и, по оценке эксперта Вадима Денисенко, уступок от Путина ожидать не стоит. Из-за войны в Иране и блокады Ормузского пролива у США нет реальных рычагов давления на Москву, поэтому основное давление, скорее всего, придется на Киев - из-за новой серии коррупционных скандалов. Публикуем его прогноз.

Переговоры о мире. Старые грабли в новых обстоятельствах. Дональд Трамп пытается вновь организовать мирные переговоры. При этом уступок от Путина мы не увидим. А значит, главный вопрос - как будут или не будут давить на Украину.

1. Активность США на переговорном треке возросла. Это видно невооруженным глазом. Но пока нет никаких деталей, кроме вытащенного из шкафа плана из 28 пунктов. Если кто-то забыл, то, если коротко, это план, который активно обсуждался полгода назад, но уперся в вопрос "Чей Донбасс". Похоже, сейчас его снова вытащили на свет и, судя по всему, именно он будет лежать в основе гипотетических переговоров.

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2. Здесь сразу нужно напомнить, что у этого плана было две редакции: российская, касающаяся вопросов церкви, языка и управления страной из Москвы, и американо-украинская. Более приемлемую для нас. Поэтому, если дело дойдет до переговоров, нас ждут долгие и сложные дискуссии. И, судя по всему, если дискуссии начнутся, то в их основе, как минимум вначале, будут именно эти 28 пунктов.

3. Что касается сегодняшнего дня, то РФ демонстрирует Трампу, что не хочет идти ни на какие серьёзные уступки. Правда, есть одно маленькое "но", которое глобально ничего не значит, но, возможно, является своего рода посланием Трампу. Если исходить из того, что визит главы ЦРУ в Москву, помимо прочего, преследовал цель обсудить, чтобы Россия не проводила мобилизацию в рамках более серьёзной гибридной операции на востоке ЕС, то путинское "мобилизация - это чушь собачья", может быть своего рода ответом Трампу. Это не означает, что мобилизации не будет, но, похоже, её темпы после выборов в Госдуму будут несколько ниже, чем предполагалось ранее.

4. А теперь о самих потенциальных переговорах. У Трампа нет никаких козырей против РФ. Из-за войны в Иране и перекрытия Ормуза остановка российских танкеров станет ударом по американскому избирателю, который увидит очередной рост цен на АЗС. Поэтому ещё раз: никаких потенциальных угроз со стороны США в адрес РФ нет и не может быть в ближайшее время. Поэтому остаётся один вариант: давление на Украину.

5. Как будут развиваться события? Сказать пока сложно, но прямого давления, как это было ещё полгода назад, наверняка не будет. Предвыборная игра республиканцев сводится к тому, что США поддерживают Украину, но коррумпированное руководство не справляется со своими задачами. И, похоже, в ближайшее время мы увидим новую серию коррупционных скандалов. Приведет ли это к переговорам по "28 пунктам" - пока сказать сложно.

6. Вся эта игра, как я понимаю, была раскушена и в Пекине, и в Дели, и в Анкаре. Именно поэтому мы имеем заявления Си и Моди о мирных переговорах, которые были широко освещены у нас. И Китай, и Индия понимают, что в случае результативных переговоров стоит присоединиться к их итогам и попытаться сыграть свою игру (об их игре я напишу на днях отдельно). Если же переговоры провалятся, в первую очередь Китай будет ждать дополнительного приглашения стать участником переговоров.

7. Стоит также не забывать о минимальном варианте: Трамп предложит Си совместно начать оказывать давление на РФ и Украину, чтобы ускорить переговоры. Этот вариант существует, но пока он минимален. Правда, до встречи лидеров США и Китая ещё 20 дней, а это очень много в данном временном отрезке. А время играет против Трампа. И он это понимает.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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