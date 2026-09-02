Украина наносит удар по самому больному месту: Денисенко рассказал, как Путин вынужден реагировать

Эксперт объясняет, почему заявление Путина об отсутствии мобилизации является вынужденным отступлением, а не жестом доброй воли.

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Путин и война / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Путин официально отдал приказ наносить удары по украинской энергосистеме, и, по словам эксперта Вадима Денисенко, это решение не связано с ультиматумом Зеленского о закрытии российского воздушного пространства - Россия планировала такие удары независимо от него. В то же время публичный отказ Путина от новой волны мобилизации свидетельствует, по мнению аналитика, скорее о вынужденном отступлении под давлением настроений общества, чем о жесте доброй воли. Публикуем разбор ситуации.

Эскалация в российском воздушном пространстве и приказ Путина уничтожать украинскую энергетику.

Заявление Путина о том, что он отдал приказ начать удары по украинской энергосистеме - это, безусловно, не ответ на ультиматум Зеленского о закрытии российского неба. Россия наносила и будет наносить удары по нашей энергосистеме.

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1. Здесь нет прямой причинно-следственной связи. И это очень важно, учитывая, что эта тема обязательно будет раскручиваться различными информационными каналами и станет частью информационной войны РФ. При этом мы должны также понимать: 2026 год несколько расширил "красные линии", которые не были табу в прямом смысле этого слова. Причина исчезновения этих самых условных "красных линий" кроется не в моральных принципах, а в увеличении количества и возможностей средств поражения. Масштабирование, прежде всего беспилотных систем, меняет и будет менять ход этой войны не только на фронте, но и в тылу.

2. Удастся ли парализовать авиасообщение в РФ? Как минимум, частично закрыть главные аэропорты России возможно, и это принесёт войну в Москву и Санкт-Петербург, прежде всего. Есть ещё один аспект: авиасообщение является одним из главных логистических средств для России. И закрытие аэропортов, даже частичное, безусловно, станет серьёзным ударом по экономическому и морально-психологическому состоянию в РФ. Повторю ещё раз: дискуссия о том, что нельзя сравнивать закрытие воздушного пространства и 10 часов без света, некорректна. Россия и так планировала наносить удары по нашей энергетике. Независимо от наших ударов по аэропортам.

3. Очень важно, что Путин лично заявил, что мобилизации не будет. До сих пор он воздерживался от таких заявлений. Похоже, ситуация с нашей информационной кампанией "антимобилизация" начинает приносить плоды. Настроение российского общества, судя по всему, таково, что Путину лично приходится говорить, что он готов отступить на шаг назад. Он не может полностью отказаться от мобилизации и отключения интернета. Но пока он вынужден признать частичную самостоятельность своего населения и несколько отступить. Заявление о том, что мобилизации не будет (дословно "чушь собачья" - это точно отсрочка мобилизации). Но это также приведёт к усилению репрессий. Путин не может простить такую слабость самому себе. Но винить себя в срыве (переносе) таких планов он не может. Поэтому ждём новых репрессивных идей.

4. К сожалению, сейчас нет никаких предпосылок для переговоров. В этом плане мы видим две тенденции:

- Трамп пытается сыграть в очередную мирную игру с Путиным. Его игра сводится к двум аспектам: во-первых, попытаться прийти к какому-то соглашению (визит Редклифа и возможная будущая встреча руководителя ФБР с руководством ФСБ - это отчасти об этом. А, во-вторых, если не получится, здесь включится "плохой полицейский". И эту линию лучше всего продемонстрировал министр финансов Бесент, который на саммите "двадцатки" заявил своему визави Силуанову, что никаких договоренностей не будет, пока идет война. Но, в целом, война в Украине не рассматривается США как отдельный случай. Пока это предвыборная игра, где логика следующая: удастся ли соглашение - расскажем избирателям. Не удастся - расскажем, как Трамп старался.

- Вторая тенденция - КНР ждет провала американских инициатив и приглашения к диалогу.

- Отдельно стоит обратить внимание на мирные заявления Моди. Индия пока стоит в стороне, но при случае обязательно включится в эту игру.

5. Если говорить о временных задержках теоретически возможных переговоров, то в идеальном сценарии приглашение Китая к диалогу поступит на встрече Трампа и Си. В умеренном сценарии такое приглашение может появиться к концу весны 2027 года. В негативном сценарии - не раньше, чем через год.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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