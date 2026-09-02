Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Украина наносит удар по самому больному месту: Денисенко рассказал, как Путин вынужден реагировать

Вадим Денисенко
2 сентября 2026, 19:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт объясняет, почему заявление Путина об отсутствии мобилизации является вынужденным отступлением, а не жестом доброй воли.
Путин, самолет Ту
Путин и война / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Путин официально отдал приказ наносить удары по украинской энергосистеме, и, по словам эксперта Вадима Денисенко, это решение не связано с ультиматумом Зеленского о закрытии российского воздушного пространства - Россия планировала такие удары независимо от него. В то же время публичный отказ Путина от новой волны мобилизации свидетельствует, по мнению аналитика, скорее о вынужденном отступлении под давлением настроений общества, чем о жесте доброй воли. Публикуем разбор ситуации.

Эскалация в российском воздушном пространстве и приказ Путина уничтожать украинскую энергетику.

Заявление Путина о том, что он отдал приказ начать удары по украинской энергосистеме - это, безусловно, не ответ на ультиматум Зеленского о закрытии российского неба. Россия наносила и будет наносить удары по нашей энергосистеме.

видео дня

1. Здесь нет прямой причинно-следственной связи. И это очень важно, учитывая, что эта тема обязательно будет раскручиваться различными информационными каналами и станет частью информационной войны РФ. При этом мы должны также понимать: 2026 год несколько расширил "красные линии", которые не были табу в прямом смысле этого слова. Причина исчезновения этих самых условных "красных линий" кроется не в моральных принципах, а в увеличении количества и возможностей средств поражения. Масштабирование, прежде всего беспилотных систем, меняет и будет менять ход этой войны не только на фронте, но и в тылу.

2. Удастся ли парализовать авиасообщение в РФ? Как минимум, частично закрыть главные аэропорты России возможно, и это принесёт войну в Москву и Санкт-Петербург, прежде всего. Есть ещё один аспект: авиасообщение является одним из главных логистических средств для России. И закрытие аэропортов, даже частичное, безусловно, станет серьёзным ударом по экономическому и морально-психологическому состоянию в РФ. Повторю ещё раз: дискуссия о том, что нельзя сравнивать закрытие воздушного пространства и 10 часов без света, некорректна. Россия и так планировала наносить удары по нашей энергетике. Независимо от наших ударов по аэропортам.

3. Очень важно, что Путин лично заявил, что мобилизации не будет. До сих пор он воздерживался от таких заявлений. Похоже, ситуация с нашей информационной кампанией "антимобилизация" начинает приносить плоды. Настроение российского общества, судя по всему, таково, что Путину лично приходится говорить, что он готов отступить на шаг назад. Он не может полностью отказаться от мобилизации и отключения интернета. Но пока он вынужден признать частичную самостоятельность своего населения и несколько отступить. Заявление о том, что мобилизации не будет (дословно "чушь собачья" - это точно отсрочка мобилизации). Но это также приведёт к усилению репрессий. Путин не может простить такую слабость самому себе. Но винить себя в срыве (переносе) таких планов он не может. Поэтому ждём новых репрессивных идей.

4. К сожалению, сейчас нет никаких предпосылок для переговоров. В этом плане мы видим две тенденции:

- Трамп пытается сыграть в очередную мирную игру с Путиным. Его игра сводится к двум аспектам: во-первых, попытаться прийти к какому-то соглашению (визит Редклифа и возможная будущая встреча руководителя ФБР с руководством ФСБ - это отчасти об этом. А, во-вторых, если не получится, здесь включится "плохой полицейский". И эту линию лучше всего продемонстрировал министр финансов Бесент, который на саммите "двадцатки" заявил своему визави Силуанову, что никаких договоренностей не будет, пока идет война. Но, в целом, война в Украине не рассматривается США как отдельный случай. Пока это предвыборная игра, где логика следующая: удастся ли соглашение - расскажем избирателям. Не удастся - расскажем, как Трамп старался.

- Вторая тенденция - КНР ждет провала американских инициатив и приглашения к диалогу.

- Отдельно стоит обратить внимание на мирные заявления Моди. Индия пока стоит в стороне, но при случае обязательно включится в эту игру.

5. Если говорить о временных задержках теоретически возможных переговоров, то в идеальном сценарии приглашение Китая к диалогу поступит на встрече Трампа и Си. В умеренном сценарии такое приглашение может появиться к концу весны 2027 года. В негативном сценарии - не раньше, чем через год.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Вадим Денисенко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда в Украине изменят правила комендантского часа и объявления тревог - ОП

Когда в Украине изменят правила комендантского часа и объявления тревог - ОП

19:43Украина
РФ посреди дня атаковала поезд с пассажирами на Одесчине: что известно о последствиях

РФ посреди дня атаковала поезд с пассажирами на Одесчине: что известно о последствиях

19:43Украина
У Трампа "набросились" на Украину с обвинениями из-за ударов по РФ — что произошло

У Трампа "набросились" на Украину с обвинениями из-за ударов по РФ — что произошло

18:15Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на выставке за 42 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на выставке за 42 с

Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну

Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну

Работу Резерв+ восстановили, но есть важный нюанс: что заявили в Минобороны

Работу Резерв+ восстановили, но есть важный нюанс: что заявили в Минобороны

Последние новости

19:54

Шанс на новую жизнь — для трёх знаков зодиака наступает счастливый период

19:43

Когда в Украине изменят правила комендантского часа и объявления тревог - ОП

19:43

РФ посреди дня атаковала поезд с пассажирами на Одесчине: что известно о последствиях

19:37

"Это приведет к коллапсу": офицер ВСУ предупредил об ударах РФ по мостам в Киеве

19:36

Идеальная чистота без лишних усилий — как навсегда избавиться от налёта в унитазе

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
19:31

Зачем хитрые норвежцы кладут носок с содой в сарае — неожиданное объяснениеВидео

19:14

Зачем сыпать соду со льдом в раковину — секрет, который спасет раковину

19:10

Украина наносит удар по самому больному месту: Денисенко рассказал, как Путин вынужден реагироватьмнение

19:04

Уход за виноградом в сентябре: что посыпать под лозой, чтобы грибок не испортил урожай

Реклама
18:52

Эффективное средство или миф: может ли обычная сода уничтожить тараканов

18:51

Инсайдер рассказал о "грубейшем поведении" Меган Маркл во время собеседований

18:41

Брэд Питт намекнул на брак с Инес де Рамон и вызвал волну слухов

18:15

У Трампа "набросились" на Украину с обвинениями из-за ударов по РФ — что произошло

18:11

Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя

18:03

Гороскоп Таро на сегодня 3 сентября: Тельцам - жить по средствам, Львам - активность

17:41

Почему всё больше людей рассыпают соду вокруг дома — есть важный нюансВидео

17:21

Посреди дня Россия атаковала Ровенщину: есть пострадавшие и разрушения

17:21

Воздушные тревоги в Украине изменят: что будут означать желтый и красный уровни

17:04

Выборы начались с катастрофы: в РФ упал вертолет Ми-8 с бюллетенями и комиссией

17:01

Больше никаких разводов на окнах: эксперты рассказали, как добиться идеальной чистоты

Реклама
16:59

Украина уничтожила сразу две российские "птички": Генштаб раскрыл результаты

16:52

Небо над РФ становится опасным: Украина официально предупредила ICAO об угрозах для полетов

16:48

Неподходящие дни для стирки: почему не стоит стирать белье утром и в выходные

16:20

Доллар и евро резко пошли вверх: новый курс валют на 3 сентября

16:15

Детский шампунь вместо химических средств — 6 вещей, которые он сможет отмыть

16:14

Белые камушки возле дома могут нанести серьезный вред: какую ошибку допускают владельцы

16:09

Свекла будет гораздо слаще: чем полить ее перед сбором урожая

16:08

Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

16:01

Тепло окончательно отступает из Украины: где ожидаются грозы и дожди

15:38

Грязь с куртки исчезнет без стирки: что достаточно нанести на ватный диск

15:31

Многолетники вместо удобрений — 8 цветов, улучшающих качество почвы

15:25

Тест на внимательность: нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд

14:54

Как осенью быстро высушить обувь после дождя: хитрый трюк с газетой

14:14

Мягкое украинское слово "лельо": что оно на самом деле означает

14:01

Уплетала галушки: чем угощали Анджелину Джоли в Украине

13:59

Самые богатые села Украины: где они находятся и как выглядят

13:52

РФ ударила по Днепру ракетой-дроном "Бандероль": есть погибшие и раненыеФото

13:44

Школа, которой не страшна война: что построили для 700 украинских детей

13:42

68-летняя Мадонна показала идеальное молодое лицо

13:22

Сорняки засохнут без усилий: нужна одна вещь, которая найдётся в домеВидео

Реклама
13:14

РФ ударила по университету в Киеве прямо во время занятий: что со студентами

13:08

Испытания осенью 2026 года: 4 знака зодиака, которым предстоят трудности

12:57

Украина попросила 2 млрд евро из кредита ЕС на ракеты Patriot: сколько сможет закупить

12:32

Не от Потапа: кум Каменских прокомментировал беременность певицы

12:29

РФ может усилить удары по Украине, дата известна: политолог раскрыл худший сценарий

12:24

Как правильно собрать семена из помидоров: зачем нужна плесень в банке

12:15

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

12:00

Зачем добавлять сахар при засолке сала: неожиданная польза для кулинаров

11:36

Какого цвета должно быть пламя на газовой плите: как вовремя обнаружить проблему

11:29

Германия впервые прямо обвинила РФ в атаке дронов: Politico рассказал, что это означает

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять