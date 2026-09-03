Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Россия тайно создавала оружие для Ирана: Невзлин рассказал о секретной программе

Леонид Невзлин
3 сентября 2026, 08:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт считает, что расследование Financial Times о программе C430L должно окончательно похоронить иллюзии о нейтралитете Израиля в отношении Москвы.
Россия тайно создавала оружие для Ирана: Невзлин рассказал о секретной программе
Путин и война / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

Financial Times опубликовала расследование о секретной российско-иранской программе C430L: с 2023 года лучшие российские инженеры помогали Тегерану создавать сверхзвуковые крылатые ракеты, способные угрожать американским авианосцам и израильским городам. Эксперт Леонид Невзлин считает, что это последнее звено в цепи доказательств военного альянса Москвы и Тегерана против Украины, Израиля и всего свободного мира. Публикуем его позицию.

Financial Times публикует материал, мимо которого нельзя пройти. Россия тайно помогала Ирану разрабатывать сверхзвуковые крылатые ракеты.

Программа с кодовым названием C430L началась в 2023 году и продолжалась в разгар американо-израильской войны с Ираном. Лучшие российские ракетные инженеры работали над тем, чтобы дать Тегерану оружие, способное топить американские авианосцы и поражать израильские города.

видео дня

Это последний штрих к картине альянса двух террористических государств. Путин посылал дроны "Шахед" убивать украинцев в Киеве. Иран поставлял эти дроны России. Россия передавала Ирану разведку о передвижениях американских войск. Теперь выясняется, что Москва ещё и помогала Тегерану создавать ракеты. Это альянс против США, против Израиля, против всего свободного мира.

И здесь принципиальный вопрос, который наши нынешние лидеры предпочитают обходить стороной. Украина и Израиль воюют с одним и тем же врагом. Россия убивает украинцев и вооружает тех, кто убивает израильтян. Документы, оказавшиеся в распоряжении FT, подтверждают то, что давно было очевидно аналитикам: ось Москва - Тегеран работает как единый военный механизм.

Израиль при Нетаниягу годами уклонялся от того, чтобы занять чёткую позицию - не поставлял Украине оружие, не называл Россию агрессором, заигрывал с Москвой ради призрачных дивидендов. За эту политику мы платим до сих пор.

Украина и Израиль - естественные союзники. Общий враг, общие ценности, общий интерес в том, чтобы эта ось была сломлена. Пора наконец действовать исходя из этой реальности, а не из иллюзий о том, что с Путиным можно "дружить", пока он вооружает тех, кто хочет нас уничтожить.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ракета Иран Владимир Путин Леонид Невзлин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин заговорил об успехах "СВО": ISW разоблачил диктатора на порции лжи

Путин заговорил об успехах "СВО": ISW разоблачил диктатора на порции лжи

08:06Война
В Одессе - "прилет" по многоэтажке: пострадали 17 человек, трое из них - дети

В Одессе - "прилет" по многоэтажке: пострадали 17 человек, трое из них - дети

06:49Война
Украинский бизнес под ударами РФ получит господдержку - Зеленский

Украинский бизнес под ударами РФ получит господдержку - Зеленский

00:28Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

В украинском языке нет слова "затылок": как правильно называть заднюю часть головы

В украинском языке нет слова "затылок": как правильно называть заднюю часть головы

Работу Резерв+ восстановили, но есть важный нюанс: что заявили в Минобороны

Работу Резерв+ восстановили, но есть важный нюанс: что заявили в Минобороны

Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя

Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя

Последние новости

08:45

Аэропорты Москвы парализованы после предупреждений Зеленского: что происходит

08:44

Рецепт рубленых котлет без мяса — получатся сочными и без лишнего масла

08:10

Россия тайно создавала оружие для Ирана: Невзлин рассказал о секретной программемнение

08:06

Путин заговорил об успехах "СВО": ISW разоблачил диктатора на порции лжи

07:50

В Германии возле вокзала прогремел взрыв: пострадали двое украинцев

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
06:49

В Одессе - "прилет" по многоэтажке: пострадали 17 человек, трое из них - детиФото

05:31

Удивят современных водителей: какие способы экономии топлива были популярны в СССР

05:01

Как хранить картофель осенью, чтобы он не прорастал — лайфхак от огородницы

04:32

Почему вещи пахнут затхлым после стирки: семь причин и способы устранения

Реклама
04:01

Пожелтевшие наволочки засияют белизной: простой трюк уберет даже застарелые пятна

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на улице за 48 с

03:33

Жизнь трех знаков зодиака изменится к лучшему: кого ждет грандиозный прорыв

02:56

Как навсегда избавиться от полевок в саду — понадобится всего один предмет из кухниВидео

01:33

Четыре месяца рождения, которые связывают с особой мудростью и сильной интуицией

00:28

Украинский бизнес под ударами РФ получит господдержку - Зеленский

00:02

Дочь популярной украинской певицы выступила на "Україна має талант"Видео

02 сентября, среда
23:27

Стрельба с СБУ в Киеве: в ГУР впервые отреагировали и назвали свою версию

23:02

Трамп заговорил о завершении войны в Украине: что призывал сделать

22:53

Путин объяснил, почему РФ не бьет по руководству Украины — у Зеленского отреагировали

22:38

Почему 3 сентября нельзя подбирать на улице деньги: какой церковный праздник

Реклама
22:34

Николь Кидман удивила "ведьминским" образом на премьере

22:08

В украинском языке нет слова "затылок": как правильно называть заднюю часть головы

21:31

В Сети показали первый трейлер нового "Гарри Поттера": названа дата премьерыВидео

21:10

Бегонии будут радовать пышным цветением до заморозков: что нужно сделать в сентябре

20:34

США обсуждают с Украиной выдачу лицензии на производство ракет для Patriot - Рубио

20:32

Перестрелка между СБУ и ГУР: Зеленский раскрыл детали и анонсировал кадровые решения

20:26

Российский царь не смог пролезть через ворота: историк раскрыл секрет Луцкого замкаВидео

19:54

Шанс на новую жизнь — для трёх знаков зодиака наступает счастливый период

19:43

Когда в Украине изменят правила комендантского часа и объявления тревог - ОП

19:43

РФ посреди дня атаковала поезд с пассажирами на Одесчине: что известно о последствиях

19:37

"Это приведет к коллапсу": офицер ВСУ предупредил об ударах РФ по мостам в Киеве

19:36

Идеальная чистота без лишних усилий — как навсегда избавиться от налёта в унитазе

19:31

Зачем хитрые норвежцы кладут носок с содой в сарае — неожиданное объяснениеВидео

19:14

Зачем сыпать соду со льдом в раковину — секрет, который спасет раковину

19:10

Украина наносит удар по самому больному месту: Денисенко рассказал, как Путин вынужден реагироватьмнение

19:04

Уход за виноградом в сентябре: что посыпать под лозой, чтобы грибок не испортил урожай

18:52

Эффективное средство или миф: может ли обычная сода уничтожить тараканов

18:51

Инсайдер рассказал о "грубейшем поведении" Меган Маркл во время собеседований

18:41

Брэд Питт намекнул на брак с Инес де Рамон и вызвал волну слухов

18:15

У Трампа "набросились" на Украину с обвинениями из-за ударов по РФ — что произошло

Реклама
18:11

Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя

18:03

Гороскоп Таро на сегодня 3 сентября: Тельцам - жить по средствам, Львам - активность

17:41

Почему всё больше людей рассыпают соду вокруг дома — есть важный нюансВидео

17:21

Посреди дня Россия атаковала Ровенщину: есть пострадавшие и разрушения

17:21

Воздушные тревоги в Украине изменят: что будут означать желтый и красный уровни

17:04

Выборы начались с катастрофы: в РФ упал вертолет Ми-8 с бюллетенями и комиссией

17:01

Больше никаких разводов на окнах: эксперты рассказали, как добиться идеальной чистоты

16:59

Украина уничтожила сразу две российские "птички": Генштаб раскрыл результаты

16:52

Небо над РФ становится опасным: Украина официально предупредила ICAO об угрозах для полетов

16:48

Неподходящие дни для стирки: почему не стоит стирать белье утром и в выходные

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять