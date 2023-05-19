УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Россия уже проиграла воздушный бой с Украиной

Виктор Кевлюк
19 мая 2023, 06:20
97
Относительно успешное отражение ракетных ударов по Украине подсказывает Западу, что процессы поставки нужных нам средств, ресурсов и материалов нужно ускорить.
Кинжал, МиГ, Россия
Россия уже проиграла воздушный бой с Украиной - Виктор Кевлюк / Коллаж УНИАН, "ФАН"

Сбитые российские "Кинжалы" над Киевом - это не инцидент. Это - подтверждение того, что одна сторона проиграла противовоздушный бой другой. Это, скорее, военное поражение.

Многие люди, которые следят за развитием событий в Украине, делают свои выводы. Военные, наблюдающие за войной, поняли, что "Кинжал" можно перехватывать и сбивать, но для этого надо иметь соответствующие инструменты.

Поэтому они напрягают своих политиков, чтобы те давали деньги, ведь батарея ЗРК Patriot стоит миллиард долларов, и сдать бутылки после Нового года для ее покупки недостаточно, здесь нужны серьезные деньги. Соответственно, политики видят: если военные имеют такое вооружение, можно спать относительно спокойно, потому что это работает, как проверено в Украине. Налогоплательщики смотрят на эту покупку как на то, что они, мол, недаром давали деньги правительству, и это работает.

видео дня

Все, кто работают над имиджем, понимают, что в очередной раз подловили Россию на лжи. С другой стороны, торговля оружием так и работает - все рассказывают о суперспособностях того, что производят и хотят продать. Это нормально, что кто-то рассказывал, что эту ракету невозможно сбить. Средства поражения и противодействия развиваются в диалектическом единстве - если кто-то создал оружие для убийства, то обязательно что-то создадут и для защиты. И конца-края этой спирали развития нет. Просто все поняли, если иметь ЗРК Patriot последней модификации, то тогда у вас есть надежная и эффективная система ПВО.

По опыту предыдущих поражений, Россия будет беситься. Следует ожидать очередных ракетных ударов - они также будут мстить, рассказывать о "деды воевали" да еще нести глупости. Но однозначно стоит ожидать определенного обострения. Проявление этого обострения - то ли массированная ракетная атака, то ли пуск ракет с Черного моря, то ли взлет самолетов с Энгельса или где-то еще, или же запуск всех сразу остатков "Шахедов" или будет что-то на фронте, в Бахмуте, Авдеевке или Марьинке. То есть, безусловно, будут отвлекать внимание российского общества от этой военной неудачи путем создания некой "победы".

Кто такой Виктор Кевлюк

Эксперт Центра оборонных стратегий. Полковник запаса. Имеет за плечами 35 лет военной службы. Был начальником организационно-мобилизационного управления штаба ОК Запад (2014-2018), начальником центра гражданско-военного сотрудничества ООШ ВСУ (2018-2020).

Это поражение для РФ как начало перелома руки - словно бы и синяк, отекает, но последствия еще не наступили. Но уже есть осознание того, что произошло что-то плохое. Обратите внимание на поведение китайских дипломатов - после визита Си Цзиньпина в Москву, дипломатический десант Китая в Европе активно работает, пытаясь отмежеваться от РФ. Мол, Китаю нечего делить с Европой, мы имеем общие взгляды на свободу и демократию. То есть геополитический удар якобы наносили по России, а ударил он по Китаю. Из этого можно сделать вывод, что украинская ПВО уничтожением шести гиперзвуковых ракет подает сигнал демократической части мира о том, что Patriot работает.

Все, кто имел какие-то посягательства на спорные территории, теперь серьезно задумается, ведь гиперзвуковое оружие не оправдало своих ожиданий. Поэтому геополитический эффект от поражения РФ будет проявляться в самых неожиданных местах. Россия уже поняла, что стала страной-изгнанником, а ее имидж уже больше ничем не испортить, потому что хуже некуда.

То, что мы относительно успешно отражаем российские ракетные удары по Украине, подсказывает западным инвесторам нашей победы, что процессы поставки нужных нам средств, ресурсов и материалов нужно ускорить, потому что война несколько затянулась, а это не выгодно никому. Надо ставить точку, которая может быть поставлена ВСУ только на полях боев в Украине.

Поэтому, безусловно, нам будут помогать до нашей полной победы и военного поражения России. Все понимают, если Россию не добить вовсе, то через 10-15 лет она восстановится и снова начнет то, что начинала всегда. Кто-то из западных исследователей провел интересное исследование и проанализировал военные кампании РФ за последние 300 лет. И пришел к выводу, что в тех кампаниях, где Россия побеждала, победа наступала через 8 месяцев с начала войны. Или же наступало поражение через 18 месяцев. Соответственно, у нас сейчас длится 14 месяц от начала вторжения, поэтому, как показывает история, осталось недолго.

Виктор Кевлюк, полковник запаса, эксперт Центра оборонных стратегий, специально для Главреда

война в Украине ракета Кинжал Виктор Кевлюк
Реклама

Главное за день

Ночная атака на Киев: оккупанты применили дроны "Шахед", все цели уничтожены силами ПВО

Ночная атака на Киев: оккупанты применили дроны "Шахед", все цели уничтожены силами ПВО

06:39 Украина
"России выгодно, чтобы Украина сбивала больше "Шахедов": эксперт объяснил тактику РФ

"России выгодно, чтобы Украина сбивала больше "Шахедов": эксперт объяснил тактику РФ

02:20 Украина
Суд отправил под стражу экс-главу Верховного Суда Князева

Суд отправил под стражу экс-главу Верховного Суда Князева

23:52 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:39

Ночная атака на Киев: оккупанты применили дроны "Шахед", все цели уничтожены силами ПВО

06:20

Россия уже проиграла воздушный бой с Украиноймнение

05:30

Как приготовить куриную печень быстро и вкусно: полезные советы

05:00

Хотел усыновить ребенка, но не успел: оккупанты убили харьковского волонтера

04:42

Гороскоп на июнь 2023 для Стрельцов: что принесет первый месяц летаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:52

Обратная сторона драки: Бритни Спирс показала, как нежно мирится с мужемВидео

03:22

"Украинская армия 10 лет будет в боевом режиме": Свитан назвал реальные сроки окончания войныВидео

03:20

3 ошибки испоганят все блюдо: рецепт шикарного салата, который готовится очень быстроВидео

03:10

"Ребята будут разрывать "соседей": астролог назвала месяц позора для России - гороскоп для ВСУВидео

Реклама
02:52

Секретный рецепт СССР: почему тогда шашлык мариновали именно в уксусе

02:20

"России выгодно, чтобы Украина сбивала больше "Шахедов": эксперт объяснил тактику РФВидео

01:35

Свитан пояснил, что для чего ВСУ нужно наступление в Бахмуте

01:02

Нежнейшее мясо с хрустящей корочкой сведет с ума: как запечь курицу на банке

00:51

Не пропустите счастливый день, когда можно привлечь деньги: приметы 19 мая и что нельзя делатьВидео

00:45

Не каждый может справиться: языковед Авраменко подготовил безумный тест на знание украинского языкаВидео

18 мая, четверг
23:52

Суд отправил под стражу экс-главу Верховного Суда Князева

23:42

Роман Цимбалюк. Вместо белого пальто Скабеева примеряла белые тапочкиВидеоблоги

23:22

На Гребенщикова составили протокол за правду о войне

23:07

Когда будет контрнаступление ВСУмнение

23:06

РФ хочет ударить по западным объектам инфраструктуры: Уоллес назвал оружие, которое применит Путин

Реклама
22:54

"Боже, это кто?": россияне не узнали известную певицу после пластики на собственном дне рожденияВидео

22:46

Россия ведет большую стратегическую подготовку к новым наступательным операциям - МаломужВидео

21:52

Лучшая из лучших: Джамала попала в тройку самых ярких победителей ЕвровиденияВидео

21:46

Готовим наступление: Зеленский срочно собрал военный кабинетВидео

21:35

Систему Patriot, которую "уничтожили" оккупанты, уже починили - Пентагон

21:33

На Луганщине нацгвардеец с позывным "Лютый" ловко приземлил редкий российский БПЛАВидео

21:14

Почему 20 мая комнатные цветы могут принеси большие беды: приметы и что нельзя делатьВидео

21:00

Пентагон переоценил стоимость оружия: у США еще есть деньги для военной помощи - Reuters

20:51

Максим Галкин похвастался худенькими ножками Аллы Пугачевой

20:30

Как правильно ругаться на украинском: интересный урок от АвраменкоФотоВидео

20:21

Столтенберг назвал месяц, когда вопрос передачи Украине истребителей сдвинется с мертвой точкиВидео

20:18

ВСУ серьезно продвигаются: Маляр рассказала о ситуации в БахмутеВидео

20:06

Настоящий обман зрения: лишь единицы найдут очки за 15 секунд

19:59

Екатерина Репяхова удивила странным обещанием после скандала со спецпропуском

19:57

Глава Минобороны Норвегии сделал странное заявление о передаче Украине F-16Видео

19:45

Опухшая и в трениках: любовница Путина Кабаева появилась на публике

19:17

Смеялись все: оккупант рассмешил военных рассказом об "изящном" взятии в пленВидео

18:31

Очистит пол и нейтрализует запах в доме: 6 неожиданных способов использовать соль

18:29

Лучше снять и не надевать: куда деть обручальное кольцо после разводаВидео

18:18

ВСУ пойдут в два контрнаступления - летом и осенью - СвитанВидео

Реклама
18:00

Головоломка для людей с высоким IQ: только настоящие гении найдут ошибку на изображении кабинета

17:46

"Чудила и путинский подхалим": экс-помощник Джонсона рассказал, как тот жестко раскритиковал Макрона

17:43

Минимум 28 тысячи гривен: в Украине повышают зарплаты медикамВидео

17:30

​​​​​​​Как быстро сварить гороховое пюре: секрет нежного и насыщенного блюда

17:24

Мечта невыполнима: эксперт рассказал, сможет ли РФ ударить по "центрам принятия решений"

17:20

Ошибка, которую допускает большинство людей: что будет с джинсами, если их часто стирать

17:10

София Ротару поддержала украинцев и показала яркое фото

16:58

Червинский планировал получить $500 тысяч за угон российского самолета - расследование СМИВидео

16:58

"Возраст, стресс, работа вредная": в ГУР рассказали, насколько серьезная болезнь у ЛукашенкоВидео

16:55

ВСУ пошли на штурм в Бахмуте: оккупанты несут огромные потериВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять