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Блокада Ирана сыграла на руку Китаю: Кущ объяснил, как Пекин обыграл США

Алексей Кущ
2 сентября 2026, 08:10
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Эксперт объясняет, почему попытки США заблокировать морские коридоры из Ирана в Китай лишь ускоряют развитие сухопутного Нового шелкового пути через Центральную Азию.
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США пытаются блокировать морские транспортные коридоры из Ирана в Китай / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Соединенные Штаты усиливают давление на морские маршруты, связывающие Иран с Китаем, пытаясь ограничить транзитные возможности Тегерана. Экономист Алексей Кущ считает, что это давление парадоксальным образом ускоряет инвестиции Пекина в сухопутные евразийские коридоры - железные дороги через Центральную Азию, которые способны кардинально изменить экономическую роль Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. Публикуем его анализ.

США пытаются блокировать морские транспортные коридоры из Ирана в Китай.

Как ни парадоксально, это лишь усиливает инвестиции Китая в развитие сухопутных евразийских коридоров.

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Портфель инвестиций тут насчитывает десятки миллиардов долларов, часть из которых профинансирует АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций).

На подъеме будут такие страны как Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан.

Исторически так сложилось, что Азия попала в колониальную зависимость от Запада именно в том момент, когда утратила внутренние сухопутные торговые коридоры и перешла на морские.

Которые попали под полный контроль талассатов - западных морских империй, таких как Испания, Португалия, Нидерланды, Британия, США.

Именно поэтому, Китай как теллуриат или сухопутная паневразийская империя, делает ставку на внутренние сухопутные торговые маршруты (несколько веток Нового шелкового пути).

Уже сейчас, действует железнодорожный маршрут из Китая в Иран, который проходит через страны Центральной Азии.

Еще больший проект находится в стадии реализации - он должен кратно увеличить грузопоток через Кыргызстан.

В прошлом году Китай запустил железнодорожный маршрут Сиань - Тегеран. А новая ветка пойдет через Кыргызстан и сократит маршрут за счет казахстанской ветки.

Протяжённость действующего маршрута - около 10,4 тыс. километров. Железная дорога проходит из Китая в Иран через Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.

Срок доставки грузов - 15 дней.

Иран принял Седьмой плана развития и планирует увеличить транзитный железнодорожный потенциал до 40 млн тонн в год.

Ключевой хаб данного маршрута - Сарахс-Серахс на ирано-туркменской границе: Сарахс - город в Туркменистане, а Серахс - иранский город напротив.

Пропускная способность этого перехода может быть увеличена до 20 млн тонн грузов в год.

Иран в части транзита из Китая конкурирует со "Срединным коридором", соединяющим Китай с ЕС через страны Центральной Азию, Каспийское море и Южный Кавказ.

Ключевые хабы Китая, которые связывают его с Ираном - это Сарахс в Туркменистане (пограничный переход); Герат в Афганистане и Бухара в Узбекистане - два мультимодальных хаба, которые соединяют железнодорожные и автомобильные грузовые перевозки.

О персоне: Алексей Кущ

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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