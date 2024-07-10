Россия врет об Охматдете, смакуя котлетку "по-киевски"

Зачем Россия юлит и врет про свой прицельный удар по детской киевской больнице?

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Василий Небензя / скриншот YouTube

"Охматдет" — это тот случай, когда вранью пропаганды не верит вообще никто. Ни мир, ни сам русский народ.

СМИ Запада и Востока смеются над корявостью кремлевской лжи. А россияне в полном восторге от этой бомбежки. У них очередной "день победы". Самые крутые патриоты капризят: им "мало трупиков маленьких бандеровцев". Хотят еще и еще.

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Для русских бомбежка больницы — не горе и позор, а повод похвастаться мощью своих ракет. Лишний повод поиграть "генами народа-победителя роддомов".

Впрочем, если рядовому быдлу, депутатам и элите радоваться разрешено, то дипломатическим службам "бахвалиться метким пуском по больнице" запретили. Им велено на официальных мероприятиях что-то врать про "норвежскую ракету", а радоваться исключительно в "своем кругу". Спецпредставитель РФ в Совбезе ООН, г-н Небензя, тут же придумал, как отметить "это дело". Так, чтобы можно было торжествующе посмеяться, он включил в меню "русского банкета" в ООН "котлетку по-киевски".

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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