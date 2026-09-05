Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Миллиарды уходят за границу: Загородний объяснил, почему Украина не наращивает производство снарядов

Тарас Загородний
5 сентября 2026, 19:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт объясняет, почему 80 % снарядов для ВСУ уже производятся в Украине, но государство до сих пор не заключает с производителями долгосрочных контрактов.
155-мм снаряды от Excalibur Army
155-мм снаряды от Excalibur Army / Defence Express

Потребность Украины в дальнобойных 155-мм снарядах оценивается в 1,2 млн единиц в год, тогда как даже крупнейший европейский производитель Rheinmetall способен покрыть лишь около 8% этого объема. Эксперт Тарас Загородний объясняет, почему Украина до сих пор закупает значительную часть боеприпасов за рубежом, хотя 80% снарядов для Сил обороны уже производят отечественные предприятия, и почему проблема заключается не в производственных компетенциях, а в отсутствии долгосрочных государственных контрактов. Публикуем его анализ.

Почему Украина закупает 155-мм снаряды, вместо того чтобы наращивать собственное производство

У нашей страны есть огромный гарантированный рынок для собственного ВПК: собственная армия, которой ежегодно требуется сотни тысяч артиллерийских снарядов. На оборонные закупки государство тратит сотни миллиардов гривен, но значительная часть этих денег до сих пор уходит на приобретение готовой продукции за рубежом, а не на наращивание украинского производства. Наиболее показательный пример - 155-мм боеприпасы. Мы уже научились их производить, но до сих пор не создали систему государственного заказа, которая позволила бы быстро увеличить их выпуск.

видео дня

По данным Агентства оборонных закупок, 80% артиллерийских снарядов, закупаемых для Сил обороны, уже производятся в Украине. Большинство из них - дальнобойные 155-мм. То есть проблема не в том, что Украина не умеет их производить. Проблема в масштабах производства. И именно здесь возникает вопрос к государственной политике: почему гарантированный спрос армии не превращается в гарантированные долгосрочные заказы для украинских предприятий?

Потребность Украины в дальнобойных 155-мм боеприпасах оценивается примерно в 1,2 млн снарядов в год. Для понимания масштаба: Rheinmetall может производить для Украины около 100 тысяч таких боеприпасов в год. То есть даже крупный европейский производитель не может покрыть и десятой части нашей потребности. Рассчитывать на то, что мировой рынок просто поставит нам необходимое количество снарядов, нельзя - в мире самого производственного ресурса для этого недостаточно.

И здесь мы подходим к главному. У государства есть армия, которая гарантированно будет нуждаться в боеприпасах не один год. У него есть сотни миллиардов гривен оборонного бюджета. У него есть украинские предприятия, которые уже производят 155-мм снаряды. Казалось бы, логика очевидна: предоставить производителям долгосрочные контракты, на основании которых они смогут привлекать средства, закупать оборудование, строить новые линии и наращивать производство. Но для этого предприятие должно видеть не только сегодняшний контракт. Оно должно понимать, что заказ будет и через год, и через два, и через пять лет. Без такого горизонта частный производитель просто не будет вкладывать большие средства в расширение мощностей. Это нормальная экономическая логика, а не проблема конкретного производителя.

Есть и другая важная проблема. Изготовить корпус снаряда - недостаточно. Для дальнобойного 155-мм боеприпаса требуется значительно больше метательного заряда: около 17 кг пороха против 6–6,5 кг для стандартного M107. Следовательно, если мы хотим увеличить выпуск дальнобойных снарядов, одновременно нужно наращивать производство пороха, взрывчатых веществ, подрывателей, метательных зарядов и других компонентов. Самое слабое звено в этой цепочке все равно будет определять общий объем производства.

У Украины уже есть конкретный пример такого сотрудничества. "Украинская бронетехника" совместно с чешской CSG производит 155-мм боеприпасы: украинская сторона изготавливает корпуса, осуществляет оснастку, окончательную сборку и испытания. Начальная мощность - до 100 тысяч снарядов в год, с планами увеличения до 300 тысяч. Но часть критических компонентов, в частности пороховые заряды, пока поставляется чешским партнером.

