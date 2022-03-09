Россия возвращается в тот Советский союз, о котором так мечтала

Россия после войны в Украине останется для мира изгоем / УНИАН

Россия, несмотря на все ее великодержавные понты, очень сильно была интегрирована в мировую экономику и много чего не выпускала сама, вплоть до таких мелочей, как оболочки для колбас. То есть если есть мясо, то без их импорта колбаса не получится. Также мы видим как фирмы, которые ранее обеспечивали РФ товарами народного потребления, уходят с российского и тем самым создают дополнительное давление на экономику.

Иными словами, Россия возвращается в тот Советский союз, о котором она мечтала. Но проблема в том, что при Союзе были какие-то замкнутые циклы, которые выстраивались десятилетиями и сейчас сделать что-либо самим практически невозможно, поскольку предприятия, которые зависимы от импорта, останавливаются.

Кроме того, на Россию накладывают санкции, которые давят на военную промышленность - например, Тайвань запретила экспорт чипов в Россию, без которых нельзя построить ракеты и т.д. Дополнительный плюс в эмбарго российской нефти, которую на Западе теперь брезгуют покупать, что также бьет по доходам бюджета РФ и, в том числе, возможности финансировать армию.

Россия уже никогда не займет того места в мире, которое она хотела занять после победы над Украиной - она будет токсичной страной, которая де-факто исповедует фашизм. Соответственно, мы видим репортажи с уже советских магазинов, где цены на продукты питания подскочили за неделю более чем на 50% и это только начало, потому что еще есть запасы. Следующие закупать придется уже по другим ценам, что создает дополнительное напряжение, потому что россияне на словах готовы сражаться против Запада, но вряд ли они готовы возвращаться именно к советской жизни, ведь они привыкли к комфорту.

Бизнес в России уже убит, тем более, с учетом отключения РФ от платежных систем и лишения возможности зарабатывать деньги внутри страны. Но, к сожалению, это не дает передышки в отношении войны против Украины - у РФ все еще ресурс, чтобы дальше присылать свое "пушечное мясо", остается запас ракет, которые они еще не отстреляли.

Реклама

Читайте такжеСамоубийственный поход России против всего мираТем не менее, сил для отпора у РФ тоже не так уж и много. Например, очень показательной была встреча переговорной группы и у российских представителей не было большой радости - не было уверенности в том, что все идет хорошо, потому что Украина отказалась капитулировать.

Поэтому Украина должна поддерживать армию, всех тех, кто борется против российской агрессии, потому что только это сейчас меняет ситуацию. И чем больше будет жертв у РФ, тем быстрее мы победим и тем скорее это вызовет всплеск в самой РФ. Антивоенные акции в РФ уже идут, потому что они понимают, что в противном случае их убьют в Украине.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда