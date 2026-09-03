Россия тайно создавала оружие для Ирана: Невзлин рассказал о секретной программе

Эксперт считает, что расследование Financial Times о программе C430L должно окончательно похоронить иллюзии о нейтралитете Израиля в отношении Москвы.

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Путин и война / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

Financial Times опубликовала расследование о секретной российско-иранской программе C430L: с 2023 года лучшие российские инженеры помогали Тегерану создавать сверхзвуковые крылатые ракеты, способные угрожать американским авианосцам и израильским городам. Эксперт Леонид Невзлин считает, что это последнее звено в цепи доказательств военного альянса Москвы и Тегерана против Украины, Израиля и всего свободного мира. Публикуем его позицию.

Financial Times публикует материал, мимо которого нельзя пройти. Россия тайно помогала Ирану разрабатывать сверхзвуковые крылатые ракеты.

Программа с кодовым названием C430L началась в 2023 году и продолжалась в разгар американо-израильской войны с Ираном. Лучшие российские ракетные инженеры работали над тем, чтобы дать Тегерану оружие, способное топить американские авианосцы и поражать израильские города.

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Это последний штрих к картине альянса двух террористических государств. Путин посылал дроны "Шахед" убивать украинцев в Киеве. Иран поставлял эти дроны России. Россия передавала Ирану разведку о передвижениях американских войск. Теперь выясняется, что Москва ещё и помогала Тегерану создавать ракеты. Это альянс против США, против Израиля, против всего свободного мира.

И здесь принципиальный вопрос, который наши нынешние лидеры предпочитают обходить стороной. Украина и Израиль воюют с одним и тем же врагом. Россия убивает украинцев и вооружает тех, кто убивает израильтян. Документы, оказавшиеся в распоряжении FT, подтверждают то, что давно было очевидно аналитикам: ось Москва - Тегеран работает как единый военный механизм.

Израиль при Нетаниягу годами уклонялся от того, чтобы занять чёткую позицию - не поставлял Украине оружие, не называл Россию агрессором, заигрывал с Москвой ради призрачных дивидендов. За эту политику мы платим до сих пор.

Украина и Израиль - естественные союзники. Общий враг, общие ценности, общий интерес в том, чтобы эта ось была сломлена. Пора наконец действовать исходя из этой реальности, а не из иллюзий о том, что с Путиным можно "дружить", пока он вооружает тех, кто хочет нас уничтожить.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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