То есть даже там, где Украина уже наладила производство, у нас нет полностью замкнутой цепочки. И это как раз то, что государство должно изменить. Если критический компонент дефицитен во всем мире, его нельзя просто вечно закупать на внешнем рынке. Нужно создавать собственное производство или обеспечивать контроль над соответствующими производственными мощностями через международное сотрудничество.

При этом речь не идет о том, что Украине нужно отказаться от импорта. Во время войны это было бы неправильно. Нам нужны и собственные заводы, и международные партнеры, и закупки готовой продукции за рубежом. Но импорт должен покрывать потребность, которую мы не успеваем удовлетворить сами, а не заменять развитие собственной промышленности.

Ведь когда Украина тратит сотни миллиардов гривен на оборону, нужно смотреть не только на то, сколько снарядов мы получили за эти деньги. Нужно смотреть, что осталось в Украине после того, как деньги были потрачены. Если это украинское производство - остаются предприятия, оборудование, рабочие места, налоги, компетенции и производственные мощности. Если это исключительно импорт готовой продукции - после выполнения контракта у нас просто становится меньше денег, и мы снова выходим на мировой рынок за следующей партией.

Именно поэтому оборонные закупки должны рассматриваться не только как расходы, но и как инструмент промышленной политики. Государство все равно потратит эти деньги на армию. Вопрос в том, получит ли Украина вместе с необходимыми боеприпасами новые производственные возможности. 155-мм снаряды - лишь один пример. Та же логика должна работать в отношении пороха, взрывчатых веществ, ракет, бронетехники, средств ПВО и других критически важных для войны позиций. Там, где Украина может наладить собственное производство, государство должно создавать условия для его расширения, а не годами оставаться зависимым от внешних поставщиков.

Война на изнурение выигрывается не только на поле боя. Она выигрывается ещё и на заводах. У кого будет больше производственных мощностей, технологий и возможностей быстро восстанавливать и наращивать выпуск вооружения, у того будет значительно больше шансов выстоять в длительной войне. Поэтому вопрос с 155-мм боеприпасами на самом деле гораздо шире, чем один вид снарядов.

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине оружие Тарас Загородний
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Крыму ликвидировали директора "движения Путина" и "спонсора" армии РФ Чернышева

В Крыму ликвидировали директора "движения Путина" и "спонсора" армии РФ Чернышева

19:43Война
РФ меняет цели для ударов по Украине: эксперт сказал, какие объекты в опасности

РФ меняет цели для ударов по Украине: эксперт сказал, какие объекты в опасности

18:35Война
Зеленский после переговоров с командой Трампа заявил о режиме без ударов

Зеленский после переговоров с командой Трампа заявил о режиме без ударов

18:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Высотка СССР, которую окрестили самой уродливой в мире: как выглядит и где находится

Высотка СССР, которую окрестили самой уродливой в мире: как выглядит и где находится

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке белки за 38 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке белки за 38 с

Сергей Танчинец сообщил о важном событии и публично обратился к жене

Сергей Танчинец сообщил о важном событии и публично обратился к жене

Надвигается похолодание и штормовой ветер: погода в Украине резко изменится

Надвигается похолодание и штормовой ветер: погода в Украине резко изменится

"Сильный шаг": Дмитрий Комаров впервые за долгое время появился на людях

"Сильный шаг": Дмитрий Комаров впервые за долгое время появился на людях

Последние новости

19:45

Бананы будут свежими неделями: простой трюк изменит привычное хранение

19:43

В Крыму ликвидировали главу "движения Путина" и "спонсора" армии РФ Чернышова

19:10

Миллиарды уходят за границу: Загородний объяснил, почему Украина не наращивает производство снарядовмнение

18:47

Александр Свищев подвел итоги лета: чего не хватило украинским сборным для борьбы за элиту

18:47

Когда бросать макароны в воду: шеф-повара назвали главное правило

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
18:35

РФ меняет цели для ударов по Украине: эксперт сказал, какие объекты в опасности

18:28

Картофель начнёт гнить к зиме: чего нельзя делать после уборки

18:26

Жёлтые пятна на ободке унитаза исчезнут без трения: названы два простых средства

18:20

Зеленский после переговоров с командой Трампа заявил о режиме без ударов

Реклама
17:46

Таро-гороскоп на 7–13 сентября: Ракам — чудеса, а Козерогам — прорыв

17:32

Больше никакого уксуса: как быстро удалить накипь и отмыть кран до блескаВидео

17:25

"Легче уйти": Решетник рассказал о ссорах и кризисе в браке

17:18

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября: Ракам — общение, а Весам — лидерство

17:13

Реактивные БпЛА атаковали запад Украины: гремели взрывы, есть разрушения

17:09

Часто сбивают с толку — в чем разница между can и could в английском языке

16:56

Правильное хранение семенного картофеля: как избежать гнили и появления ростков

16:31

Тест на внимательность: нужно найти кролика среди кошек за 5 секунд

16:28

Виктор Бронюк не смог выйти на сцену из-за внезапной болезни — детали

16:28

Реактивных перехватчиков дронов Shahed пока не будет: Игнат назвал причину

16:16

Полотенца больше не будут пахнуть сыростью: как правильно их стирать

Реклама
16:16

Запрещенные деревья в Украине — за посадку каких пород грозит штраф

16:00

"Балтия за 3 дня": "Мадяр" предупредил НАТО об опасном плане Путина

15:52

Идеальная клумба для тюльпанов: 3 лучших места для посадки осенью

15:41

Пять модных трендов возвращаются каждую осень: что выбрать для базового гардеробаВидео

15:39

Некоторые товары могут надолго исчезнуть из продажи: экономист предупредил украинцев

15:39

Путин приказал прекратить удары по Киеву: в Кремле раскрыли причину и сроки

15:15

Желтый налет на тарелках исчезнет без следа: поможет копеечное средствоВидео

15:15

Убежище для проблем — 3 уголка в доме, где веник отнимает здоровье

15:11

Гороскоп на завтра, 6 сентября: Девам — разочарование, Стрельцам — перемены

14:20

Украина и РФ договорились о локальном перемирии: где действует прекращение огня

14:17

Виноград не портится месяц: простой трюк для хранения ягод с содой и уксусом

14:13

Чистить батареи нужно уже: как избавиться от пыли в труднодоступных местах

13:59

Александр Пономарев впервые сделал признание о новой жене: "Меня ревновали"

13:58

Чиновник ОГП "крышевал" мошеннические колл-центры: НАБУ раскрыло схемуФото

13:21

Как разгладить тюль за минуту без утюга — классный лайфхак

13:16

Интересная головоломка со спичками: взрослые ломают голову, а дети решаютВидео

13:09

В Украине может появиться новый вид отсрочки от мобилизации: кого коснется

12:51

Донесли лично Путину: в ОП рассказали детали предложения о прекращении огня

12:46

Сергей Танчинец сообщил о важном событии и публично обратился к жене

12:28

В Украине обвалились цены на популярный овощ: сколько он теперь стоит

Реклама
12:23

РФ впервые за долгое время о ударила по аэропортам: Зеленский раскрыл деталиФото

12:04

Украинцев возмутило бесплатное школьное питание для детей: что произошло

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 6 сентября: Драконам - контроль, Быкам - неурядицы

11:55

Какие цветы посадить в сентябре: список лучших многолетников

11:50

Какой жидкостью нельзя протирать экран телефона: повредит покрытие

11:30

Рецепт изысканного салата "Крабовая нежность" — готовится 10 минут

11:07

"Режим тишины" на фронте не заработал: в Генштабе назвали причину

11:00

РФ резко усилила удары после визита главы ЦРУ в Москву: что задумал Путин

10:50

"Дала понять сразу": муж Денисенко раскрыл, когда начался их роман

10:11

Надвигается похолодание и штормовой ветер: погода в Украине резко изменится

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять