Миллиарды уходят за границу: Загородний объяснил, почему Украина не наращивает производство снарядов

Эксперт объясняет, почему 80 % снарядов для ВСУ уже производятся в Украине, но государство до сих пор не заключает с производителями долгосрочных контрактов.

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155-мм снаряды от Excalibur Army / Defence Express

Потребность Украины в дальнобойных 155-мм снарядах оценивается в 1,2 млн единиц в год, тогда как даже крупнейший европейский производитель Rheinmetall способен покрыть лишь около 8% этого объема. Эксперт Тарас Загородний объясняет, почему Украина до сих пор закупает значительную часть боеприпасов за рубежом, хотя 80% снарядов для Сил обороны уже производят отечественные предприятия, и почему проблема заключается не в производственных компетенциях, а в отсутствии долгосрочных государственных контрактов. Публикуем его анализ.

Почему Украина закупает 155-мм снаряды, вместо того чтобы наращивать собственное производство

У нашей страны есть огромный гарантированный рынок для собственного ВПК: собственная армия, которой ежегодно требуется сотни тысяч артиллерийских снарядов. На оборонные закупки государство тратит сотни миллиардов гривен, но значительная часть этих денег до сих пор уходит на приобретение готовой продукции за рубежом, а не на наращивание украинского производства. Наиболее показательный пример - 155-мм боеприпасы. Мы уже научились их производить, но до сих пор не создали систему государственного заказа, которая позволила бы быстро увеличить их выпуск.

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По данным Агентства оборонных закупок, 80% артиллерийских снарядов, закупаемых для Сил обороны, уже производятся в Украине. Большинство из них - дальнобойные 155-мм. То есть проблема не в том, что Украина не умеет их производить. Проблема в масштабах производства. И именно здесь возникает вопрос к государственной политике: почему гарантированный спрос армии не превращается в гарантированные долгосрочные заказы для украинских предприятий?

Потребность Украины в дальнобойных 155-мм боеприпасах оценивается примерно в 1,2 млн снарядов в год. Для понимания масштаба: Rheinmetall может производить для Украины около 100 тысяч таких боеприпасов в год. То есть даже крупный европейский производитель не может покрыть и десятой части нашей потребности. Рассчитывать на то, что мировой рынок просто поставит нам необходимое количество снарядов, нельзя - в мире самого производственного ресурса для этого недостаточно.

И здесь мы подходим к главному. У государства есть армия, которая гарантированно будет нуждаться в боеприпасах не один год. У него есть сотни миллиардов гривен оборонного бюджета. У него есть украинские предприятия, которые уже производят 155-мм снаряды. Казалось бы, логика очевидна: предоставить производителям долгосрочные контракты, на основании которых они смогут привлекать средства, закупать оборудование, строить новые линии и наращивать производство. Но для этого предприятие должно видеть не только сегодняшний контракт. Оно должно понимать, что заказ будет и через год, и через два, и через пять лет. Без такого горизонта частный производитель просто не будет вкладывать большие средства в расширение мощностей. Это нормальная экономическая логика, а не проблема конкретного производителя.

Есть и другая важная проблема. Изготовить корпус снаряда - недостаточно. Для дальнобойного 155-мм боеприпаса требуется значительно больше метательного заряда: около 17 кг пороха против 6–6,5 кг для стандартного M107. Следовательно, если мы хотим увеличить выпуск дальнобойных снарядов, одновременно нужно наращивать производство пороха, взрывчатых веществ, подрывателей, метательных зарядов и других компонентов. Самое слабое звено в этой цепочке все равно будет определять общий объем производства.

У Украины уже есть конкретный пример такого сотрудничества. "Украинская бронетехника" совместно с чешской CSG производит 155-мм боеприпасы: украинская сторона изготавливает корпуса, осуществляет оснастку, окончательную сборку и испытания. Начальная мощность - до 100 тысяч снарядов в год, с планами увеличения до 300 тысяч. Но часть критических компонентов, в частности пороховые заряды, пока поставляется чешским партнером.

То есть даже там, где Украина уже наладила производство, у нас нет полностью замкнутой цепочки. И это как раз то, что государство должно изменить. Если критический компонент дефицитен во всем мире, его нельзя просто вечно закупать на внешнем рынке. Нужно создавать собственное производство или обеспечивать контроль над соответствующими производственными мощностями через международное сотрудничество.

При этом речь не идет о том, что Украине нужно отказаться от импорта. Во время войны это было бы неправильно. Нам нужны и собственные заводы, и международные партнеры, и закупки готовой продукции за рубежом. Но импорт должен покрывать потребность, которую мы не успеваем удовлетворить сами, а не заменять развитие собственной промышленности.

Ведь когда Украина тратит сотни миллиардов гривен на оборону, нужно смотреть не только на то, сколько снарядов мы получили за эти деньги. Нужно смотреть, что осталось в Украине после того, как деньги были потрачены. Если это украинское производство - остаются предприятия, оборудование, рабочие места, налоги, компетенции и производственные мощности. Если это исключительно импорт готовой продукции - после выполнения контракта у нас просто становится меньше денег, и мы снова выходим на мировой рынок за следующей партией.

Именно поэтому оборонные закупки должны рассматриваться не только как расходы, но и как инструмент промышленной политики. Государство все равно потратит эти деньги на армию. Вопрос в том, получит ли Украина вместе с необходимыми боеприпасами новые производственные возможности. 155-мм снаряды - лишь один пример. Та же логика должна работать в отношении пороха, взрывчатых веществ, ракет, бронетехники, средств ПВО и других критически важных для войны позиций. Там, где Украина может наладить собственное производство, государство должно создавать условия для его расширения, а не годами оставаться зависимым от внешних поставщиков.

Война на изнурение выигрывается не только на поле боя. Она выигрывается ещё и на заводах. У кого будет больше производственных мощностей, технологий и возможностей быстро восстанавливать и наращивать выпуск вооружения, у того будет значительно больше шансов выстоять в длительной войне. Поэтому вопрос с 155-мм боеприпасами на самом деле гораздо шире, чем один вид снарядов.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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