Относительно успешное отражение ракетных ударов по Украине подсказывает Западу, что процессы поставки нужных нам средств, ресурсов и материалов нужно ускорить.

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Россия уже проиграла воздушный бой с Украиной - Виктор Кевлюк / Коллаж УНИАН, "ФАН"

Сбитые российские "Кинжалы" над Киевом - это не инцидент. Это - подтверждение того, что одна сторона проиграла противовоздушный бой другой. Это, скорее, военное поражение.

Многие люди, которые следят за развитием событий в Украине, делают свои выводы. Военные, наблюдающие за войной, поняли, что "Кинжал" можно перехватывать и сбивать, но для этого надо иметь соответствующие инструменты.

Поэтому они напрягают своих политиков, чтобы те давали деньги, ведь батарея ЗРК Patriot стоит миллиард долларов, и сдать бутылки после Нового года для ее покупки недостаточно, здесь нужны серьезные деньги. Соответственно, политики видят: если военные имеют такое вооружение, можно спать относительно спокойно, потому что это работает, как проверено в Украине. Налогоплательщики смотрят на эту покупку как на то, что они, мол, недаром давали деньги правительству, и это работает.

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Все, кто работают над имиджем, понимают, что в очередной раз подловили Россию на лжи. С другой стороны, торговля оружием так и работает - все рассказывают о суперспособностях того, что производят и хотят продать. Это нормально, что кто-то рассказывал, что эту ракету невозможно сбить. Средства поражения и противодействия развиваются в диалектическом единстве - если кто-то создал оружие для убийства, то обязательно что-то создадут и для защиты. И конца-края этой спирали развития нет. Просто все поняли, если иметь ЗРК Patriot последней модификации, то тогда у вас есть надежная и эффективная система ПВО.

По опыту предыдущих поражений, Россия будет беситься. Следует ожидать очередных ракетных ударов - они также будут мстить, рассказывать о "деды воевали" да еще нести глупости. Но однозначно стоит ожидать определенного обострения. Проявление этого обострения - то ли массированная ракетная атака, то ли пуск ракет с Черного моря, то ли взлет самолетов с Энгельса или где-то еще, или же запуск всех сразу остатков "Шахедов" или будет что-то на фронте, в Бахмуте, Авдеевке или Марьинке. То есть, безусловно, будут отвлекать внимание российского общества от этой военной неудачи путем создания некой "победы".

Кто такой Виктор Кевлюк Эксперт Центра оборонных стратегий. Полковник запаса. Имеет за плечами 35 лет военной службы. Был начальником организационно-мобилизационного управления штаба ОК Запад (2014-2018), начальником центра гражданско-военного сотрудничества ООШ ВСУ (2018-2020).

Это поражение для РФ как начало перелома руки - словно бы и синяк, отекает, но последствия еще не наступили. Но уже есть осознание того, что произошло что-то плохое. Обратите внимание на поведение китайских дипломатов - после визита Си Цзиньпина в Москву, дипломатический десант Китая в Европе активно работает, пытаясь отмежеваться от РФ. Мол, Китаю нечего делить с Европой, мы имеем общие взгляды на свободу и демократию. То есть геополитический удар якобы наносили по России, а ударил он по Китаю. Из этого можно сделать вывод, что украинская ПВО уничтожением шести гиперзвуковых ракет подает сигнал демократической части мира о том, что Patriot работает.

Все, кто имел какие-то посягательства на спорные территории, теперь серьезно задумается, ведь гиперзвуковое оружие не оправдало своих ожиданий. Поэтому геополитический эффект от поражения РФ будет проявляться в самых неожиданных местах. Россия уже поняла, что стала страной-изгнанником, а ее имидж уже больше ничем не испортить, потому что хуже некуда.

То, что мы относительно успешно отражаем российские ракетные удары по Украине, подсказывает западным инвесторам нашей победы, что процессы поставки нужных нам средств, ресурсов и материалов нужно ускорить, потому что война несколько затянулась, а это не выгодно никому. Надо ставить точку, которая может быть поставлена ВСУ только на полях боев в Украине.

Поэтому, безусловно, нам будут помогать до нашей полной победы и военного поражения России. Все понимают, если Россию не добить вовсе, то через 10-15 лет она восстановится и снова начнет то, что начинала всегда. Кто-то из западных исследователей провел интересное исследование и проанализировал военные кампании РФ за последние 300 лет. И пришел к выводу, что в тех кампаниях, где Россия побеждала, победа наступала через 8 месяцев с начала войны. Или же наступало поражение через 18 месяцев. Соответственно, у нас сейчас длится 14 месяц от начала вторжения, поэтому, как показывает история, осталось недолго.

Виктор Кевлюк, полковник запаса, эксперт Центра оборонных стратегий, специально для Главреда