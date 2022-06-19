Россия всего за шаг до применения против нее оружия максимальной поражающей силы

Включение РФ в черный список FATF – это "нейтронное" санкционное оружие / Reuters

Россия – за один шаг до внесения в черный список FATF. Это очень показательная история, которую я могу оценивать, исходя из личного опыта.

Когда-то давно Украина попадала на карандаш FATF, организации, борющейся с грязными деньгами. Я тогда работал в Ассоциации украинских банков и принимал участие в работе наших представителей для решения проблемы. Именно в те дни я детально изучил методологию FATF и осознал важность организации для функционирования корсчетов наших банков за границей.

Поэтому в 2014 году сразу после аннексии Крыма я предлагал в НБУ немедленно инициировать включение РФ в черный список FATF, но встретил прохладное равнодушие. Но я не сдался и начал предлагать то же самое в публичной сфере. И сразу натолкнулся на резкую критику со стороны ряда блогеров-инвестбанкиров. Меня упрекали и в непонимании функционала FATF, и в маниловщине. А потом я узнал о финоперациях данной компании с российским бизнесом и банками и все понял...

В начале марта сего года я вновь предложил инициировать включение РФ в черный список FATF, так как данная санкционная технология более эффективна, чем мифологизированное отключение банков от SWIFT, так как SWIFT – система проведения межбанковских транзакций и может быть заменена альтернативной системой, например, как механизм поддержки торговых обменов между ЕС и Ираном в евро.

А блокировка по линии FATF – это остановка корсчетов российских банков, причем не только в Европе, но и в Азии и Латинской Америке. То есть полное выпиливание российских банков из цивилизованного мира. В таком формате, даже Китай начнет блокировать корсчета банков из РФ.

На этот раз вопрос включения российских банков в черный список FATF сходу вошел в санкционную повестку группы Ермака-Макфолла.

И вот принято беспрецедентное решение! Как написал в своем телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак:

"Группа по финансовым мерам (FATF) признала, что военные действия РФ против Украины противоречат основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности, целостности мировой финансовой системы.

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Согласно новым решениям, принятым на пленарном заседании на этой неделе, Россия больше не может выполнять руководящие или консультативные роли, а также участвовать в принятии решений по установлению стандартов, процессов экспертной оценки FATF, вопросам управления и членства.

Прекращается участие РФ во всех руководящих органах FATF, их отстранили от любых управленческих решений, участия в экспертных советах, установление стандартов, вопросам членства.

Это справедливое унижение России.

Вопрос включения РФ в санкционный список FATF продолжает обсуждаться между странами-членами и наблюдателями и будет рассмотрен в рамках следующих мероприятий FATF".

То есть следующий шаг после блокировки участия РФ в работе FATF – включение России в черный список организации.

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Я ожидал, что для реализации первого этапа потребуется от полугода до года. Но вопрос решили за два месяца. Будем надеяться, что к осени РФ включат в черный список, и корсчета российских банков начнут блокировать по всему миру.

А тогда и SWIFT для россиян станет без надобности.

Лично для меня взаимодействие с FATF касательно санкций в отношении РФ является своего рода маркером, как реализовывались санкционные технологии во времена Порошенко-Гонтаревой и сейчас.

Включение РФ в черный список FATF – это "нейтронное" санкционное оружие максимальной поражающей силы, уничтожающее финансовую систему агрессора.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик